Nuno Gallego y Ane Rot, los villanos de ‘Élite 8’: «Son más fáciles de rodar las escenas de sexo»

La última temporada de ‘Élite 8’ ya está disponible en Netflix, antes de que la plataforma estrene próximamente su nueva serie juvenil, ‘Olympo’. La serie protagonizada por Omar Ayuso, Valentina Zenere, Mirela Balic, Fernando Lindez, André Lamoglia y Maribel Verdú, entre muchos otros, se despide para siempre con unos ocho últimos capítulos de infarto y busca conquistar al mundo entero por última vez.

En esta tanda final, Las Encinas se ponen patas arriba con la llegada de los Hermanos Krawietz, hijos de una familia heredera del Franquismo. Héctor y Emilia son, al contrario que en otras ocasiones, antiguos alumnos que vuelven al instituto para implementar el exclusivo club «Alumni», una asociación de antiguos alumnos muy poderosa e influyente y que guarda muchos secretos oscuros.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con la actriz Ane Rot y con el actor Nuno Gallego, que dan vida a estos dos hermanos tan misteriosos como villanos. ¿Cómo ruedan las escenas íntimas? ¿Qué es en lo que más se parecen a sus personajes? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de ‘Élite’? Además, jugamos al divertido «Yo, nunca» con ellos, sobre experiencias vividas en el instituto.

Llega la temporada ocho, la temporada infinito, de ‘Élite’ y estamos con los que llegan a reventar Las Encinas. ¿Cómo estáis?

NUNO – Yo muy bien.

ANE – Yo también. Genial, la verdad, súper contenta, y ya un poquito nerviosa ante el estreno.

No habéis podido ver mucho, ¿no?

NUNO – Yo, además, me perdí el visionado que hacen antes de estrenar para que el equipo vea la serie. Yo me lo perdí porque estaba con otra cosa, pero tengo unas ganas.

¿Cambia mucho de lo que habéis grabado, de lo que os imagináis a lo que luego veis en pantalla?

ANE – A mí sí que me da un poco esa sensación. A lo mejor estábamos grabando y no visualizaba todo lo que los directores y todo el equipo tenían en mente y después montado, las cosas que he visto, me parecen increíbles.

Sois Nuno Gallego y Ane Rot, volvéis a Las Encinas, a ‘Élite’. Contadnos un poquito, ¿cómo llegan estos personajes? ¿Por qué llegan a Las Encinas? Venís con una misión especial a este cole.

NUNO – Pues sí, venimos como no nuevos alumnos, sino exalumnos de Las Encinas. Con una organización llamada Alumni, que tienen todas las universidades que cuando terminas la carrera es una organización de exalumnos de la universidad. Y vienen a liarla completamente.

ANE – Sí. Yo creo que las encinas lo necesitaban un poco. Un salseo nuevo, un aire nuevo. Estos dos tienen todo el poder y las ganas de pasárselo bien. Entonces, es como que les ponen este lugar para pasárselo genial, hacer lo que les dé la gana, y es lo que hacen, básicamente, con todos.

Y sin hacer mucho spoiler, hacéis hasta un casting. Llegáis tan fuertes que tenéis el poder de decir «Tú sí, tú no».

NUNO – Además, nuestros personajes son muy elitistas, no puede entrar cualquiera ahí. Ya veréis, ya veréis.

ANE – Yo creo que a ellos también les entretiene mucho la idea de jugar con ellos, de hacer una gymkana con ellos, a ver quién tiene tensión el uno del otro. Además, a mí me hacía mucha gracia, porque cuando empezamos a rodar había veces que nos respondíamos el uno al otro. Estando en set, uno empezzaba la frase, pero el otro ya sabe qué va a decir. Es como que nuestros personajes, parecen uno.

Sois un poco las Twin Melody (risas)

ANE – Es muy fuerte, yo he trabajado algunas veces con ellas y es que te quedas muerta, porque es verdad, saben exactamente qué van a decir, es brutal. Y nosotros igual. Llevan un timing brutal de la conversación y nosotros igual.

¿Tenéis caracteres que os complementáis?, ¿Cada uno luego es de una manera?

ANE – Tengo que frenarle a veces, porque él es demasiado pasional y no somos así. Entonces, de repente todo… hay que frenarle.

Y tenemos que decir también que en cada temporada se va subiendo la apuesta. Tenemos que contar que vuestra familia es muy top en la escala social, incluso vienen ya de la antigua España.

NUNO – Sí, sí, viene ya desde una antigua España. Una España con muchísimo poder. Desde ese mundo se generan unas familias más poderosas que otras y está, claro, es como de las más top.

Se menciona que incluso vuestras raíces vienen de la dictadura.

NUNO – Sí, claro. De hecho, nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar va muy por ahí.

ANE – Es un poquito controversial.

¿Cómo ha sido conectar con el resto de personajes? ¿Con quién nos vais a sorprender más?

NUNO – Bueno, en mi caso yo creo que con Joel, el personaje de Fernando Lindez, que es con el que más he tenido trama, aparte de con mi hermana. Y casi todas las decisiones de esta temporada vienen dadas por eso. Y bueno, mi personaje pierde la cabeza.

¿Cómo os recibió Omar Ayuso, que ha sido como el anfitrión de la serie de principio a fin?

ANE – Increíble. Yo creo que desde el primer momento todos nos han aceptado como una familia. Es que realmente el élite es súper familia. Y ha sido así desde el día uno. A todos nos acogieron genial en realidad.

NUNO – Espectacular. Y ya no Omar, sino todos. Y ya no todos los actores, sino el equipo. Piensa que ya son ocho temporadas trabajando los mismos en casi seis años. Al final, ellos son como hormigas, van, curran y piensan como una colmena y lo hacen todo fácil y genial. Tuvimos un recibimiento espectacular por parte de todos.

