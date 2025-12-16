Primeras palabras en exclusiva de Cristina Lora, ganadora de 'OT 2025': en qué gastará el premio de 100.000 euros

La gala final de 'OT 2025' cerró su segunda edición en Prime Video con la merecida victoria de Cristina Lora, que se hizo con los 100.000 euros de premio, tras recibir el 46,3% de los votos a gran distancia de sus rivales, tomando así el relevo de Naiara Moreno y pasando a formar parte del selecto listado de ganadores del talent show musical, desde el primer triunfo de Rosa López en el año 2002.

Antes del reencuentro grupal y la actuación del himno de la edición, cada concursante finalista defendió distintos temas en la gran final de 'Operación Triunfo': La ganadora Cristina Lora puso a bailar a todo el mundo con "La noia", canción de la Eurovisión Angelina Mango; Guille Toledano cantó "Haz lo que quieras conmigo", del artista Walls; Olivia apostó por "It’s All Coming Back to Me Now", el icónico tema popularizado por Céline Dion; Claudia versionó el clásico "Vivir así es morir de amor", de Camilo Sesto; y Tinho mostró su potencia vocal con "Lose Control", canción de Teddy Swims, en una noche clave para decidir al ganador del talent.

Tras la gala final, en El Televisero hemos hablado con la ganadora en esta entrevista, donde se sincera sobre si le gustaría representar a España en Eurovisión o pasar antes por el Benidorm Fest, qué planes tiene para invertir el premio de 100.000 euros y cómo ha vivido los shippeos dentro de la Academia, uno de los temas más comentados por los fans durante toda la edición. Una conversación sin filtros que muestra cómo afronta esta nueva etapa tras salir triunfadora de ‘OT 2025’.

¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras?

Mira, la verdad, estamos todos un poco cansados, porque hemos dormido una hora, sinceramente, pero estoy muy feliz, obviamente, es que, no sé, es el sueño de mi vida esto, entonces, muy contenta con la experiencia, con la gala de ayer, con todo, con los compañeros, con lo que se viene, con todo, estoy muy feliz, la verdad.

¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Ya has pensado en el premio?

Pues mira, mucha música voy a hacer, y de la mayor calidad posible, y ya, cualquier tipo de arte, porque, no sé, me gusta mucho también interpretar y bailar, y quiero combinar todo y ofrecer a la gente las canciones de la mayor calidad posible, así que, ojalá le gusten, la verdad.

¿Qué ha pasado esta noche? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado en la fiesta?

Mira, te voy a contar, en orden. La fiesta duró como dos horillas, y bien, la verdad, de cachondo y escuchando música, muy divertido. Y luego nos volvimos a la academia y nos pusimos a ver un par de TikToks, graciosísimos, que nos meamos allí todos juntos, fue muy divertido, y nos fuimos a dormir porque, ya está, porque sabíamos que al día siguiente teníamos esto.

¿Has visto cosas de las redes?

No sé, he visto que Angelina Mango me ha reposteado la actuación de ayer, eso me ha hecho mucha ilusión.

¿Cómo crees que te vas a enfrentar a las críticas? Porque tú tienes un carácter muy alegre, eres muy joven, todavía no sabes lo que te espera afuera, pero ¿cómo crees que vas a recibir comentarios que a lo mejor no sean tan positivos?



Creo que también el haber sido tan fan del formato me ha hecho tener como esa visión y esa… bueno, el relativizar un poco todo, que siento que me va a venir como muy bien. También tengo a mi familia, que me va a acompañar en todo el proceso, y estoy súper tranquila con ellos. Estoy muy tranquila, me van a dar toda la información poco a poco, y siento que así va a ser más fácil. Y todo con mucha calma y tranquilidad, y ya está.



Justamente por eso, por haber sido seguidora del formato, sí que sabes un poco cómo les ha ido a los ganadores...

La maldición del ganador con Amaia se rompió, por favor, o sea, eso ya no existe, Amaia de España rompió todo y yo estoy muy tranquila, sí, porque he sido muy fan, entonces siento que tengo eso como medio controlado. Además, a mí 'OT 2017' a mí me marcó mucho, te lo juro. Bueno, a mucha gente en España. A todo el mundo.

Eres una gran fan de Eurovisión y este año RTVE ha declinado participar. ¿Qué te parece?

