Chenoa responde si se postula para las Campanadas tras los rumores y se defiende como presentadora: "Me molesta"

Chenoa cierra 'OT 2025' y el año por todo lo alto. Después de haber presentado varios formatos en 2025, la argentina cierra ahora el talent show y tras ello, en El Televisero, hemos hablado con ella en esta entrevista. Así, a lo largo de esta edición, la presentadora se ha enfrentado sin rodeos a una de las críticas más recurrentes de su etapa al frente del formato: el uso de los famosos tarjetones. Una cuestión aparentemente menor que, sin embargo, se ha convertido en símbolo de un debate mucho más profundo sobre exigencias, estética y credibilidad en televisión, sobre todo en redes sociales.
Lejos de mostrarse a la defensiva, Chenoa argumenta con nombres, experiencia y contexto. Nos ha recordado que grandes referentes como Jordi Hurtado, Jesús Vázquez, Roberto Leal o Mercedes Milá también los han utilizado, y defiende el tarjetón como una herramienta de trabajo legítima, no como una muleta profesional. "No estoy concursando, soy la presentadora", reivindica, subrayando que su manera de conducir una gala no depende de tener o no un papel en la mano, sino de dos décadas de carrera y dos ediciones de 'Operación Triunfo' a sus espaldas.
Con 50 años, una audiencia en crecimiento y nuevos proyectos en el horizonte, Chenoa lanza un mensaje directo a crítica y público: el foco no debería estar en su tarjetón, sino en el resultado. La cantante reivindica también su evolución personal y profesional, denunciando la doble vara de medir que sigue afectando a las mujeres en televisión y deja claro que seguirá presentando 'OT' —con tarjetones incluidos— si le proponen volver a hacerlo. Porque, como ella misma ha dejado caer, el cambio quizá no tenga que hacerlo ella, sino quienes aún la miran con los ojos de 'OT 1'.
Además, la artista ha hecho balance del perfil de los concursantes de esta edición, a los que ha defendido como más tímidos y con menos herramientas comunicativas a la hora de "vender" su proyecto artístico, algo que considera clave para conectar con el espectador. También ha reflexionado sobre el papel de las redes sociales —cada vez más diversificadas y polémicas—, recordando la dureza de su etapa en la academia junto a Nina y se mostró consciente del escrutinio constante que sigue acompañando a su figura pública.
Pese a todo, Chenoa asegura vivir ahora una etapa de mayor calma y reconocimiento, celebrando la conexión con nuevas generaciones que la identifican como jurado o presentadora, y nos ha confirmado que, tras 'OT', le esperan nuevos retos en televisión como 'The Floor', 'Tu cara me suena' y una posible nueva temporada de 'The Dog House'. Mientras que nos responde ante los incesantes rumores que le sitúan como presentadora de las Campanadas de TVE en relevo de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.
De todo ello y mucho más ha podido hablar este portal en la rueda de prensa final de 'Operación Triunfo 2025' en el plató de Terrasa, en la que estuvo presente El Televisero. La entrevista a continuación.
Chenoa, voy a hacerte la pregunta más polémica de todas. ¿Cuándo vas a dejar los tarjetones?
CHENOA - Pues mira, el otro día hice una recopilación de presentadores con tarjetones y vi que Jordi Hurtado va con tarjetones, lleva más de 40 años en tele y sigue con tarjetones. Roberto Leal lo llamé porque es colega y me dijo: "Yo llevaba tarjetones también". Jesús Vázquez, un grande de la televisión, también lleva tarjetones. Y si quieres puedo seguir porque hasta Mercedes Milán llevaba tarjetones. Entonces, que siempre estáis mirando que yo llevo tarjetones, siempre me parece como: "Vamos a darle a la Chenoa que nos gusta". Y eso es como que no.
Muchos creemos que no los necesitas.
