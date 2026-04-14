'Operación Triunfo', renovado para 2027: Confirmado el futuro del programa en televisión con su próxima edición

'Operación Triunfo' seguirá en Prime Video. Después de las grandes dudas que había sobre el futuro del talent musical presentado por Chenoa, la plataforma ha decidido renovar el formato y contar con una nueva edición de cara a 2027.

Así, según informa Vertele, Prime Video ha decidido renovar el acuerdo con Gestmusic y ya trabaja en la que será su tercera edición del talent musical que el próximo otoño cumplirá 25 años en emisión.

Tanto plataforma como productora han acordado seguir con los plazos y respetar el descanso que necesita el formato para dejar además el tiempo prudencial para que los concursantes de 'OT 2025' puedan vivir su gira, que arranca este sábado 18 de abril en Barcelona, y sus comienzos como artistas independientes al talent show.

De esta manera, 'Operación Triunfo' estrenará su décimo cuarta edición a lo largo de 2027 dejando un plazo de en torno a dos años para que los concursantes de 'OT 2025' puedan establecerse dentro de la industria como pasó con el descanso entre el final de 'OT 2023' y el arranque de la pasada edición.

Con esta renovación, Prime Video se asegura seguir teniendo una de las marcas más potentes del entretenimiento en España justo cuando se cumplen 25 años de su estreno en TVE. Una ampliación del contrato que supone que la plataforma está contenta con los resultados del formato a pesar de que los datos de audiencia no son públicos.

Asimismo, la continuidad de 'OT' en Prime Video supone el final de los rumores y de los deseos de que el formato volviera a RTVE después de los grandes problemas que hubo con los derechos de las canciones en la pasada edición. Algo que realmente nunca estuvo sobre la mesa como el propio Tinet Rubira, director general de Gestmusic, ha dejado claro en sus últimas entrevistas.

"En estos momentos nosotros estamos en Prime Video, estamos acabando esta temporada en la plataforma y si Prime quiere otra temporada, evidentemente tenemos otra temporada con Prime. Que el programa este año que entra en el 2026 va a cumplir 25 años. La historia de 'Operación Triunfo' es muy larga. Nosotros empezamos en La 1 en Televisión Española, fuimos a Telecinco, volvimos a La 1, ahora estamos en Prime", aclaró en una entrevista en El Televisero el pasado mes de diciembre.

'Operación Triunfo' prepara un evento por su 25 aniversario

La renovación de 'Operación Triunfo' por Prime Video llega como decimos en pleno aniversario del formato. Y en este sentido, Tinet Rubira adelantaba hace unos días en Bluper que en Gestmusic están trabajando en un evento especial para celebrar esta efeméride.

"Estamos trabajando en hacer un gran evento para intentar hacer un homenaje a estos 25 años", asegura el productor ejecutivo. "No tanto a lo que ha supuesto 'Operación Triunfo' dentro del mundo de la televisión, que es uno de los grandes formatos de este país, sino un poco un homenaje a todo lo que ha supuesto de renovación en la industria musical", añadía dejando claro que invitarán tanto a los concursantes que han pasado por el formato como a los profesores de la academia y los miembros del jurado de toda la historia llegando a sumar así más de 200 rostros.