¿En qué se parecen vuestros personajes a vosotros?

ANE – Yo creo que Emilia se parece mucho a mí en lo fiel que es a la familia, porque literalmente haría cualquier cosa por su hermano, y yo haría cualquier cosa por mi familia, y es como mi primer pilar máximo. Y para ella igual. Entonces, creo que ahí sí que he podido conectar mucho, mucho.

NUNO – Yo te diría que nada. Yo llevo la vida desde otro punto. Es muy intenso, yo soy más relajado.

ANE – Él es mucho más chill. Es que Héctor, es mucha dinamita.

NUNO – Yo soy más hippie, mucho más, mucho más.

¿Cómo fue el proceso de casting y cuando al final entráis?

NUNO – Fue muy guay. Los castings de ‘Élite’ son como casi un curro aparte. Son muchísimos. Yo estaba haciendo ‘Clanes’ y tuve que bajar, subir, bajar, subir de Galicia para Madrid. Y bueno, el último casting, que fue con ella y con las otras personas que optaban para nuestros papeles, pues ahí fue cuando nos conocimos.

ANE – De hecho no, fue muy curioso porque, literalmente, eso fue un martes y ese mismo sábado dio la casualidad de que nos conocimos literalmente en una discoteca. Él estaba hablando con gente de mi alrededor. Y de repente, llego a la sala de casting, abro la puerta y digo «¿Qué haces aquí?». Y todos decían «Uy, estos se conocen».

NUNO – De hecho, casi nos cogieron por eso, yo creo, ¿no?

ANE – De hecho, todos se pensaban que había como algo, tipo «Bueno, estos dos…» se crearon una historia y luego nada que ver.

¿Cuándo fue esto?

NUNO – Pues esta temporada fue rápida, incluso, pero suele ser… Por estas fechas, el año pasado, estábamos ensayando. Empezamos a rodar el 5 de agosto y terminamos de rodar el 20 de diciembre. Y hasta hoy.

¿Qué es lo que más os ha sorprendido de este proyecto?

NUNO – A mí el buen rollo. Para mí el buen rollo de entrar al set con las escenas difíciles que teníamos y que fuera todo muy fácil.

ANE – Yo creo que me he quedado con eso también. Sí, porque llegábamos los dos nuevos a un equipo que ya trabajaba juntos, yo por lo menos, veía la serie y tal, llegar ahí y exponerte delante de ellos es difícil, pero es que lo hicieron facilísimo.

¿Os sorprendió el plató?

ANE – Un montón. La primera visita, fue como «¿en serio esto es mentira?»

NUNOO – Fue heavy, a nuestros personajes nos montaron otro, el de Alumni. Bueno, Isadora House es un plató…

Me sorprendió que detrás se ve Plaza de España…

NUNO – Sí, y es una lona.

ANE – Sí, sí, fantástica, que tú miras por la ventana y dices «Ah, pues sí, claro».

NUNO – Los platós son muy fuertes. Son tres platós enormes.

ANE – Son muy fuertes, yo me quedé muerta. Y todo tan currado al detalle. Digo «Tío, venir a decorar mi casa». Qué pedazo de trabajazo del equipo de arte.

NUNO – Y luego la demolición de todo eso…

¿Estabais el día en que desmontaron?

ANE – No, yo no.

NUNO – No, yo tampoco. Ahí estábamos nosotros, en nuestras vacaciones y tal, pero sí que nos mandaban fotos, nos decían «Mira cómo está quedando…».

¿Os habéis llevado algo de recuerdo?

NUNO – Yo sí. Una bandera. Hay una carrera de coches, y a esa bandera, pues la pisa uno de los coches. Está quemada por las llantas del coche y eso me lo llevé. También es nuestra primera temporada. No tenemos tanto poder para saquear, pero si no…

Cuando dices ‘Élite’ por la calle, los jóvenes rápido se lo llevan al sexo.

ANE – Yo creo que como otra cualquiera, porque es verdad que ha sido vital el equipo de intimidad que ha sido increíble y eso ayuda mucho a que las escenas sean mucho más cómodas, más normales y nada desde un lugar tan de vulnerabilidad. Entonces, para mí, guay, las he vivido bastante parecidas a las demás.

Hablamos una vez con Clara Galle y nos decía que se ha convertido en algo tan profesional, como una coreografía.

NUNO – Justo. Es mucho más fácil rodar eso que rodar otra escena. Tenemos que a gradecer a las coordinadoras de intimidad, porque sin ellas es que se vuelve un trabajo muy, muy difícil y muy violento. Y eso, creas una danza con tu compañero, te ríes mucho haciéndola y disfrutáis más que otra cosa, la verdad.

¿Qué personajes antiguos os gustó en su día o con cuál os quedáis?

NUNO – Yo siempre digo que Valerio.

ANE – Lucrecia. In love con ella. Somos un poco pin y pon.

¿Con qué personajes históricos de la primera temporada os gustaría compartir plano?

NUNO – Yo a varios los conozco, no por ‘Élite’, sino por otras cosas. Y yo diría… Miguel Herrán, me gusta mucho

ANE – Yo creo que me quedo con Miguel también.

NUNO – Con Jaime Lorente también, lo admiro mucho.

¿Por qué deberíamos ver ‘Élite 8’?

ANE – Porque es el mejor cierre de esta serie, no podría haber otro mejor para una ficción mundial.

NUNO – ‘Élite 8’, este 26 de julio en Netflix. Es una temporada frenética, con sexo, amor, muertes, diversión, fiestas, coches… y un pedazo de final. Hay que ver ‘Élite 8’.