Pablo Carbonell deja bien clara su opinión sobre la vuelta de 'Caiga Quien Caiga' y lo dice sin rodeos

Este domingo, 19 de enero, Telecinco ha estrenado una versión renovada del 'Caiga Quien Caiga', el mítico programa que triunfó en la cadena a mediados de los 90 con El Gran Wyoming al frente. Entre los reporteros de aquel entonces estaba Pablo Carbonell, quien no ha dudado en dar su opinión al respecto de la nueva versión del 'CQC'.

Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista son el nuevo trío de presentadores. Y, las comparaciones con los anteriores, han sido inevitables. 'Caiga Quien Caiga' se estrenó en 1996 en Telecinco con El Gran Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia como conductores del formato. Entre sus reporteros se encontraban el citado Pablo Carbonell. Esta primera etapa duró hasta el año 2002, y nos dejó auténticos momentazos televisivos.

En el 2005, tres años después de finalizar su primera etapa, 'CQC' regresó a la misma cadena, pero con nuevos presentadores: Manel Fuentes, Arturo Valls, Eduardo Aldán y Deborah Ombres como primera mujer del equipo. Esta nueva temporada estuvo en antena hasta el 2008. Ahora, dos décadas después, Telecinco ha estrenado una nueva versión del mítico formato, con Santi Millán al frente. El estreno tuvo opiniones para todos los gustos. Aunque, sin lugar a dudas, la opinión más esperada era la de uno de los reporteros de la primera versión, Pablo Carbonell.

Pablo Carbonell muestra su apoyo al nuevo 'CQC': "Me ha parecido fabuloso"

A través de su cuenta de Instagram, Carbonell ha mostrado su total apoyo al programa: "No lo tenía nada fácil el nuevo 'Caiga Quien Caiga', las comparaciones son odiosas, y eso podía pesar mucho. Mi opinión no importa, pero estoy seguro de que alguno de los que están ahí dando la cara les va a alegrar saberlo. Acabo de ver el programa y me ha parecido fabuloso".

"Los reporteros y la dinámica del plató me hacen augurar un programa que no solo será interesante o divertido sino imprescindible para comprender qué está pasando. Y algo que me parece básico, y que fue parte imprescindible de nuestro 'CQC', se busca, sacando a la gente de su discurso habitual o su versión oficial, no solo de información veraz sino concordia y diálogo. Bravo. Felicidades a todo el equipo", ha sentenciado Pablo Carbonell.