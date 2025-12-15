Tinet Rubira, director de Gestmusic, aclara en exclusiva el futuro de 'OT' en Prime Video o su cambio a TVE

En pleno corazón de Barcelona, en un plató convertido en un pequeño templo para la música clásica, Tinet Rubira nos recibe con la energía de quien está a punto de lanzar un proyecto que desafía las normas del prime time. El director general de Gestmusic nos ha presentado el nuevo formato de RTVE, 'ARIA, locos por la ópera', un talent show que busca romper clichés y demostrar que la lírica también puede emocionar al gran público. Entre focos, cámaras y la imponente presencia de la orquesta, Rubira comparte con nosotros cómo nació esta ambiciosa apuesta y reflexiona, además, sobre el presente y el futuro del fenómeno 'Operación Triunfo', cuya edición 2025 pone su broche final este lunes, 15 de diciembre.

'ARIA, locos por la ópera' llega a RTVE como un talent show que combina la espectacularidad televisiva con la excelencia musical, un formato original de Medialane que ya triunfó en los Países Bajos y que aterriza por primera vez en España de la mano de Gestmusic. Diez jóvenes cantantes líricos se someterán a un exigente proceso artístico acompañado por la Franz Schubert Filharmonia, bajo la batuta de Tomàs Grau, y evaluado por un jurado de excepción formado por Isabel Rey, José Manuel Zapata y Virginia Martínez, además de un misterioso juez secreto que solo se revelará en la gala final. Presentado por Ruth Lorenzo y con Juanjo Bona en el backstage, el programa quiere derribar la idea de que la ópera es un terreno elitista: "Esto es un programa de prime time de televisión. ¿La excusa es la ópera? Sí. ¿Pero que la gente no tenga miedo? No", nos afirma Tinet Rubira, quien insiste en que el repertorio parte de arias icónicas presentes en películas, series y anuncios.

En cuanto al futuro de 'Operación Triunfo', Tinet Rubira nos aclara que el estrecho vínculo con RTVE en 'ARIA' no implica un retorno inminente del formato a la cadena pública: "No. Nosotros estamos en Prime, estamos acabando esta temporada allí y, si Prime quiere otra, evidentemente seguimos". Con 'OT 2025' ya a las puertas de su final este lunes a las 22:00 horas, Rubira nos reconoce la dificultad de medir el éxito en plataformas: "Trabajamos a ciegas. Las plataformas no dan datos, ni a nosotros. Yo sé el consumo en redes, en YouTube, las descargas de la app -más de un millón ahora mismo- o los votos semanales, y estos datos indican que va bien. Pero claro, no puedo decir cuánta gente nos ve cada día". Aun así, nos señala que las especulaciones sobre supuestos malos resultados no se corresponden con lo que ellos perciben desde dentro: "Es tu palabra contra la mía, porque no puedo rebatir con datos que no tengo".

La acogida del público, sin embargo, se ha hecho visible fuera de la pantalla. Las firmas de discos de esta edición -en Madrid, Barcelona y Valencia- convocaron a miles de jóvenes seguidores: "Yo estuve en Badalona, firmaron desde las 10 de la mañana hasta casi las 3. En total fueron casi 9.000 personas. ¿Qué programa reúne a tanta gente un sábado por la mañana, lloviendo?", reflexiona Rubira. La competición ya tiene a sus cinco finalistas: Claudia Arenas, Cristina, Guille Toledano, Olivia y Tinho, este último ganador de la votación frente a Guillo Rist en la Gala 12. El próximo lunes 15, cada uno se jugará su futuro musical sobre un escenario que ha visto crecer sus voces desde la Gala 0. Tras un último sistema de votaciones dividido en fases, el público decidirá quién se alza con el triunfo en una edición que, pese a las dudas externas, Rubira defiende como un éxito dentro y fuera de la plataforma.

De todo ello y mucho más ha podido hablar El Televisero en exclusiva con Tinet Rubira, director de Gestmusic. La entrevista, a continuación.

Tinet Rubira, estamos en Barcelona, en el plató de este nuevo programa de RTVE, 'Aria, locos por la ópera', ¿qué nos puedes contar de este formato?

TINET - Yo estoy muy contento porque este es un proyecto que ha costado venderlo, porque es que yo lo entiendo. Cuando tú ofreces un programa de ópera para prime time, la gente pues no lo ve claro porque todo el mundo asocia la ópera con algo elitista. Antes lo decía en la rueda de prensa, son dos mundos que no se mezclan porque la gente que le gusta la ópera, no ve la tele, y los que ven la tele, cuando sale ópera no es su primera opción. Entonces dar con un formato que juega con todas las claves de los talents, que es gente que demuestra su talento en un tipo de música muy concreto, pero toda la liturgia y toda la mecánica y todo es de talent de televisión. Por eso mi insistencia en decir: "Esto es un programa de prime time de televisión" ¿Qué la excusa es la ópera? Sí. ¿Qué la gente no tenga miedo? No, porque son canciones que todo el mundo conoce. El repertorio son las canciones que han salido en películas, han salido en series o han salido en anuncios. Y creo que lo que vamos a ofrecer nosotros es emoción, música en un nivel de calidad muy alto. La orquesta es muy buena, el casting que hemos hecho es gente que canta pero que canta muy bien, los procesos están muy bien, todo está muy bien. Entonces solo falta que el público nos dé una oportunidad, que el público decida darnos cinco o diez minutos para decir: "Bueno, voy a probar esto que normalmente no está en televisión, voy a darle una oportunidad".