CHENOA - ¡Obvio! Claro que no. Pero es una herramienta de trabajo que yo, por supuesto, consulté a Andrea Villallonga. Y mi Andrea Villallonga, que es una crack, me dijo: "Es una herramienta más dentro de lo que uno puede o no puede utilizar". Igual que antes se llevaban los bolis, que por supuesto ahora como ya no escribís los periodistas… Bueno, se ha quitado esa herramienta porque ya no se utiliza, pero quizás…
¿Te lo tomas como algo negativo? La gente dice que tienes unas tablas... llevas 20 años en la televisión, presenta, es jurado, hace de todo, y sabes perfectamente cómo manejar la gala, pero a lo mejor te vemos con el tarjetón y parece que todavía tienes esa inseguridad.
CHENOA - Bueno, claro, por supuesto, yo entiendo esa parte, pero es una parte estética que no conlleva nada de cómo yo dirijo una gala, tenga un papel o no lo tenga. Es una cuestión estética del momento en el que yo me he visto. Es como... ¿por qué yo me tengo que cambiar de outfit si soy presentadora cuando todos los presentadores repiten outfit desde la época de la polca y nada se les dice a ellos? Si quieres también hablamos de eso, pero no lo estamos hablando, estamos hablando de lo mío. A mí no me molesta que sea una crítica en plan estético, pero sí me molesta cuando se me pone en el punto de mira como si yo estuviera concursando. Yo no estoy concursando, yo soy presentadora de un programa, llevo dos ediciones y he hecho unos cuantos más este año que creo que han tenido una audiencia fantástica, por no decir muy buena. Entonces, a partir de ahí tengo 50 años, no tengo 26, y he quedado cuarta en 'OT 1', pero ya pasó. Tiene que haber un punto de evolución también en vosotros, no en mí. Tenéis que empezar a mirarme con ojos de una señora que se va haciendo mayor y que tiene una experiencia, más que tú. Yo nunca lo he tomado a mal, pero sí es verdad que dije: "Bueno, voy a ver esto que me están hablando, voy a mirar si realmente es así" y cuando empiezo a analizar todo lo que es la cultura de presentadores de este país, veo que todos van con tarjetones.
Chenoa, ¿qué balance haces de la edición? Ya has oído los datos, 18% en incremento respecto al consumo de horas.
CHENOA - Al consumo de horas, sí. Y sobre todo que se ha empleado a redes sociales. Antes era muy acaparado en TikTok, ahora ha abierto un poquito más a Twitter, que me parece un poco más peligroso. Aplaudo mucho otras maneras de comunicarnos, pero que sea mediante perfiles, que sepamos quién es la gente. Porque a mí Pepito 89 con 0 seguidores, pues como que no. Es más peligroso, claro. Pero eso genera mucha polémica, que bueno, también ayuda al final.
Los concursantes de este año han sido un poco tímidos cuando venían aquí a la gala, y lo has solventado muy bien, ¿cómo has vivido tú también esos momentos?
CHENOA - Son otros perfiles, vienen con otro tipo de bagaje. Sí son muy buenos en otras cosas, si tienen que desarrollar técnicas y herramientas para defenderse en vender lo que están haciendo. Es decir, es muy importante estar formado, pero también hay un punto de importancia cuando te sientas aquí y vender lo que estás haciendo. Porque no se sostiene el artista de por sí, necesitas una historia detrás. El espectador necesita conectar de alguna manera contigo. Pero creo que entraron tarde en soltarse, y luego ya poquito a poco, quizás tardaron un poquito más, maceraron más el tema, y luego ya fueron abriendo. Tinho, que ya se soltó y dijo: "Pues yo soy así". Dije: "Date tú ahí, muy bien". Y ya empezó cada uno a soltar un poco de personalidad. Quizás tardó un poquito más de lo normal, pero al final se consiguió. Sí, era complicado, para mí sí. Pero bueno, salir aquí es complicado. Es un Godzilla en directo de dos horas y pico bastante duro. Porque para empezar, yo tengo muchísima información que dar. Ayer fue una gala donde tuve que presentar a 3.200 personas que había aquí. Y evidentemente tengo poco tiempo.
Con toda esa empatía que tú muestras a los concursantes durante la gala, ¿tú te verías apoyándolos desde dentro de la academia, quizás como directora o como profesora?
