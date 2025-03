Así ha sido la despedida de 'Caiga quien caiga' en Telecinco con pulla a los directivos: "¿Por qué nos echáis?"

Siete semanas. Eso es lo que ha durado el nuevo 'Caiga quien caiga' con el que Telecinco pretendía recuperar el espíritu del célebre programa que condujeron rostros como El Gran Wyoming, Arturo Valls o Manel Fuentes en su día. Sin embargo, la nueva versión del programa con Santi Millán al frente no ha convencido a la audiencia.

Santi Millán, Lorena Castell y Pablo González Batista se despedían este domingo de la audiencia con el buen trabajo realizado pero sin haber conseguido captar la atención del público. Y es que en sus seis emisiones hasta la fecha apenas han marcado una media del 7,9% y 955.000 espectadores.

Tras siete semanas y con el próximo estreno de 'Supervivientes 2025', Telecinco ha decidido retirar definitivamente 'Caiga quien caiga' de su programación para apostar por la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Sandra Barneda desde el próximo domingo a las 22:00 horas tomando así el relevo de Santi Millán y su equipo y del debate de 'GH DÚO'.

"Último programa de la temporada, no nos rendimos", aseguraba Santi Millán al arrancar el programa. Por su parte, Pablo González-Batista bromeaba con que "para mi edad y para estar cancelado no estoy mal del todo". "Para mí es un día especial, es como el día de la función de final de curso que hice de musgo y vino toda mi familia a verme y hoy está aquí toda la familia del Caiga, que son los mejores reporteros del audiovisual de este país", recalcaba el copresentador.

Por su parte, Lorena Castell reconocía que para ella era un día agridulce. "Estoy feliz porque vengo de una cosa feliz pero estoy triste. Y oye he vendido el traje por wallapop", bromeaba la copresentadora de 'Caiga quién caiga' cuando Santi Millán le preguntaba cómo estaba ella.

La pulla de Lorena Castell a los directivos por cancelar 'Caiga quien caiga'

Tras ver los reportajes de esta semana, Santi Millán daba paso a un vídeo con todas las cifras de esta temporada de 'Caiga quién caiga' que hacía un repaso a todo lo que se ha podido ver en el programa durante estas siete semanas como el intento de que la reina Letizia se pusiera las gafas del programa.

A la vuelta del vídeo, Santi Millán agradecía al equipo que no hubieran puesto las audiencias. "Gran trabajo chicos, muchísimas gracias por no haber puesto los números de audiencia, todo un detalle", soltaba el presentador con cierta ironía. "Oye de verdad y un montón de cosas que no se pueden contabilizar como las ganas, el esfuerzo y el talento de toda esta gente que está con nosotros en el plató y detrás de las cámaras. ¿Pero por qué nos echáis? ¿Por qué nos han cancelado por qué?", añadía Lorena Castell.

"Bueno amigos, hasta aquí Caiga quien caiga", aseveraba Santi Millán mientras sus compañeros le decían que no, que se querían quedar y seguir haciendo el programa. Tras ello, todos los reporteros se sumaban a los presentadores para la despedida. "Amigos muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido todo un honor, nos vemos en los bares. Esto ha sido Caiga quien caiga hasta pronto", concluía Santi. "¿Pero por qué hemos durado tan poco?", incidía Castell. "Adiós y vamos si hemos caído", concluía la copresentadora.