La serie de Antena 3 que ha derrotado a 'El juego del calamar 3' y pega el pelotazo en Netflix

Después de una espera casi interminable, por fin nos ha llegado la tercera y última temporada de 'El juego del calamar'. La segunda nos dejó con ganas de más, con un cliffhanger que nos puso los pelos de punta. Así que estaba claro que, cuando llegaran estos episodios finales, la serie iba a arrasar como ninguna otra. Y así ha sido, colocándose en sus primeros días como la ficción más vista de Netflix en todo el mundo.

Y no lo decimos nosotros, sino los números que ha ido dejando. Es decir, número 1 en 93 países (en todos los que está disponible la plataforma); sesenta millones de visualizaciones y más de 300 millones de horas vistas. Sí, no ha llegado a los números de la temporada 2, pero se ha mantenido muy cerca. Es uno de los grandes fenómenos de Netflix, y de la historia de las series. Pero hay otra ficción, en este caso española, que le ha arrebatado el primer puesto en nuestro país. Y no, no estamos hablando de 'Olympo' (que, por cierto, se mantiene como segunda serie de habla no inglesa más vista de la semana).

No estamos hablando de una serie que se acabe de estrenar, ni de gran presupuesto o un reparto repleto de actores de primera línea. Porque esta ficción llegó a Atresplayer hace exactamente un año. Estamos hablando de 'Ángela', protagonizada por Verónica Sánchez y que también encabeza el reparto de 'La Favorita 1922'. Este thriller producido por Atresmedia está dirigida por Norberto López-Amado. Y además cuenta con un equipo de guion compuesto por Sara Cano y Paula Fabra.

'El juego del calamar' ha sido derrotada por otra serie española. Pero... ¿cuál?

Y es que esta ficción ha conseguido un hito y es derrotar en su semana de estreno (al menos en España) a la serie coreana de la que todo el mundo habla. Pero es que no solo le ha arrebatado ahí el número 1, sino que además ha hecho buenos números internacionales, colocándose en el top 10 mundial de series de habla no inglesa en Netflix. Un éxito increíble para una serie que ya se estrenó, y que acaba de llegar ahora a la plataforma.

3 millones de visualizaciones

17 millones de horas vistas

Top 10 en 19 países

Pero no se trata de una serie original, sino que es la adaptación de otra. En este caso, una coproducción entre Reino Unido y Australia. Estamos hablando de ‘Angela Black’, estrenada en ITV en 2021 y creada por Harry y Jack Williams. Aunque la de 'Ángela' tiene un toque diferente. Y así lo explica para Antena 3 una Verónica Sánchez sublime en el papel de la protagonista. "Obviamente el director ha tomado otras decisiones (con respecto a 'Angela Black'). Quizá nuestro punto más diferenciador con la serie original es que todo está contado desde el punto de vista de Ángela".

Pero la actriz no está sola. El reparto lo completan Daniel Grao, Jaime Zatarain, Lucía Jiménez, Iván Marcos, Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago y las niñas Maia Zaitegui y Sua Díez. Es decir, un reparto sólido que destaca precisamente por su buen uso de secundarios en la trama.

Hay que añadir que esta serie funciona sobre todo gracias a esa interpretación de Verónica Sánchez, que lo da todo para que la ficción se mantenga medianamente realista. Y es que el guion no deja de jugar con nosotros, manteniéndonos en vilo continuamente, llevándonos de un lado a otro por donde quiere. Sí, a veces es tramposo, lo admitimos. Pero, ¿qué thrillers no lo son? Para conseguir mantener la atención del espectador hoy en día, hay que dar giros imposibles continuamente. Y 'Ángela' lo consigue'.

¿De qué va 'Ángela'?

Este thriller narra la vida de Ángela, una mujer aparentemente feliz junto a su marido, Gonzalo, con quien tiene dos hijas. Pero bajo esa idílica fachada, Ángela oculta un infierno de maltrato. Siempre en tensión, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo, un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída. Sin embargo, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther, Ángela descubrirá que Edu no es quién dice ser.