Llega 'Olympo', la sucesora de 'Élite' en Netflix: Cuántos capítulos tiene y de qué va la nueva serie

Netflix no quiere bajarse del carro juvenil. Al final, es uno de los públicos más fieles, y así lo ha demostrado con tanto esmero 'Élite', un auténtico éxito de la plataforma. De ahí han surgido varias de las nuevas caras del panorama audiovisual español. Y ahora la plataforma pretende repetir la jugada con 'Olympo', un intenso thriller juvenil ambientado en el CAR Pirineos, un centro de alto rendimiento deportivo en España. Con su fecha de estreno marcada este 20 de junio, ya están disponibles los 8 episodios en total que conforman esta primera temporada de la que muchos califican como la nueva 'Élite'.

Y no es para menos. Porque ahora sustituimos el instituto Las Encinas por un centro de alto rendimiento donde un grupo de jóvenes promesas se prepara para alcanzar la élite deportiva. Clara Galle interpreta a Amaia Olaberria, capitana de un equipo de natación sincronizada, cuya vida da un giro inesperado cuando una de sus compañeras colapsa durante un entrenamiento. El incidente la lleva a investigar los límites extremos —y a veces peligrosos— a los que sus compañeros están llegando para conseguir un lugar en la cima del podio.

A lo largo de ocho episodios, la serie ahonda en temáticas como la ética en el deporte, el dopaje y la presión psicológica que enfrentan los atletas adolescentes. Con un reparto liderado por Clara Galle, acompañada por María Romanillos, Nuno Gallego, Agustín Della Corte y Nira Oshaia, 'Olympo' no solo ofrece acción deportiva con coreografías y entrenamientos de alto nivel, sino también drama, secretos, rivalidades y tensión romántica por doquier. Es decir, cumple todos y cada uno de los tópicos de este tipo de ficciones. ¿Y eso es malo? No necesariamente. Pero antes de comentarla, tenemos que dejar algo claro. Hay que saber lo que uno va a ver. No podemos esperar un nivel de 'The White Lotus' por poner un ejemplo. Pero es que 'Olympo' ni lo busca, ni le hace falta.

Hay que partir de la base de que la nueva ficción de Netflix busca entretener. Pero también busca ofrecer una serie adictiva y sin descanso. No se centra en denuncias sociales que le restarían al conjunto. Al igual que su hermana gemela 'Élite', esta nueva serie quiere que todo luzca perfecto. Cuerpos esculturales, deporte exigente, música moderna, planos espectaculares... Esa es su seña de identidad. Y, aunque en el aspecto visual deja bastante que desear (el montaje y los planos están por debajo de la media, al menos en los primeros capítulos), todo lo demás está al punto. Se criticó mucho a 'Élite' por su falta de cuerpos no normativos. En 'Olympo' se han cubierto las espaldas. Aquí todo el mundo está perfecto físicamente... porque tienen que estarlo.

El guión corre a cargo de Ibai Abad, Laia Foguet, Jan Matheu y Alba Lucío. Y es verdad que está plagado de frases cliché y momentos muy tópicos. Los personajes están desdibujados, excepto quizá el de Amaia, y toman continuamente decisiones contradictorias. Es verdad que la serie mejora según avanza la historia. Sobre todo cuando se centra en toda la trama de dopaje. Al final, ese misterio es el que da oxigeno a 'Olympo', y por suerte va tomando más y más protagonismo según van pasando los capítulos. Obviamente también hay un personaje de homofobia interiorizada, que tendrá problemas al descubrirse su orientación sexual. Nos suena a ya visto. Porque es que lo hemos visto hace nada en 'La Academia', la serie de Prime Video.

'Olympo' es la nueva serie adolescente de Netflix.

'Olympo' no inventa nada. Pero tampoco lo pretende. Lo único que busca es divertirnos, y convertirse en el guilty pleasure de la temporada. Esa serie que todo el mundo ve, pero que nadie quiere admitir que le gusta. Hay que reconocer que la ficción de Netflix tiene ritmo. No decae y continuamente esta dando giros y tramas para que estemos enganchados. Es verdad que el primer capítulo es el más flojo en cuanto a esto, pero el resto de la serie no defrauda. Lástima que, por momentos, esté tan mal grabada. Sí que se nota mucho la diferencia entre uno y otro realizador (cada episodio está rodado por uno diferente), pero el conjunto palidece con otras series adolescentes similares.

En definitiva, 'Olympo' lo tiene todo para triunfar. Ha metido todos los elementos que funcionan de este tipo de historias, las ha mezclado y ha obtenido una serie de cerca de siete horas. Pero quizá la fórmula ya esté agotada y el público medio exija más. Habrá que esperar a ver la primera semana para descubrir si Netflix lo ha vuelto a hacer... o debe volver a reformular este tipo de tramas, dándoles una vuelta de tuerca que, por ahora, 'Olympo' no tiene.