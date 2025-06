Hablamos con los protagonistas de 'Olympo', nueva serie de Netflix: "Cada personaje tiene un arquetipo de dios griego"

La espera ha terminado: Netflix ha estrenado 'Olympo' este 20 de junio, una serie juvenil española ambientada en un mundo inédito del entretenimiento: el deporte de élite. Producida por Zeta Studios, responsable de éxitos como 'Élite', 'La Vida Breve', 'Reyes de la noche', 'Días mejores', y un largo etcétera de producciones. Cn guion de Jan Matheu, Laia Foguet e Ibai Abad, este nuevo drama promete llenar el vacío dejado por la que muchos consideran su predecesora: 'Élite'.

'Olympo' se desarrolla en el ficticio CAR Pirineos, un centro de alto rendimiento donde se entrenan jóvenes deportistas. En el centro de la historia, está Amaia Olaberria, interpretada por Clara Galle, capitana de la selección nacional de natación artística, una atleta perfeccionista que no tolera errores. Su mundo se tambalea cuando un acontecimiento que tiene que ver con su mejor amiga y compañera, Núria Bórgues (María Romanillos), sacude el centro.

El reparto coral incluye caras ya conocidas del panorama español: Nuno Gallego (como Cristian Delavalle), quien también formó parte de la última temporada de 'Élite', Agustín Della Corte, como Roque Pérez; Nira Osahia, como Zoe Moral; Martí Cordero, como Charly Lago; y actores y actrices como Andy Duato, Najwa Khliwa o Juan Perales, entre otros. Una plantilla juvenil que amplía su alcance más allá de la natación: atletismo, rugby y artes marciales ponen en juego exigencia física y rivalidades intensas.

Detrás de las cámaras, la dirección se reparte entre Marçal Forès, Daniel Barone, Ibai Abad y Ana Vázquez, lo que garantiza una estética visual cuidada y narrativa tensa, en clave adolescente deportiva. Como adelantan desde Netflix, “en Olympo, caer está permitido, pero levantarse es obligatorio”, una frase que condensa el espíritu de sacrificio, ambición y drama moral que atraviesa la serie. Además, la producción a nivel visual es un gran sí, al mostrar las distintas disciplinas mencionadas.

Con un reparto prometedor, un planteamiento ambicioso y el sello de calidad de Zeta Studios, 'Olympo' se postula como la nueva obsesión juvenil de este verano. Prepárate para nadar entre secretos, rivalidades y dilemas éticos al ritmo de una ficción sobre esfuerzo, ambición y amistad en estado puro. De todo ello hemos hablado en exclusiva con los protagonistas de la serie. Conócelos en estas entrevistas en exclusivas en El Televisero, a continuación:

¿Qué os ha hecho replantearos esta serie? Nosotros ya la hemos visto y a mí me ha encantado, os tengo que dar la enhorabuena, lo primero. 'Olympo' replantea muchas cosas, habla sobre los egos, sobre la divinidad, lo mezcla con la juventud. A vosotros, personalmente, ¿qué es lo que os aporta este nuevo proyecto?

Agustín Della Corte: Yo creo que si voy a lo que me ha hecho replantear, creo que va mucho de lo que es la idea del éxito y que cada uno construye su propio concepto de éxito y me ha llevado a cuestionarme mucho qué es el éxito para mí, si de verdad trabajo o actúo en consecuencia con eso que quiero y si realmente lo que deseo para mi vida está alineado con lo que yo realmente quiero o con algo externo, porque hoy en día estamos tan bombardeados de información y también es algo que se va construyendo desde que uno es muy pequeño en casa, por los padres.

Y creo que me vengo preguntando muchísimo sobre eso y que creo que es una pregunta que hay que ir haciéndose regularmente, actualizándose, para tener esa sensación de si realmente estás siendo consecuente en tus actos para llegar a eso que quieres conseguir. Y tener esa claridad creo que te ayuda mucho a ir también en el camino identificando oportunidades que te lleven a eso que quieres.

Clara Galle: A mí es que realmente lo que me ha hecho 'Olympo' ha sido darme una experiencia maravillosa. La verdad que es lo que me llevo. Y los compañeros y de repente estar tantos meses trabajando en una cosa tan dura y tan... muy demandante. Yo creo que esa es la palabra, muy demandante. Y no estar en estado de alerta, porque realmente estaba cómoda. Me sentía en familia, sentía que iba a plató y estaba... Si tenía un día como complicado, todo el mundo se volcaba. Había una magia en el equipo y yo eso me lo llevo como una experiencia maravillosa y yo creo que nos va a traer muchas alegrías a todos y a todas, porque creo que se ven personajes muy especiales.

