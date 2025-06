Esta es la nueva serie española de Netflix que conquista al mundo y ya es Top 1 en menos de una semana

Netflix sigue apostando continuamente por hacer contenido en nuestro país. Y no es para menos, ya que casi toda la ficción producida en España acaba colándose en el ranking de lo más visto de la plataforma. La última gran apuesta del servicio de streaming ha sido la serie adolescente 'Olympo'. Creada por Jan Matheu, Ibai Abad y Laia Foguet, se trata de la nueva versión de 'Élite'. Es decir, adolescentes con hormonas revolucionadas, cuerpos perfectos y, por supuesto, un misterio que revolotea entre todos los personajes principales.

La serie se estrenó el pasado 20 de junio con sus ocho episodios, conformando una primera temporada que va de menos a más. Visualmente tiene grandes aciertos, pero también un montaje un tanto caótico, y unas secuencias deportivas que acaban flojeando en el conjunto. Pese a ello, 'Olympo' se puede ver del tirón, y por supuesto se va a convertir en un auténtico guilty pleasure. No en vano, The Daily Beast la ha calificado como "la serie más caliente del verano". Y no le falta razón, porque el centro de alto rendimiento Pirineos, en el que transcurre la historia, está repleta de momentos muy subidos de tono. Eso sí, no tanto como su serie hermana 'Élite'.

Imagen de 'Olympo'.

La apuesta de Netflix ha salido bien, como todos esperábamos. Y aunque esta semana llega la apuesta fuerte del año, con el desenlace de 'El juego del calamar', que va a arrasar con todo, al menos en sus primeros días 'Olympo' ha podido destacar. En el Top 10 de Netflix de series de habla no inglesa ya se ha colocado como número 1, por delante de otras como 'Sin piedad para nadie', 'Las mil muertes de Nora Dalmasso' y 'La Palma'.

Top1 de series de habla no inglesa

3.200.000 visualizaciones

20.500.000 horas vistas

Top10 en 46 países

Top1 en 6 países (incluido España)

Para compararlo un poco con 'Élite', la última temporada de la ficción creada por Carlos Montero no consiguió llegar al puesto número 1, quedándose la sexta. En cuanto a visualizaciones y horas vistas, los datos fueron similares. También hay que tener en cuenta que la temporada de 'Élite' llegaba después de un desgaste progresivo de la serie, mientras que 'Olympo' llega como nuevo proyecto. ¿Conseguirá la misma relevancia?

De qué va 'Olympo'

En el CAR Pirineos entrenan los mejores atletas del país como Amaia, la capitana de la selección nacional de natación artística, una chica autoexigente y que no se permite fallos. Pero cuando Núria, su mejor amiga y compañera de equipo, la supera por primera vez, Amaia se da cuenta de que algunos deportistas están mejorando su rendimiento de forma inexplicable... Tras años de poner su cuerpo al límite y sacrificar su vida por el deporte, se enfrentan al dilema: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?