Fue una noticia que me impactó obviamente como eurofan, porque nunca he vivido un año sin Eurovisión, pero al mismo tiempo me parece una buenísima decisión, porque hay cosas mucho más importantes en la vida que en concursos de música, sobre todo cuando están asesinando a gente al otro lado del mundo. Entonces me parece una buenísima decisión y me siento muy orgullosa que hayamos sido de los pocos países que nos hemos retirado, no han sido tantos, y me parece muy buena decisión, la verdad, la comparto totalmente.

Durante el concurso te han estado exigiendo bastante, en los repasos de gala te decían que te estaban exigiendo incluso más que a otros compañeros, al final ha estado bien porque has ganado, pero en el momento en el que pasaba, ¿tú sentías que era justo?

No lo sé, es que tampoco he notado que me exigieran más que a otros, la verdad, yo siento que allí todos trabajamos mucho, que teníamos mucha ganas de sacar todas las actuaciones adelante lo mejor posible, y ya os digo, al ser tan fan, me repito todo el rato, al ser tan fan, como que he relativizado todo mucho, y me ha ayudado mucho a estar como más calmada que si me salía una gala un poco mal, pues ya está, porque es una presión que no vamos a tener nunca más fuera de este concurso, entonces como que he estado tranquila y siento que lo he llevado bien, así que guay.

¿Crees que has tenido una ventaja por ser muy fan del formato y para ganar el programa?

Pues no lo sé, yo no tengo la fórmula de cómo ganar el programa, la verdad, pero yo creo que ha sido una ventaja, sí, por la tranquilidad y también porque, joder, antes que concursante he sido fan todo el tiempo. Me ha ayudado mucho también haber visto el programa todos los años. Y es que me lo he pasado muy bien, te lo juro, que me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido y no he llegado a tener muchísimos nervios antes de las actuaciones, como que lo he sabido llevar medio bien, creo. Obviamente no es eso de estar supertranquila porque sabía que estaba en directo y me estaba viendo no sé cuánta gente, pero bueno, no sé, he intentado disfrutarlo mucho y creo que lo he conseguido, la verdad.

Respecto a las valoraciones del jurado, había semanas que a nosotros también nos descuadraban porque a lo mejor se valoraba la convivencia en la academia y no tanto las actuaciones. ¿Cómo llevaste tú también el estar nominada y en general las valoraciones?

Pues mira, las valoraciones yo creo que guay porque son súper profesionales y confiamos plenamente en su criterio y son músicos y profesionales muy buenos. Entonces, pues muy bien, porque todas éramos conscientes de que era un programa de televisión y nada más. Así que siento que nos hemos llevado muy bien todos y en mi nominación también guay porque bueno, también quería cantar una canción que pudiese escoger yo misma.

Cristina, ¿qué tipo de música quieres hacer fuera? ¿Lo tienes claro o te vas a dejar asesorar?

No sé si lo tengo claro, la verdad, no tengo claro nada en esta vida, pero bueno, como que yo voy a ir probando, quiero como tomarme el tiempo necesario porque ya te digo, quiero sacar cosas buenas y cosas de calidad y darle a la gente que nos ha estado apoyando el resultado que merece, la verdad.

Cristina, sí que es cierto que hemos hablado de que España no va a estar en Eurovisión, pero ¿participar en 'Benidorm Fest' te apetece?

Uf, es el sueño de mi vida, es que es el sueño de mi vida, o sea, me muero, me encantaría, me encantaría llevar un show así, me encantaría. Y 'Tu Cara Me Suena' también, te lo juro, bueno es que tengo muchos sueños.

Puede que sea la primera edición de 'OT' de la que no sale ninguna pareja, al menos oficialmente

Como fan es muy fuerte haber vivido la única edición que no salió nadie, en plan, es una cosa muy fuerte, la verdad. Me ha hecho gracia el shippeo que me han hecho con Olivia, Crisvia. Lo de Guille y Max no sabía. Me encanta porque es que yo también sacaría shippeos de las piedras, la verdad. Yo también lo haría.

El pueblo de tu padre es Hervás en Extremadura, ¿te gustaría ser la pregonera de las ferias de verano?

Me muero. Es un sueño de mi vida. Te lo juro. El 15 de agosto, allí estoy.