En el contexto moderno, e hilándolo con la serie, ¿creéis que los personajes de 'Olympo' representan los arquetipos que había dentro de los dioses griegos?

A mí me gusta mucho que en esta serie cada personaje tiene su propio arquetipo. Son todos muy diferentes. Los nueve jóvenes, por lo menos, son completamente diferentes, los unos de los otros, y eso me encanta. Y creo que representa muy bien. Al ser nueve, abarca mucho terreno de lo que pasa hoy en día.

¿Cuál creéis que sería a día de hoy el arquetipo más peligroso o seductor de todos los arquetipos que había en el Olimpo?

Nuno: Yo creo que el más peligroso y más suculento es el éxito. Dejas mucho por llegar ahí y realmente no te sirve de nada.

Nira: Y la ambición también, que es mucho un arma de doble filo. Hay que saber hasta cuándo, cómo...

En El Televisero hemos querido profundizar y volcarnos más en la nueva producción y durante la celebración del 10º aniversario de Netflix, pudimos hablar en exclusiva de otros temas con Clara Galle. En concreto, sobre la relación que muchos fans han apreciado entre 'Olympo' con 'Élite', a tenor de las promociones de la nueva serie. En este sentido, Clara Galle es tajante y argumenta el por qué ambas series se diferencias y muestra su "amor" por 'Élite'.

A pesar de que ambos proyectos comparten productora, enfoque en generaciones jóvenes y una mezcla de glamour, tensión social y personajes en crisis, 'Olympo' aporta un toque de frescura al cambiar de colegio de élite a centro deportivo, donde la ética del rendimiento, el dopaje encubierto y la presión física y emocional marcan cada brazada. Esta evolución sitúa a 'Olympo' en un universo muy diferente a 'Las Encinas' que nos enamoraron en su día, tal y como expresa la propia Clara Galle a continuación:

Clara, ¿cómo estás?

Muy bien.

Si Netflix tuviera que hacer una serie de tu vida, ¿cómo se llamaría?

"La cabra tira pal monte". Yo creo que sería una de estas películas o series en las que hay tanto drama que te da risa y que te gustaría pasar por ahí. Te gustaría estar viviendo ahí realmente. Yo estoy muy contenta, la verdad, con el equilibrio que hay entre el drama y el humor en mi vida. Creo que es algo muy importante. Eso es lo que te hace a ti como espectador decir

Clara, eres la protagonista de 'Olympo', ¿cómo estás?

Estamos muy emocionados, muy nerviosos también. Creo que ha sido uno de los proyectos en los que todos los actores nos hemos visto más involucrados que en muchas de las cosas que hemos hecho, sobre todo por lo físico. Entonces, cuando tú te has currado algo mucho, quieres que eso salga y se valore, pero yo creo que tenemos todos las expectativas las tenemos muy bajas. Realmente, lo importante ya ha sucedido que es el rodaje y el estar todos juntos. Yo me llevo una familia increíble y creo que va a ser algo guay.

Has defendido que no es 'Élite', que has querido poner el acento en que son series diferentes

Lo hizo el propio Netflix. La propia plataforma subió una publicación diciendo "¿Los de Élite hacían esto?", y lo compartimos todos, pero es un mensaje de amor hacia 'Élite' y es un mensaje de amor hacia 'Olympo'. Lo bonito de 'Élite' es que fue la leche y... es que yo no sé si va a haber ya producciones que tengan tal alcance, así que ojalá fuera 'Élite'. Simplemente, es una cosa diferente. Aún no ha salido de serie, espérate a verla. Pero bueno, realmente es que no le veo nada malo que digan que es el nuevo 'Élite'. Me parece perfecto.

Cuando hablo contigo y cuando hablo con Aitana, te lo habrán dicho un montón de veces, es impresionante porque habláis igual, te lo habrán dicho muchas veces.

Me lo han dicho muchas veces, y también el comentario de, cuando conozco a alguien nuevo, "me suena tu voz"...

¿Y cuando cantas a Aitana o has intentado alguna vez vacilar a alguien, con algún audio o algo?

No, la verdad es que no lo he intentado. Puede ser buena broma. Pero no, no le llegó a la altura.