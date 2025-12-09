Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador de 'OT 2025': Claudia, Cristina, Guille, Olivia o Tinho?

Ya solo quedan siete días para que conozcamos quién es el próximo ganador de 'OT 2025', cuya identidad se conocerá en la gran final que se celebra el próximo lunes, 15 de diciembre. Previamente, y a las puertas de la final se ha quedado Guillo Rist, quién se ha convertido en el undécimo expulsado frente a Tinho, el último finalista con un 60% de los votos.

La recta final ya esta aquí y Claudia Arenas, Cristina, Guille Toledano, Olivia y Tinho son los cinco finalistas definitivos de 'OT 2025'. ¿Tú quién quieres que sea el ganador o ganadora de esta edición en Prime Video del concurso musical? ¡VOTA YA!