Quién es quién en la serie 'Olympo': Descubre a todos los personajes de la nueva 'Élite' de Netflix

Este viernes 20 de junio ha llegado a Netflix, 'Olympo', su nueva serie juvenil que está llamada a ser el relevo generacional de 'Élite', la ficción creada por Carlos Montero y Darío Madrona que contó con ocho temporadas de éxito. Del instituto de Las Encinas nos trasladamos ahora al centro del alto rendimiento de Pirineos donde entrenan los mejores atletas del país.

'Olympo' está creada por Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, producida por Zeta Studios y dirigida por Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad y Ana Vázquez y se adentrará en las aventuras deportivas, sentimentales y vitales de un grupo de jóvenes deportistas de élite que tendrán que poner a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar para conseguir sus metas.

Clara Galle ('Ni una más'), Nira Osahia, Agustín Della Corte (''La sociedad de la nieve), Nuno Gallego ('Élite') y María Romanillos ('Paraíso') son los protagonistas del reparto de 'Olympo', que ya tiene disponibles los ocho capítulos en total que conforman su primera temporada en la plataforma de streaming.

¿Quién es quién en 'Olympo'?

Clara Galle es Amaia Olaberria

Clara Galle es Amaia Olaberria en 'Olympo'

Amaia es es la capitana del equipo nacional de natación sincronizada que se autoimpone el máximo rendimiento y, en un momento determinado, empieza a averiguar hasta dónde están dispuestos a llegar sus compañeros por su ambición deportiva.

La actriz que da vida a Amaia es Clara Galle, conocida por la saga de 'A través de mi ventana', 'A través del mar' y 'A través de tu mirada', además de la serie 'Ni una más'. A Galle también la hemos podido ver en 'El internado: Las cumbres' y en el videoclip "Tacones rojos" de Sebastián Yatra.

Agustín Della Corte es Roque Pérez

Agustín Della Corte es Roque Pérez en 'Olympo'

Roque Pérez es uno de los jugadores del equipo de rugby. Pero la gran presión para este joven no está en el deporte sino en lo difícil que es para él ser gay en un mundo donde impera la homofobia.

A Agustín Della Corte le conocimos gracias a 'La sociedad de la nieve', la película que dirigió Juan Antonio Bayona basada en el libro homónimo de Pablo Vierci sobre el accidente del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya en Los Andes en 1972. Allí dio vida a Antonio Vizintín (Tintín), uno de los protagonistas y su primer papel en la interpretación.

Nuno Gallego es Cristian Delallave

Nuno Gallego es Cristian Delallave en 'Olympo'

Cristian Delallave es otro de los jugadores del equipo de rugby. Es además el novio de Amaia y el mejor amigo de Roque. Se trata de un chico abierto y agradable, aunque esconde cierta inseguridad por no sentirse suficiente como deportista.

A Nuno Gallego le conocimos gracias a 'UPA Next', la serie de atresplayer que recuperó el universo de 'Un paso adelante'. Posteriormente, le hemos podido ver en otras series como 'Clanes' y 'Élite', la antecesora de 'Olympo' a la que se incorporó en su última temporada dando vida a Héctor.

María Romanillos es Nuria Bórgues

María Romanillos es Nuria Bórgues en 'Olympo'

Nuria Bórgues es la mejor amiga de Amaia y su compañera en el equipo de natación sincronizada. La joven se verá envuelta en el gran misterio de esta nueva serie juvenil.

La encargada de darla vida es la actriz madrileña María Romanillos. La joven intérprete comenzó con muy buen pie su carrera tras debutar con la película "Las consecuencias", por la que resultó ganadora de la Biznaga de Plata a la Mejor interpretación de reparto, en 2021, en el Festival de Málaga Cine en Español. Tras ello, la hemos visto en otras películas como "No mires a los ojos-" y "La casa" así como en la serie 'Paraíso' de Movistar Plus+, 'Antidisturbios' o 'Historias para no dormir'.

Nira Osahia es Zoe Moral

Nira Osahia es Zoe Moral en 'Olympo'

Zoe Moral es una chica conflictiva que brilla en el atletismo. El gran problema es que no tiene claro que quiera dedicarse profesionalmente a correr.

La actriz que se mete en la piel de Zoe es la debutante Nira Osahia. Hasta su fichaje por 'Olympo' solo había participado en un cortometraje, por lo que es una recién llegada al mundo de la interpretación. La alicantina también ha sido modelo y es una apasionada del deporte, en concreto del tennis.

Martí Cordero es Charlie Lago

Martí Cordero es Charlie Lago en 'Olympo'

Charlie Lago es otro de los componentes del equipo de rugby junto a Rique y Cristian. Es uno de los malotes del equipo y parece que tendrá sus más y sus menos con la homosexualidad de Roque.

El actor que le da vida es Martí Cordero, a quien hemos podido ver en series como 'Fácil', 'Las invisibles', '4 estrellas' y 'Los enviados'. Además, acaba de estrenar la película "Viaje de fin de curso: Mallorca" en Prime Video donde da vida a uno de los protagonistas.

Andy Duato es Renata

Andy Duato es Renata en 'Olympo'

Renata Aguilera es otra de las corredoras que forma parte del equipo de atletismo de 'Olympo' junto a Zoe.

Andy Duato es sobrina de Ana Duato y por tanto prima de Miguel Bernardeau ('Élite', 'Zorro') y de María Bernardeau ('Cuéntame', 'Foq: la nueva generación'). A la joven intérprete nacida en México la conocimos gracias a la última temporada de 'HIT', la serie de TVE protagonizada por Daniel Grao donde dio vida a Nora, una chica con trastorno limite de la personalidad. Después ha aparecido en '4 estrellas', 'Bellas artes' y en '¿A qué estás esperando?.

Juan Perales es Sebas Senghor

Agustín DellaCorte y Juan Perales en 'Olympo'

Junto a Charlie, Sebas Senghor es uno de los malotes del equipo de rugby, aunque con el paso de los episodios veremos otra cara del personaje.

Está interpretado por Juan Perales, un actor madrileño, con poca experiencia pues solo ha participado en cuatro episodios de '4 estrellas' donde coincidió también con Martí y en otro de 'Élite'.

Najwa Khliwa ("Menudas piezas") como Fátima Amazian, Juan López-Tagle ('Inés del alma mía', 'Pequeñas coincidencias') como Jacobo Fuentes, Laura Ubach ('Alma') como Peque, Alexandra Prokhorova ('Valeria', 'Mercado central', 'Segunda muerte') como Svetlana, Melina Matthews ('El príncipe', 'La otra mirada', 'El mal invisible') como Jana Castro, Mario de la Rosa ('La casa de papel', 'Bienvenidos a Edén') como Javier Montes, Nerea Mazo ('El silencio') como Claudia Tur y Sergi Mozo ('La ruta', 'Legado') como Cruz completan el reparto de 'Olympo'.