El silencioso e inmerecido adiós de 'Reacción en cadena': Telecinco retira el concurso sin una despedida

Telecinco sorprendía este viernes al anunciar que 'Reacción en cadena' se despedía este mismo sábado, 12 de julio, con su última emisión. Así, el concurso conducido por Ion Aramendi decía adiós precipitadamente para lanzar ya 'Agárrate al Sillón', el nuevo game show que coge el relevo con la difícil misión de levantar las audiencias.

Este movimiento tiene su explicación en que Mediaset ha pensado estrenarlo este domingo, 13 de julio, después de disputarse la gran final del Mundial de Clubes FIFA 2025 entre el Chelsea y el PSG. De este modo, se pretende hacer una puesta de largo con este nuevo formato para las tardes de Telecinco, aprovechando el prime time y el arrastre del partido para así darlo a conocer a más espectadores.

Con todo, 'Reacción en cadena' afrontaba un cese de las emisiones por la puerta de atrás al producirse en fin de semana -en un día no habitual- y, sobre todo, sin ninguna promoción previa para generar algo de evento con su última entrega. Es decir, daba la sensación de que se pretendía un final silencioso, de tapadillo, que pasara lo más desapercibido posible.

'Reacción en cadena' desaparece de tapadillo y sin una despedida en Telecinco

Y lo que ha ocurrido en el supuesto último programa lo ha confirmado. Ion Aramendi ya había desconcertado en el arranque al no aludir a que se trataba del último baile. La sorpresa mayúscula ha llegado cuando, al concluir la emisión, el comunicador no solo no se ha despedido sino que además ha emplazado al público a nuevos programas. "Nos vemos en el próximo 'Reacción en cadena'", han sido sus palabras textuales.

Unas palabras que contrastan frontalmente con lo comunicado por Mediaset, que había indicado específicamente que la de este sábado sería "la última entrega". Por tanto, se deducen dos hipotéticos escenarios: que Telecinco ha decidido dar carpetazo sin ofrecer todas las emisiones (pese a que el grupo aseguró que se emitirían todas en la presentación de 'Agárrate al Sillón') o que, en su momento, se ordenó la paralización de las grabaciones súbitamente sin llegar a concebir un cierre como es debido.

En cualquier caso, 'Reacción en cadena' ha vivido un final totalmente inmerecido en Telecinco después de más de dos años y medio en su programación. Con sombras, sí, fundamentalmente en su etapa final, pero también con muchas luces durante la larga participación de los emblemáticos Mozos de Arousa. En esa época, el concurso llegó a estabilizarse por encima del doble dígito e incluso a alcanzar cuotas del 12% y 13%.

Sin embargo, para llegar hasta ahí, el formato tuvo que atravesar meses muy complicados. Y complicados han sido también todos los posteriores a la marcha de los concursantes gallegos. Desde entonces, 'Reacción en cadena' no ha levantado cabeza por más que Telecinco haya tenido paciencia, con índices de share estancados en el 7% y 8% mayoritariamente. Pese a todo, tanto el concurso como Ion Aramendi no se merecían un desenlace tan abrupto e inadvertido.

¿Pero es definitiva la desaparición de 'Reacción en cadena'? En la presentación de 'Agárrate al Sillón' a la que asistió El Televisero , Mediaset dejó la puerta abierta a un posible regreso en el futuro: "Es una marca que nos ha dado muchas alegrías y es posible que en algún tiempo vuelva. No hemos tomado la decisión aún sobre 'Reacción en cadena'".