CHENOA - Yo me tendría que ir a vivir a Australia después de ser directora de esa academia. Porque yo te llevo al despacho. Y te pongo, pero bueno, de vuelta y media es poco. Claro, yo iba con Nina, te recuerdo. Y a mí me llamaban al despacho y me dejaban cinco minutos afuera para que le diera vueltas. Y luego me entraban, y yo entraba cagada. Y mira que yo era echadita para adelante, pero iba tiesa. Pero yo, Bustamante, Álex... todos entraron al despacho de Nina. E ir al despacho de Nina era muerte. Entonces, claro, es otra generación. Volvemos a lo mismo. Son otras maneras de guiarlos. Hay que saber entender la generación que viene para saber qué necesitan para guiarlos. Nosotros quizás en ese momento entendíamos ese lenguaje. Ahora ya no se entiende tanto. Tampoco había un "Me Too". No me entendían ni a mí.
Chenoa, dices que te tendrías que ir a vivir a Australia, pero creo que socialmente ya se te ha aceptado. ¿Por qué piensas que no?
CHENOA - No te fíes. Hay una generación que sí. No es en el punto de mira. Pero sí hay un critiqueo constante. O hay gente a la que no le caes bien y no sabemos… Ese: "Me cae mal y no sabemos por qué", no te lo termino de comprar tampoco.
¿Por qué?
CHENOA - Pues no lo sé.
Forma parte del juego, ¿no crees? No puedes caer bien a todo el mundo. No, obvio.
CHENOA - ¿Tú crees que forma parte del juego? No, obvio. Ni a gustar a todo el mundo. Pero yo tengo carrera en eso, amor. Yo soy la más zurrada, yo vengo de mucho zurre a nivel prensa rosa, a nivel redes. Y cuando no había internet, me zurraban por papel. O sea, que es que no me lo estoy inventando. Yo siento que tengo muchísimo cariño y comprensión de la gente. Ahora sí. Es una etapa en la que estoy viviendo mucho más en paz, mucho más en calma. También porque noto que cuando hago un programa, sea 'OT' o sea todos los que he hecho este año y demás, hombre, tiene una audiencia que lo ves que la gente es al final un tarjet muy amplio. Y porque voy por la calle, evidentemente. Y ahora tengo niños pequeños, por ejemplo, de nueve, diez años que me dicen: "Ay, eres la jurado de 'Tu cara me suena'. No saben que canto.
Bueno, o presentadora de 'The Dog House'.
CHENOA - Ay, eso también...
O de Campanadas, que se han caído Silvia Abril y Buenafuente. ¿Te gustaría presentarlas?
CHENOA - Bueno, le tengo que mandar un besito a Andreu. Pues nunca me lo he planteado, la verdad. Claro, me aturulláis mucho, pero yo es que estoy resacosa. Todavía estoy resacosa de la final.
¿Vas a presentar el próximo 'OT' si te lo proponen?
CHENOA - Sí, seguramente.
¿Seguramente? ¿Estaría apalabrado?
CHENOA - ¿Por mí dices? No, yo siempre lo lanzo. Cuando acabó la edición de 2023 dije lo mismo: "Sí, sí, yo quiero". Yo siempre digo que quiero. Porque me interesa, porque me gusta, porque aprendo. Porque también es verdad que llevando dos ediciones… Joder, una tercera, pues me daría más peso. No voy a soltar el tarjetón, porque si me lo vas a preguntar. Lo voy a seguir llevando. Y aparte ya, cuando alguien me da mucho, ya voy a más. O sea, a mí para llevarme, por ahí no va bien. Es como de: "Es que eres muy chula". No, soy el doble. ¿Vale?
Después de 'OT' viene 'The Floor', ¿y nueva temporada de 'Dog House'?
CHENOA - 'The Floor', 'Tu cara me suena', y yo creo que un 'Dog House'. Espero, por favor, para que adopten los perros. Que adopten mis perritos hermosos.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy reportero y responsable de las entrevistas en vídeo de El Televisero, donde trato de acercaros a los protagonistas del audiovisual desde una mirada fresca, curiosa y muy fan. Además, gestiono las redes sociales del medio con una visión juvenil y viral, especialmente en Instagram y TikTok.