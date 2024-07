Crítica a ‘Élite 8’: Un fin de curso infinitamente sexual que olvida el pasado de una serie infinita

Chemsex, scorts, lujuría, amagos de incesto, violaciones, dinero, sobredosis, poder, belleza, ambición, extorsiones, asesinatos, cuerpos muy normativos, fascismo, fiestas, traiciones y sexo, mucho sexo. Ah, y de estudiar nada. Es la fórmula de ‘Élite‘, la exitosa serie de Netflix que produce Zeta Studios, y que ha exprimido durante 8 temporadas sin descanso en la plataforma y con un gran resultado temporada tras temporada.

Es por ello que quien sea seguidor de esta serie juvenil no debe sorprenderse en exceso por lo que va a ver en la última temporada de la ficción. Una última tanda de episodios veloces que replican tramas, ritmos y dinámicas entre personajes ya vistas en anteriores temporadas, pero con diferentes y nuevos personajes, y que vuelven a funcionar, aunque sin tanta (lógicamente) novedad.

En este sentido, los creadores de la producción han optado por ser conservadores y no arriesgar demasiado. Da la sensación de que a pesar de ser la última, han querido mirar hacia adelante como si no fuese la despedida de la historia que llevó al estrellato a jóvenes como Éster Expósito, Aron Píper, María Pedraza, Miguel Bernardeu o Danna Paola, entre muchos y muchas otras, y de los que no hay apenas rastro ni alusiones en los últimos 8 episodios de ‘Élite’.

Joel (Fernando Lindez) y Héctor (Nuno Gallego) en ‘Élite 8’

Y precisamente por todos aquellos y aquellas actrices que nos enamoraron con sus diferentes papeles, en ‘Élite 8’ se echa de menos no solo pequeños guiños a esas primeras temporadas tan convulsas, sino que hubiera sido muy potente ver una última trama resolutiva con los actuales personajes pero que afectara de lleno a todas las habidas en su conjunto. ¿Una carta misteriosa de Lu? ¿La muerte a distancia de Carla que alterara Alumni? Tan solo Omar y Mina sirven mínimamente de gancho, pero olvidados por completo de sus grandes amores, Ander y Guzmán.

Por ello, toca analizar y centrarnos en profundidad y en exclusiva en ‘Élite 8’ y todo lo atractivo de la temporada «infinita» (por ese número 8 girado que se ve en el póster). Porque sí, cada generación tiene su serie juvenil: ‘Verano Azul’, ‘Compañeros’, ‘Al salir de clase’, ‘Física o química’… y ‘Élite’. Y esta última siempre será infinita porque en 2018 consiguió agitar el género e introducirle nuevas dosis de fantasía elitista (no son pocos los adolescentes y jóvenes que sueñan con fiestas como las de la serie).

Joel, Isadora, Cloe, Carmen y Omar, los últimos grandes protagonistas de ‘Élite’ con los que jugar al Cluedo

Después del final agonizante de la temporada 7, en el que Raúl, el novio (y agresor) de Sara se despeñaba desde lo alto de un edificio, tras un empujón de Carmen (Maribel Verdú), estábamos ansiosos por saber qué iba a pasar con ese homicidio una vez la escena final mostraba que Dalmar (Iván Mendes) lo había grabado con su móvil cuando estaba trabajando de rider.

Y en efecto, ese vídeo ha sido sin duda el efectivo y principal macguffin de ‘Élite 8’, pues una gran mayoría de protagonistas ha querido tenerlo en su poder para sus propios intereses, llegando a límites extremos. Una decisión acertada por parte de sus creadores y showrunners Carlos Montero, Jaime Vaca y Rubén Goldfarb, que han vuelto a demostrar que saben poner a jugar al misterio a todos sus personajes, y, por supuesto, a los espectadores (aunque me pongo el mérito de haberlo acertado 😉

En esta partida, el rey al que todos quieren hacerle jaque es Joel (Fernando Líndez), cuyo personaje pega un subidón dramático espectacular tras su tibia llegada en la temporada 7, descubriendo a un Joel sin prejuicios y atrevido. El amor, el sexo, la amistad y el dinero son los cuatro frentes que tiene su personaje abierto a lo largo de la temporada y excitan al espectador lo suficiente para acompañarle en cada una de esas batallas con gran lealtad.

En otra casilla de la partida, encontramos a Carmen y Cloe, es decir, la Maite Galdeano y Sofía Suescun de ‘Élite’, pues si ha habido una madre que ha conseguido quitar protagonismo a los más jóvenes de la serie a costa siempre de su hija esa es la que interpreta magistralmente Maribel Verdú. Ella sí ha jugado de verdad. Ambas se superan y vuelven a hacer piña para evitar que el vídeo que graba Dalmar no salga a la luz. La duda que tenemos es… ¿qué pasa al final?

