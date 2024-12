Exclusiva: El cómico y tiktoker que ficha por 'Caiga quién caiga' como uno de sus reporteros

El regreso de 'Caiga quien caiga' es una de las grandes bazas de Telecinco de cara al arranque del 2025. Y tras publicarse quiénes serán los presentadores de la nueva etapa del programa en El Televisero hemos sabido en exclusiva un rostro que se sumará al equipo de reporteros del formato producido por Warner ITVP. España.

Así, tal y como ha sabido El Televisero, el cómico y tiktoker Daniel Fez será uno de los reporteros de esta nueva etapa de 'Caiga quién caiga'. De hecho, el humorista ya se encuentra grabando algún reportaje.

Daniel Fez empezó a crear su propio contenido en Vine, una plataforma de vídeos humorísticos. Su sentido del humor ha conseguido cautivar al público en redes sociales y hoy en día cuenta con más de 2.2 millones de seguidores en la plataforma de Tik Tok, más de 528 mil seguidores en Instagram y aproximadamente 440 mil seguidores en Twitter. Tras su éxito dio el salto a los teatros con sus monólogos como "La vida regulinchi".

Cabe recordar que 'Caiga quién caiga' regresará a Telecinco con Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista como nuevo presentadores sumándose así a otros rostros emblemáticos como El Gran Wyoming, Arturo Valls, Manel Fuentes, Juanra Bonet, Manel Fuentes, Ana Milán o Silvia Abril.

En lo que respecta al equipo de reporteros según avanzó Algo Pasa TV, algunos de los rostros que saldrán a las calles con el traje negro y las gafas se encuentran los cómicos Paula Púa ('Babylon Show') y Luis Fabra ('Todo es mentira') así como los periodistas Ana Francisco ('Todo es mentira'), Irene Junquera ('El chiringuito', 'Zapeando') y Carles Tamayo.

Habrá que esperar para conocer la fecha del esperado retorno, ya que, como primera promoción oficial, ésta carece de una fecha concreta para el estreno. No obstante, éste no se retrasará mucho. Según avanzó Algo Pasa TV, Mediaset habría retrasado el estreno de 'Caiga quien caiga' hasta el mes de enero. Una fecha que no es baladí puesto que coincidiría con la reestructuración que prepara el grupo de comunicación.