Santi Millán se estrena al frente de 'Caiga Quien Caiga': "El Gran Wyoming es el damnificado de Broncano y Motos"

El regreso de 'Caiga Quien Caiga' a Telecinco promete revolucionar las noches de los domingos. El histórico programa de actualidad y humor regresa a la cadena después de quince años este mismo domingo 18 de enero, a partir de las 22:00 horas, con un formato renovado pero fiel a su esencia, crítica y mordaz. Durante sus primeras ediciones, 'CQC' destacó por su irreverencia y su capacidad para hacer mella en la actualidad política, social y cultural, una fórmula que sigue siendo un referente en el entretenimiento televisivo español.

En esta nueva etapa, el programa contará con un equipo de presentadores y reporteros de lujo. Los encargados de llevar las riendas de cada emisión serán Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista, quienes aportarán frescura y agudeza a cada entrega. Con su dinamismo y estilo cercano, se proponen hacer de 'Caiga quien caiga' una experiencia vibrante y llena de actualidad. El programa también incluirá una nueva tanda de reporteros, entre los que están como avanzamos en exclusiva Daniel Fez, Irene Junquera o Carles Tamayo, quienes se encargarán de los toques más irreverentes y ácidos con sus reportajes y entrevistas.

La renovación de 'Caiga Quien Caiga' no se limita a los nombres de los presentadores y reporteros, sino también a su enfoque y puesta en escena. El programa se reinventa sin perder de vista el tono sarcástico y desenfadado que lo convirtió en un éxito en su momento, con el objetivo de seguir siendo un referente en la televisión de entretenimiento y actualidad. De todo ello, hemos hablado con Santi Millán. ¿Qué famoso se merece las míticas gafas de sol? ¿Qué opina de la batalla televisiva que están librando Pablo Motos y David Broncano?

Esta noche vuelve 'Caiga Quien Caiga'. ¿Qué haces al frente de este gran programa?

Pues sí, disfrutar mucho. La verdad es que es un honor y realmente un lujo poder formar parte de este ,porque hay un equipazo delante, pero sobre todo detrás de las cámaras. Yo creo que es uno de los grandes formatos de la televisión y venimos por todo lo alto, sin dejar nada detrás. Yo creo que hay grandes reportajes, grandes reporteros... Un programa donde se habla de la actualidad que ha pasado en la semana con ese toque de humor y de ironía que yo creo que es muy saludable.

Es un programa, además, muy fresco, que se atreve. Tiene un tono juvenil que se atreve a preguntar todo lo que sea. Y lo más difícil.

Sí, sí. Yo creo que, al final, lo bueno de nuestros reporteros es que cada uno tiene una personalidad muy marcada y además son gente divertida e inteligente, que yo creo que es fundamental para el humor, esa inteligencia, ese saber ver desde otra perspectiva y yo creo que en eso nos ayuda las gafas del Caiga, que te las pones y es como ver con un filtro diferente, con un filtro de ironía, de distancia y creo que es necesario que la gente entienda que la actualidad, lo que pasa en la vida, se puede ver de muchas maneras y que quizá, como estamos enfocando últimamente, no es la más correcta.

La imagen que tenemos del programa está muy vinculada a ese tono ácido con los políticos. Cuando te lo proponen, ¿tuviste dudas de ponerte al frente de un programa que en su día se canceló por presiones de Aznar?

No, no, porque no voy a hacer nada que no estuviese dispuesto a hacer o no voy a decir nada de lo que no firmaría después, o sea que... Yo voy a intentar mantener mi tono. Bueno, la gente ya me conoce, además de mí ya se ha visto todo. Y, sobre todo, intentar hablar de las cosas con sentido del humor, que es muy importante, y reírnos de todos, porque aquí no es una cuestión de ser ni de izquierdas ni de derechas, ni de centro, ni de para adentro. Es una cuestión de ponernos detrás de esta mesa, detrás de nuestras gafas y hacer un retrato de lo que pasa independientemente del lado para donde caiga.

