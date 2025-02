Sara Carbonero regresa por sorpresa a Mediaset seis años después para este proyecto en Telecinco

'Caiga Quien Caiga' tiene nueva reportera, y no es una reportera cualquiera. Ni más ni menos que Sara Carbonero, que ya se postuló hace una semana como nueva 'chica de negro', ha anunciado este domingo, 9 de febrero, su fichaje por el programa de Telecinco.

La periodista ha conectado con 'Caiga quien caiga' mediante una videollamada en directo, para dar la gran noticia: su regreso a Mediaset seis años después de su último adiós. "Estoy en Berlín pasando el fin de semana, pero mañana estoy de vuelta, está todo controlado", explicaba la que fuera presentadora de Deportes de 'Informativos Telecinco'.

Sara Carbonero, nueva reportera de 'Caiga quien Caiga'

"¿Aceptas unirte al equipo de 'CQC'?", le preguntaba Santi Millán. A lo que Sara Carbonero respondió, sin dudarlo: "Sí, acepto". "Otra chica en el equipo, así me gusta", reaccionó, entusiasmada, Lorena Castell. Aunque el también presentador de 'Got Talent' reconoció: "Aún no sabemos dónde te vamos a enviar, si ves algo interesante por allí aprovecha, pero necesitamos que nos envíes tus medidas para hacerte el traje. Es un placer tenerte como reportera invitada de 'CQC'".

La periodista agradeció sus palabras: "Espero estar a la altura. Mañana estoy en Madrid y dando guerra, lo que me digáis haré. Y el traje lo antes posible, por favor", pidió Sara Carbonero, antes de poner fin a la videollamada desde Berlín.

Fue en el programa de la semana anterior cuando la exmujer de Iker Casillas se postuló como reportera de 'Caiga quien caiga', mostrándose muy feliz por el regreso de 'los hombres de negro', en esta ocasión capitaneados por Santi Millán. "Estoy muy contenta, me ha hecho muchísima ilusión, con los mejores deseos y si os falta una colaboradora, pues yo que sé…", comentó la periodista. Finalmente, su deseo ha acabado haciéndose realidad, convirtiéndose en la reportera invitada del programa, y regresando así a su faceta como periodista.