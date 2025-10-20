El presidente de RTVE reconoce el "error" de perder 'Operación Triunfo' y muchos apoyan esta teoría

A medida que transcurren las semanas de clases en la Academia, 'OT 2025' sigue sumando nuevos seguidores que viven con entusiasmo cada lunes de gala luchando a través de votos para que su favorito continúe en el concurso. Un fenómeno que se reavivó en 2023 con la llegada del formato a Prime Video, pero cuyo éxito en esta nueva era de las redes sociales y el streaming corrió a cargo de TVE.

Corría el año 2017 cuando la cadena pública resucitó el talent musical de la mano de estrellas ahora consagradas como Aitana, Lola Índigo o Amaia Romero, que dieron sus primeros pasos en el mundo de la música a través de las cámaras del formato de GestMusic. Conducido por Roberto Leal, 'Operación Triunfo' se convirtió en el título estrella de La 1, estirando el éxito con dos ediciones posteriores.

José Pablo López contesta al recado que los fans de 'OT 2025' le dejan por dejar escapar el formato de TVE

Sin embargo, en 2022, años después de poner fin a una de las ediciones más difíciles del concurso con la llegada del COVID-19, RTVE anunció que no renovarían el contrato para comprar los derechos del formato, dando luz verde a Gestmusic para encontrar una nueva casa televisiva. Fue así como Amazon Prime Video resucitó el fenómeno OT en 2023, manteniendo su apuesta por el concurso musical con 'OT 2025' este año.

Y aunque 'Operación Triunfo' vive uno de sus mejores momentos en la plataforma, son habituales las quejas de muchos fans a la corporación pública por su abandono del formato. "Por cosas como esta, OT demuestra que es más que un programa de televisión y que TVE cometió un error dejando escapar el formato", ha publicado un usuario de X reaccionando a una de las últimas charlas sobre acoso escolar que los concursantes han recibido en la Academia.

Un recado al que José Pablo López, presidente RTVE no ha dudado en contestar dejando clara su postura sobre 'OT 2025' y su camino fuera de la televisión pública. "Muy de acuerdo", ha sentenciado el alto cargo, dejando caer que la corporación nunca debería haber dejado escapar el talent musical. Cabe recordar que cuando se tomó la decisión de no mantener los derechos del formato, el malagueño no formaba parte del ente público.

Muy de acuerdo. — José Pablo López (@Josepablo_ls) October 18, 2025

Muchos seguidores del programa musical han interpretado este mensaje como una oportunidad para que pueda volver a la TV en abierto en la cadena pública. Habrá que esperar al siguiente movimiento de Prime Video una vez 'Operación Triunfo' finalice su actual contrato con la plataforma de streaming para conocer si el talent continuará su vida en la plataforma o José Pablo López moverá los hilos para que el concurso musical regrese a la cadena que lo vio nacer en 2001. Aunque esta etapa en la plataforma de streaming no es la primera ocasión en la que TVE y OT se han visto separados, ya que desde 2005 hasta su cancelación en 2011, el concurso quedó en manos de Telecinco.