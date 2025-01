Carmen Machi opina sobre el regreso de 'Caiga quien caiga' y sorprende con lo que dice de Santi Millán

Este domingo, 26 de enero, Telecinco ha emitido una nueva entrega de 'Caiga Quien Caiga'. En una semana cargada de eventos, el programa conducido por Santi Millán ha enviado a su reportera Paula Púa a la gala de los Premios Feroz, celebrada el pasado sábado en Pontevedra. Allí pudo hablar con muchos de los asistentes, entre los que se encontraban Carmen Machi.

La actriz se mostró encantada con el regreso de 'los hombres (ahora también mujeres) de negro': "Estoy muy contenta de que vuelva 'Caiga Quien Caiga'". Sin embargo, lo que dejó muy sorprendida a la reportera, y a la audiencia en general, fue lo que reveló a continuación sobre Santi Millán: "Me dejó 6.000 euros para comprarme mi casa, mi primer piso. Eso se declaró íntegramente a Hacienda, luego se los pagué con la nómina siguiente, estábamos en ‘Siete vidas'".

El tierno mensaje de Santi Millán a Carmen Machi desde el plató

Cabe recordar que Santi Millán y Carmen Machi fueron compañeros de la mítica serie de Telecinco. Al escuchar estas declaraciones de su amiga, el presentador le lanzó un tierno mensaje desde el plató: "Ya sabes que te quiero". Pablo González Batista le preguntó si era cierto que le prestó dinero a su compañera, algo que él confirmaba. "No sabía que eras tan generoso", bromeaba Batista, antes de pedirle: "¿Y me podrías dejar a mí un poquito?". "No", sentenció, entre risas, el actor y presentador.

Además, Paula Púa le preguntó a Carmen Machi a qué temen más los empresarios de derechas, si a los actores o a los inspectores de Hacienda. A lo que la actriz respondió, sin dudarlo: "a los inspectores de Hacienda". Tras la emisión del reportaje, Santi Millán agradeció el trabajo de su reportera, reconociendo: "Es que es una maravilla esto de llevar uniforme".