Así que puedo llegar a entender que incluso cumpliréis vuestro objetivo si incluso algún partido pide la cancelación, porque eso es como que estáis molestando.

Ya sabes que siempre se dice eso de 'que hablen de ti aunque hablen mal'. O sea, nosotros no queremos provocar la incomodidad en nadie. Nosotros preferiríamos que la gente, tanto los políticos como los artistas, como las celebrities, como las personalidades, supieran entrar en este juego y tuvieran más sentido del humor, porque la gente muchas veces confunde sentido del humor con falta de seriedad y no tiene nada que ver. Un político puede ser una persona seria, un artista puede ser un artista muy serio y tener sentido del humor y reírse de las cosas, incluso reírse de sí mismo. Pero aquí normalmente se adolece de esa falta de crítica y el humor siempre implica algo de crítica.

¿Has podido hablar con los históricos del formato, en este caso con el Gran Wyoming, Arturo Valls o Manel Fuentes?

Con Arturo y con el Gran Wyoming, la verdad es que no he hablado. Manel sí que me envió un mensaje, pero con todos tengo muy buena relación. No es una relación fluida de aquello de que hablemos cada día y quedemos, pero vamos, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Además, con Wyoming hicimos una película juntos. Y era una película... Me hacía mucha gracia. Sí, era comedia, además, un poco tipo 'Agárralo como puedas'. Humor absurdo. Y era muy graciosa. Y la verdad es que estuvimos ahí mano a mano durante un buen tiempo y es un tipo excepcional. Es un tipo excepcional. A mí me parece una de las mentes más brillantes de este país.

Con Arturo hemos vivido incluso aventuras ciclistas. Hemos sufrido por las tierras de este país en bicicleta y es un tío con el que, además, yo coincidía con él cuando él estaba de reportero de 'Caiga quien caiga'. Yo hacía de reportero con Buenafuente en Cataluña, que hacíamos un programa, un late night, que era 'La Cosa Nostra', y coincidíamos muchas veces. O sea, que hay muy buena relación con ellos y estoy convencido que ellos desean que al formato le vaya bien porque al final forman parte de esta familia y de la historia del programa.

¿A quién te gustaría más ponerle las gafas? ¿A Pedro Sánchez o a Ayuso?

Yo creo que a cualquiera de los dos, yo creo que en este momento son dos figuras muy relevantes de la política, además de marcada oposición y sería interesante ponérsela a cualquiera de los dos. Ahora, ¿quién se la merece? Ya veremos. Yo ahora mismo creo que no se la merece ninguno de los dos. Que se lo trabajen.

¿A David Broncano o a Pablo Motos?

Aquí es más complicado porque admiro a ambos. Admiro a ambos por diferentes razones. Yo creo que, por suerte, hacen dos programas muy diferentes, que eso es fantástico, poder tener variedad y a los dos les va de maravilla. He tenido la suerte de poder trabajar con los dos. Son tipos con mucho talento que trabajan muy duro para hacer lo que hacen y que se merecen que las cosas les vayan bien, como está pasando, porque ya te digo, está esta polarización de decir: "Ha triunfado este, está fracasando el otro". Tú te miras las audiencias y están los dos que lo petan. Aquí, quien está saliendo más damnificado es nuestro amigo Wyoming, que es el tercero en discordia de ahí. Pero yo les deseo lo mejor a todos, no a ellos dos. A todos. Y en ese todos me incluyo yo.

¿Algún dato que te gustaría tener en el estreno?

¿De audiencia? También me gustaría hacer un 30% de share. ¿Te parece bien? Yo creo que, al final, trabajar con las expectativas de los resultados es un error, porque las audiencias es algo que nosotros no vamos a poder controlar. Nosotros ponemos el máximo esfuerzo, la máxima dedicación en todo aquello que es tangible que podemos controlar como es hacer bien el programa. Una vez esto, la gente decidirá qué es lo que quiere ver, si nos quiere ver a nosotros o si no, pero nosotros estaremos contentos y orgullosos con el producto ofrecido.