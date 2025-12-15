Así será la final de 'OT 2025': Todas las canciones que cantarán los finalistas, dónde ver y premio del ganador

Ha llegado el gran día. Después de tres meses y trece galas, 'OT 2025' se despide este lunes 15 de diciembre con su gran final que se podrá ver solo a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video. En el último programa, que arrancará justo a partir de las 22:00 horas, conoceremos quién es el ganador o ganadora de esta edición tomando el relevo de Naiara y sumándose a la lista de ganadores de la historia del talent show.

Cristina, Olivia, Claudia Arenas, Guille Toledano y Tinho son los cinco finalistas que se jugarán la victoria de 'OT 2025' en una gala en la que además podremos escuchar por fin el himno de la edición y por tanto volver a ver a los 16 concursantes juntos sobre el escenario.

La final de 'OT 2025' arrancará con los cinco finalistas cantando el tema 'Marta, Sebas, Guille y los demás' de Amaral. Después llegarán las actuaciones individuales en la que Claudia versionará 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto, Cristina lo dará todo con 'La noia' de Angelina Mango, Olivia tratará de conquistar a la audiencia con 'It's All Coming Back to Me Now' de Celine Dion mientras Guille Toledano interpretará 'Haz lo que quieras conmigo' de Walls y Tinho hará lo propio con 'Lose control' de Teddy Swims.

Tras las cinco actuaciones, Chenoa pausará las votaciones en la app oficial del programa, y descubriremos quiénes son los dos finalistas que se quedan en quinta y cuarta posición. Los otros tres volverán a cantar las canciones que ya interpretaron en la Gala 0.

Una vez hayan cantado los tres, se volverán a cerrar las votaciones en la app oficial y será entonces cuando Chenoa revele quién se queda en tercera posición y finalmente junto a Naiara le entregarán el premio de 100.000 euros al ganador o ganadora de esta edición de 'OT 2025'.

Las canciones de la final de 'OT 2025'

GRUPAL - 'Marta, Sebas, Guille y los demás' (Amaral)

CLAUDIA ARENAS - 'Vivir así es morir de amor' (Camilo Sesto)

CRISTINA - 'La noia' (Agelina Mango)

OLIVIA - 'It's All Coming Back to Me Now' (Celine Dion)

GUILLE TOLEDANO - 'Haz lo que quieras conmigo' (Walls)

TINHO - 'Lose control' (Teddy Swims)

Las canciones de la Gala 0 que podrían volver a cantarse:

CLAUDIA ARENAS - 'Oscar Winning Tears' (Raye)

CRISTINA - 'My baby just cares for me' (Nina Simone)

OLIVIA - 'Break free' (Ariana Grande)

GUILLE TOLEDANO - 'Cuánto me duele' (Morat)

TINHO - 'Hold the line' (Toto)

GRUPAL DE LOS 16 CONCURSANTES - 'Ese lugar' (Himno oficial de 'OT 2025')