La organización de 'OT 2025' saca pecho de los datos sin dar audiencias y deja su futuro en el aire en Prime Video

'Operación Triunfo 2025' ya es historia. La final, a la que ha asistido El Televisero, desde el plató del programa en el Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa), ha puesto fin a tres meses de concurso coronando a Cristina Lora como la ganadora, en una edición que, pese a la ausencia de cifras concretas de audiencia, ha sido defendida por Prime Video y Gestmusic como un "éxito" de consumo, impacto digital y fenómeno musical.

Cristina Lora, sevillana y con raíces extremeñas, de 19 años, se impuso en la final con casi la mitad de los votos, a Olivia y Tinho, que completaron el podio respectivamente, mientras que Guille Toledano y Claudia Arenas cerraron la clasificación final. La gala, cargada de emoción, arrancó con una actuación conjunta de los cinco finalistas interpretando Marta, Sebas, Guille y los demás, de Amaral, antes de una última ronda decisiva en la que los tres aspirantes finales recuperaron sus canciones de la Gala 0. El broche lo puso todo el elenco de concursantes con el himno de la edición, Ese Lugar, justo antes de proclamarse el resultado definitivo.

Tinet Rubira y Prime Video no desvelan los datos de audiencia de 'OT 2025' pero aseguran que ha crecido el consumo respecto a 'OT 2023'

Horas después de la final, Prime Video y Gestmusic han comparecido junto a los cinco finalistas en una rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero y que ha estado marcada por un mensaje claro: "'OT 2025' ha crecido respecto a la edición de 2023", según ha defendido Tinet Rubira, director general de Gestmusic. Junto a él, Óscar Prol, responsable de contenido original de entretenimiento de Prime Video en España, ha definido la edición como "un regalo y un aprendizaje": "Ellos entran en la Academia y nosotros también. Todas las ediciones son diferentes, pero la valoración es espectacular. La forma en la que este formato conecta con los jóvenes, con todas las audiencias y generaciones no deja de sorprendernos".

El principal dato compartido por la plataforma ha sido el aumento del consumo: las horas vistas han crecido un 18% respecto a 'OT 2023'. Un incremento que Prol atribuye a la estrategia de continuidad diaria con formatos como 'Conexión OT', 'La Cara B' y la integración de contenidos que antes se emitían gratuitamente fuera de la plataforma. "El público no solo ve OT, lo vive", ha subrayado, insistiendo en el valor del formato como pieza clave para conectar con el público joven.

Pese a este balance positivo, Prime Video ha evitado pronunciarse sobre las audiencias concretas de esta edición y sobre una posible renovación, dejando en el aire el futuro inmediato del talent show, algo que contrasta con la rapidez con la que se anunció la edición posterior tras 'OT 2023'.

'OT 2025' logra 1.600 millones de visualizaciones en redes

Ante la opacidad de la plataforma en datos de audiencia, Tinet Rubira, director de Gestmusic, ha tomado el relevo con cifras del impacto digital. "Lo vivo siempre intensamente", confiesa, antes de sacar pecho por los números: el consumo en redes sociales se ha duplicado respecto a la edición anterior, alcanzando los 1.600 millones de visualizaciones entre Instagram, TikTok y YouTube.

Aunque Rubira ha reconocido que no se ha repetido el "boom gigante" de TikTok de 2023, ha destacado "una fuerte emergencia en Instagram y YouTube". En TikTok se registraron más de 50.000 publicaciones vinculadas al programa, impulsadas en gran parte por 'Latin Girl', el tema interpretado por Claudia Arenas, que ha generado más de 4.000 vídeos de fans imitándolo y se ha convertido en uno de los grandes fenómenos virales de la edición, consiguiendo ser número en listas de Spotify. A ello se suma el dominio semanal en X, donde 'Operación Triunfo' ha llegado a copar en varias galas los diez primeros trending topics, consolidando su condición de evento social más allá de la pantalla, tal y como ha destacado el catalán.

El seguimiento también se ha reflejado en la app oficial, que ha superado el millón de usuarios registrados y ha recibido alrededor de cinco millones de votos semanales. "Si gana Cristina es porque muchas personas han decidido que sea la ganadora", defiende Rubira ante quienes cuestionaron la percepción del éxito del formato.

Tinet Rubira también ha sacado pecho del poder de convocatoria en las firmas de discos: 8.700 personas acudieron a las firmas de discos en Barcelona, Madrid y Valencia, una cifra ligeramente inferior a 2023, pero "muy por encima de ediciones históricas como la de 2017", tal y como ha presumido. La próxima prueba será la gira de 'OT 2025', que recorrerá 13 ciudades entre abril y septiembre de 2026, con un repertorio que ha avanzado en primicia que incluirá canciones como 'Yo quiero bailar', de la grupal; y 'NUEVAYoL', de Guille y Guillo: y la omnipresente 'Latin Girl'.

Una edición "complicada" por el ruido exterior para Noemí Galera

En la rueda de prensa también ha estado presentes los concursantes y la directora de la academia, Noemí Galera, quien ha reconocido que ha sido una edición "más complicada por lo de fuera que por lo de dentro", en referencia al "ruido" en redes, aunque se muestra satisfecha con el nivel musical y la convivencia. Cuando lees muchas veces "qué mal, qué mal", al final dudas y dices: "qué mal". Y es es un rollo y me sabe mal a veces dejarme llevar por leer cuatro comentarios. Es la primera vez que he bloqueado", a lo que Tinet ha sumado que tiene a 5.000 personas bloqueadas. Galera ha comentado también que "'OT' es más que un programa de televisión". Por último, debido a que que lleva siendo directora varios años consecutivos, Noemí no ha confirmado ni desmentido que vaya a continuar con esta tarea en futuras ediciones, tal y como se ha rumoreado en rrss.



Por su parte, Cristina, aún en shock tras su victoria, ha admitido no haber asimilado del todo lo ocurrido. Olivia habla de su evolución escénica y Tinho de cómo el concurso le ha ayudado a enfocarse. Guille Toledano ha confesado haber pasado por momentos de "bucle", mientras que Claudia se sorprendía al ver el alcance viral de 'Latin Girl': "Estaba afónica en esa grabación, no sé ni cómo soné".

El futuro de 'Operación Triunfo' en el aire y con el rumor de su regreso a RTVE



Sin preguntas de la prensa y con la renovación en el aire, 'OT 2025' se despide dejando una sensación clara: Prime Video y Gestmusic prefieren medir el éxito en consumo, conversación y música antes que en audiencias tradicionales. Con un crecimiento del 18% en horas vistas, 1.600 millones de visualizaciones en redes y canciones convertidas en fenómenos virales, 'Operación Triunfo' demuestra, una vez más, que sigue siendo un formato capaz de generar comunidad, debate y nuevos ídolos, incluso sin revelar sus cifras de espectadores.

A pesar de estos datos, ni Prime Video ni Gestmusic han dado pistas sobre el futuro del programa. Por lo único que sabemos, es la clara intención de Tinet Rubira de renovar con Prime Video, tal y como nos confesó en exclusiva en una entrevista a El Televisero: "Si Prime quiere otra temporada, evidentemente tenemos otra temporada con Prime. Yo no sé si tarde o temprano va a cambiar de cadena o no va a cambiar de cadena, pero como que le auguro muchísimos años de vida, todo es posible", sentenció el directivo.