Por último, Omar (Omar Ayuso) e Isadora (Valentina Zenere) son los otros jugadores maestros de esta temporada final de ‘Élite’. Cada uno con su guerra y con mentalidades y formas de vida antagónicas, luchan por sus propios principios, se toman la justicia por su mano y se sirven del resto de personajes para conseguirlos. El Isadora House y el fascismo son los grandes quebraderos de cabeza para ambos, pero si algo aprendemos de ellos, es que «los ricos hijos de puta siempre se cubren entre ellos».

Héctor y Emilia, los nuevos antiguos alumnos y su exclusivo club «Alumni»

Pero si ha habido otros dos grandes protagonistas en esta última temporada han sido los hermanos Krawietz, Héctor y Emilia, y que nos enganchan desde el principio gracias a las sensacionales interpretaciones de Nuno Gallego y Ane Rot. Los dos nuevos personajes llegan a Las Encinas con la dificil misión de conquistar una vez más a los fans de la serie. Y vaya si lo consiguen. Aparte, la trama que interpretan da un nuevo giro de tuerca a lo ya visto anteriormente y nos mete en una nueva dimensión: una familia rica con origen franquista.

Emilia (Ane Rot) y Héctor (Nuno Gallego) en ‘Élite 8’ / NETFLIX

Sin hacer mucho spoiler, Héctor y Emilia, a diferencia de los nuevos personajes que hayan podido llegar en las diferentes temporadas anteriores, son universitarios y antiguos alumnos de Las Encinas. De este modo, dejamos de conocer nuevos estudiantes para conocer el pasado del instituto más sanguinario del país. Los hermanos vuelven a este lugar para implementar el exclusivo Alumni, la asociación de antiguos alumnos que aparte de ofrecer una gran red de contactos, esconde mucho más secretos.

Los Krawietz, presidente y vicepresidenta del club, ponen a prueba a todos aquellos alumnos que quieren entrar él, con arriesgadas «novatadas». Sin embargo, lo que podría haber sido un súper interesante ‘Juegos del Hambre’ a lo largo de de la temporada, centrando la trama principal en ello, se evapora rápido, así como nuestro interés (empatía ninguna) hacia ellos, porque se podría decir que son (casi) los mayores villanos de toda la serie, con permiso de Danna Paola y Éster Expósito. Es por eso que se echa en falta conocer más a fondo sus rasgos psicopáticos y elitistas, sobre todo de Emilia: ¿qué esconde realmente su personaje, uno de los más misteriosos de toda la saga de ‘Élite’?

‘Élite infinito’…

Toca decir adiós con tristeza a una de las series españolas que más han triunfado mundialmente, porque en un momento en el que los adolescentes y jóvenes optan por vídeos rápidos de TikTok, ‘Élite’ ha sabido jugar con ellos, sentarlos frentes a «la televisión» y hablarles de tú a tú. Para entender el éxito de ‘Élite’, hay que saber que nunca ha pretendido reflejar fielmente a la generación a la que marca, ni ha buscado ser ética ni moralmente aprobada, a pesar de jardines en los que se ha metido siempre.

‘Élite’ es así: provocadora, atrevida, riesgosa y, sobre todo, entretenida. Ha querido ser mainstream y lo ha hecho mainstream. ¿Y cómo es el mainstream en su mayor virtud? Una moda que gusta a las masas, en ocasiones por su sencillez. Y es cierto que las tramas de ‘Élite’ han sido como chicles que hemos masticado una y otra vez con distintos sabores. El casting, en su mayoría, se ha inclinado hacia los cánones de belleza predominantes. Los personajes han seguido patrones clásicos: el chico malo, la pija, el pobre, el asesino… Todo, por el mainstream.

Marina y Nadia en ‘Élite’ / NETFLIX

Pero quedarnos en eso sería ser injustos. ‘Élite’, a lo largo de sus 8 temporadas ha dado visibilidad a un diferente grupo de colectivos y luchas, y no hablamos de los sucedáneos de pijos y sus caprichos que hemos conocido. Solo en la primera temporada, cuatro protagonistas eran LGTBIAQ+, dos de ellos racializados y una tenía el VIH. En las siguientes temporadas, la visibilidad no solo se mantiene, sino que aumenta. En ‘Elite 8’, cinco protagonistas son LGTBIAQ+ y tres son racializados. Esto se suma a que la actriz Nadia Al-Saidi Ayala y el actor Gleb Abrosimov tienen origen Sirio y Ruso.

Para entender por qué estos datos son importantes, recordemos que Ester Expósito se convirtió en una estrella internacional gracias a ‘Élite’ y pasó de tener cinco mil seguidores en Instagram a los 26 millones que tiene actualmente. ¿Cuántos miles, o millones, de chicos y chicas adolescentes y jóvenes que vieron la serie se sintieron por primera vez representados (y arropados) por alguno de los personajes que históricamente no habían tenido visibilidad? Solo por eso, ‘Élite’ es infinito.