¿Cómo se gestó que Juanjo Bona y Ruth Lorenzo estuvieran en este programa como presentadores?

TINET - Lo que teníamos muy claro era que nosotros teníamos que dar la imagen real de que el mundo de la música clásica es un mundo de gente joven. O sea, en todas las escuelas de música, ¿quién se está formando? Gente joven. Es verdad que luego la gente relaciona la música clásica con gente de más edad. Entonces decíamos: "No, los concursantes tienen que ser jóvenes, los presentadores tienen que ser caras jóvenes". La persona que nos va a contar de qué van las arias, que es Mario Marzo, tiene que ser joven, porque esta es la realidad. Aunque nos empeñemos en pensar que esto de la ópera es cosa de gente mayor, quien está haciendo música, es la gente joven. También en la orquesta que tenemos, los músicos son muy jóvenes, hay muchísimas mujeres. O sea que está habiendo un cambio muy grande en el mundo de la música clásica, en la música sinfónica, en la ópera, donde hay una generación de gente joven que está haciendo cosas muy interesantes y nos ha ido muy bien el álbum 'Lux' de Rosalía. Nos ha dicho la campaña de marketing porque dices: "Más moderno que Rosalía no hay nada". Con lo cual si Rosalía ha abierto este melón, si Rosalía se ha puesto a investigar en el canto lírico si Rosalía ha hecho un single sinfónico. Pues oye, creo que esto nos va a abrir la puerta a que gente que seguramente nuestro programa no iba a entrar, va a entrar.

Se estrechan lazos entre Gestmusic y Televisión Española de nuevo. ¿Es esto la prueba de que quizás 'Operación Triunfo' pueda volver a RTVE?

TINET - No, mira, no. En estos momentos nosotros estamos en Prime Video, estamos acabando esta temporada en la plataforma y si Prime quiere otra temporada, evidentemente tenemos otra temporada con Prime. Que el programa este año que entra en el 2026 va a cumplir 25 años. La historia de 'Operación Triunfo' es muy larga. Nosotros empezamos en La 1 en Televisión Española, fuimos a Telecinco, volvimos a La 1, ahora estamos en Prime. Yo creo que el formato nos va a sobrevivir a mí y a todos los que lo estamos haciendo ahora. Yo no sé si tarde o temprano va a cambiar de cadena o no va a cambiar de cadena, pero como que le auguro muchísimos años de vida, todo es posible.

¿Qué valoración haces de esta edición de 'OT 2025'?

TINET - Bueno, el problema que tenemos con esta edición de 'Operación Triunfo' es que como que las plataformas no dan datos, Siempre queda la sombra de la duda. Porque en el resto de programas la mañana siguiente sabes si ha ido bien, si ha ido mal, qué público nos ha visto, qué público no nos ha visto y puedes confrontar con datos, pues si hay una sospecha o te la reafirman o te la niegan, pero tú puedes contrastar. Aquí las plataformas no sólo Prime, ninguna plataforma da datos, no nos dan ni a nosotros, con lo cual nosotros nos manejamos con los datos que tenemos de acceso. Yo, por ejemplo, sé cuál es el consumo que hay del contenido de 'Operación Triunfo' en redes, sé por ejemplo el consumo que hay en YouTube en el canal 24 horas. Sé, por ejemplo, cuánta gente se ha descargado la aplicación. En estos momentos se ha descargado en la aplicación más de un millón de personas. Sé los votos que recibimos a la semana a través de esta aplicación. Entonces yo tengo estos datos que me indican que las cosas van bien, pero yo no sé cuántas personas exactamente nos vieron el lunes. No sé exactamente el número de personas que ven cada día el 'Conexión OT'. No sé la gente que ve 'OT la cara B'. Con lo cual, cuando yo veo que la gente especula sobre todo en redes diciendo: "Esto es un fracaso..." Piensas: "Ya, es tu palabra contra la mía", porque cualquier cosa que yo diga, no puedo dar datos, porque tampoco los tengo. Entonces se crea un poco esta sensación de que no termina de ir bien del todo. Yo lo que sí os puedo decir es que va bien con los datos que yo tengo va muy bien.

De hecho, se dice que está edición no está teniendo tanto éxito, pero luego las firmas de discos, estaban llenas de público joven.

TINET - Nosotros trabajamos a ciegas. Entonces de golpe cuando se propone hacer tres firmas de discos, nos planteamos: "¿Dónde vamos?" Pues a Madrid, vamos a Barcelona y vamos a Valencia. Hasta que no estás allí, tú no sabes cuánta gente va a venir. Por ejemplo, yo estuve en Badalona en la firma de Barcelona, pues estuvieron firmando desde las 10 de la mañana hasta casi las 3 de la tarde. En los otros lugares fueron más rápidos porque habían de coger el transporte de regreso. Pero había muchísima gente. Creo que en total llevábamos casi a las 9000 personas que se acercaron. Tú luego te lo preguntas: "¿Qué programa de televisión que se hace en una plataforma o no, o que se haga en abierto, es capaz de convocar nueve mil personas en distintos puntos de España a las nueve un sábado por la mañana, por ejemplo, lloviendo en Madrid?". Que tenía mucho mérito porque encima estaba lloviendo. Bueno, no sé, a nosotros esto es lo que nos está pasando, que trabajamos a ciegas, no sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar.