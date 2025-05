Pedro Piqueras destapa ahora toda la verdad del fichaje de Sara Carbonero por 'Informativos Telecinco'

Pedro Piqueras continúa promocionando su último libro, 'Cuando ya nada es urgente'. En él, el que fuera presentador de 'Informativos Telecinco' habla de su extensa trayectoria periodística. Por tal motivo, ha concedido una entrevista al podcast 'Lo que tú digas', donde ha hablado de algunas anécdotas de su vida profesional.

Entre otros muchos temas, Pedro Piqueras se pronunció sobre el fichaje de Sara Carbonero por 'Informativos Telecinco', donde durante años presentó la sección de Deportes. Fue precisamente él quien la contrató, y así recuerda el periodista aquel momento: "Hoy nadie duda de que es una de las mujeres más bellas del país. Y dije: 'Me gustaría escucharle la voz para ver cómo comunica y cómo es'".

Pedro Piqueras sale en defensa de Sara Carbonero

"Oí la voz y tiene una voz portentosa. Vamos, es un animal televisivo. Se lo propuse a Paolo Vasile y me dijo: 'Inténtalo por esta cantidad'. Una cantidad irrisoria", reconoce el castellano manchego. Por esa cantidad, Pedro Piqueras no logró cerrar el fichaje de Sara Carbonero. Pero él no cesó en su empeño y le siguió insistiendo al por entonces Consejero Delegado de Mediaset España: "Le dije: 'Vamos a cenar con esta mujer, quiero que la conozcas'".

Tras aquella cena, el presentador consiguió su objetivo, que Paolo Vasile aumentara su oferta. De esta forma, logró que la periodista dejara laSexta y se marchara a Telecinco. "Digo lo de bellísima porque fue lo que peor le vino a ella, porque todo el mundo la atacó por ser tan guapa. Ella no tenía la culpa de ser tan guapa. La hizo apocada, tímida en sus relaciones con la gente. Yo creo que era una profesional extraordinaria", sentencia Piqueras.

Cabe recordar que el fichaje de Sara Carbonero por Mediaset coincidió también con el de Pilar Rubio. A ambas se las atacó cruelmente. Hay quien llegó a decir que si estaban en televisión era por su físico. Algo que, con el paso del tiempo, quedó demostrado que no era cierto, sino que lo estaban por su valía profesional.