Sara Carbonero reacciona así a la retirada temporal de Valeria Castro tras su criticada actuación en 'OT 2025'

Tras su actuación el pasado lunes en 'OT 2025' junto a Dani Fernández, Valeria Castro ha decidido retirarse temporalmente de los escenarios. Y es que las críticas recibidas han hecho mella en su salud mental, motivo por el cual ha anunciado un parón en su carrera. Lo ha hecho a través de un extenso comunicado publicado en redes sociales.

En su escrito, la cantante explica que atraviesa un momento de agotamiento físico y mental, por lo que ha tomado la decisión de parar "para poder volver con fuerza". Un mensaje al que no han tardado en reaccionar numerosos amigos y compañeros de profesión, quienes no han dudado en brindarle todo su apoyo y cariño en estos complicados momentos.

Dani Fernández, el último artista con el que Valeria Castro compartió escenario ante de su retirada, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto. "Como siempre te he dicho, aquí estaré para ofrecerte mi mano siempre que lo necesites. Acabas de tomar una decisión sabia y coherente contigo misma. Te admiramos y te esperamos el tiempo que te haga falta", ha escrito el cantante en el post de su compañera.

Sara Carbonero y Rozalén muestran su apoyo a Valeria Castro

Otra de las que han querido mostrarle todo su apoyo ha sido Sara Carbonero. La periodista le ha dejado claro que "te esperamos una vida entera, pequeña. Solo como una pequeña parte en compensación a todo lo que tú nos das a lo demás. Te quiero mucho".

También Rozalén ha tenido unas tiernas palabras hacia Valeria Castro: "Aquí estaremos sosteniéndote y esperándote. Te quiero". Mientras que Dani Macaco fue más escueto pero igual de cariñoso: "Mucha luz para querida Valeria. 'Parar' es de maestras". Todos ellos empatizan con la artista y la importancia de saber parar para proteger la salud mental.

En su comunicado publicado en su perfil de Instagram, Valeria Castro explica los motivos por los que ha decidido tomar esta decisión. "El agotamiento y mi salud mental, que se ha ido mermando, me han ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí en cada escenario al que me he subido, hay veces en las que todo esto es imposible de gestionarse y se hace evidente", confiesa.

Los motivos que le han hecho tomar la decisión de retirarse temporalmente

"Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa en este camino para recuperarme física y mentalmente. Tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece", ha añadido.

Además, anuncia que todos los conciertos que tenía previstos para octubre y noviembre se reubicarán entre diciembre y febrero. Mientras que su gira por Latinoamérica se celebrará en primavera. "Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré", asegura Valeria Castro.

Por último, quiso tener unas palabras de agradecimiento con todos sus seguidores: "Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días". "Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones. Allá por febrero escribía esto, que hoy toma más sentido que nunca", concluía su comunicado.