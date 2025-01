El histórico rostro de 'Caiga quién caiga' que regresa al programa de Telecinco después de 20 años

Telecinco estrenaba el pasado domingo la nueva etapa de 'Caiga quién caiga' quince años después de su última temporada en Cuatro. Y si el pasado domingo contó con la participación de un histórico presentador como Arturo Valls; esta semana el programa contará con el regreso de uno de sus reporteros más recordados.

Así, el programa que presentan Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González-Batista está de enhorabuena pues este domingo se reforzará con un regreso inesperado. Y es que Pablo Carbonell, quien fuera uno de los reporteros más reconocidos de la primera etapa de 'CQC', la de El Gran Wyoming volverá a enfundarse el traje y las gafas negras identificativas.

El actor y presentador volverá a ponerse el traje negro y las gafas como reportero invitado del nuevo 'Caiga quién caiga'. En concreto, Pablo Carbonell acudió el pasado jueves al photocall de los premios Army Awards, que premiaba a los influencers. Allí, tratará de conseguir los mejores titulares y promete dar momentazos como todos los que dio en su día.

"Carbonell regresa como reportero invitado a 'Caiga quien Caiga', y no podemos estar más orgullosos", anuncia la cuenta oficial del programa en "X". Cabe recordar que el propio Pablo Carbonell, que fue reportero del espacio entre 1996 y 2002 ya se pronunció el pasado domingo sobre lo que pensaba del regreso del formato. "Mi opinión no importa, pero estoy seguro de que alguno de los que están ahí dando la cara les va a alegrar saberlo. Acabo de ver el programa y me ha parecido fabuloso", escribió.

Pablo Carbonell regresa mañana a 'Caiga quien caiga' 20 años después 🪰🤩



📺🕶️ #CaigaQuienCaiga este domingo 22:00h en @telecincoes



👉 https://t.co/JLkkszcIIp 👈 pic.twitter.com/ZDJOtLeahN — Caiga Quien Caiga (@CaigaQCaigaEsp) January 25, 2025

Los contenidos de 'Caiga quién caiga' de este domingo

Por su parte, Paula Púa asistirá a la alfombra roja de los Premios Feroz y cubrirá el estreno de la película "Mala Influencia", mientras que Luis Fabra acudirá a la entrega de los Premios Gaudí.

'Caiga Quien Caiga' enviará a Daniel Fez, Luis Fabra, Ana Francisco y Violeta Muñoz a FITUR, donde conseguirán declaraciones de destacadas figuras como la reina Letizia, Pedro Sánchez y Carlos Mazón.

El veterano Andy K protagonizará un encuentro con Estopa, en el que repasará la trayectoria musical del dúo en una divertida entrevista. Además, Carles Tamayo se adentrará en el mercado inmobiliario para destapar nuevas estafas y Dani Fez hará una incursión en la casa de Guadalix de la Sierra para infiltrarse en 'GH Dúo'.