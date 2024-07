Todos los estrenos del 22 al 28 de julio en Netflix, Prime Video, MAX, Apple TV+ y Movistar Plus+

Este mes de julio se siguen notando los estragos de la huelga de guionistas del pasado verano, porque cada vez nos llegan menos estrenos. Pero eso no quiere decir que lo llegue a plataformas no sea muy potente. Porque, gracias a que todas ellas son internaciones, no solo dependen del mercado norteamericano. Por ejemplo, Netflix nos trae hasta tres estrenos muy destacados esta semana. Uno de ellos, obviamente, es el final de ‘Élite‘, una de las series más influyentes de nuestro audiovisual más reciente. Ocho temporadas. No todas las series pueden conseguir tanto, y menos en Netflix.

También encontramos entre los regresos la temporada 6 de ‘El príncipe dragón’, una de las apuestas más interesantes en el apartado de animación de la compañía. Penúltima temporada que planea poner sobre la mesa todas las piezas claves para el desenlace. Y también nos llega lo nuevo de Netflix Japón con su serie ‘Estafadores de Tokio’. Comedia, acción y thriller inmobiliario. Todo en uno. Pero si tenemos que hablar de comedia y acción, los dos siguientes estrenos son los mejores ejemplos. Por un lado, la serie ‘Los héroes del tiempo’, con un reparto liderado por Lisa Kudrow, la mítica e icónica Phoebe Buffay. Y por otro lado, la nueva película de Henry Cavill a las órdenes de Guy Ritchie. Una semana que, aunque no tenga demasiados estrenos importantes, los que nos llegan son lo suficientemente variados como para gustar a todos.

Estrenos en Netflix

Estafadores de Tokio (SERIE)

Sinopsis: Un equipo de estafadores que descubre un lujoso inmueble valorado en diez mil millones de yenes no se detendrá ante nada para llevar a cabo su timo más ambicioso hasta la fecha.

‘Estafadores de Tokio’ es un thriller criminal de siete partes basado en la novela homónima de Ko Shinjo. Dirigida por Hitoshi One, esta nueva serie japonesa de Netflix se sumerge en el difícil mundo de las estafas inmobiliarias, y promete ser una de las ficciones niponas más interesantes de la plataforma. Porque Netflix no solo vive de Corea del Sur, sino que también tiene un sinfín de producciones japonesas en su catálogo. Desde una oferta enorme de anime procedente de Japón hasta la famosa ‘Alice in Borderland’, uno de sus éxitos más importantes. Su reparto principal, en el que destacan Go Ayano, Etsushi Toyokawa y Kazuki Kitamura, es su principal baza, junto a unas tramas adrenalíticas sobre problemas en el mundo inmobiliario.

Fecha de estreno: 25 de julio

Élite (Temporada 8 y final) (SERIE)

Sinopsis: La llegada de los hermanos Emilia y Héctor Krawietz, líderes de la asociación de antiguos alumnos de Las Encinas, hace temblar los cimientos del colegio. Influyentes, poderosos, corruptos y corruptores, los Krawietz sembrarán el caos allá por donde vayan y destrozarán las vidas de los que caigan en sus redes. Solo Omar será capaz de plantarles cara y estará dispuesto a lo que sea con tal de verles caer, porque, en definitiva, representan lo que siempre ha estado mal en Las Encinas.

‘Élite’ se ha convertido por derecho propio en la serie más longeva de Netflix España. Ocho temporadas que, pese a que han ido mermando su audiencia, se han mantenido relevantes hasta el día de hoy. Y ojo, lanzando la carrera de un sinfín de actores que luego han recaído en otros muchos proyectos de Netflix. El último ejemplo lo encontramos en Manu Ríos y su serie ‘Respira’. De hecho, comparten creador: Carlos Montero. No sabemos si habrá cameos sorpresa en esta temporada final, pero tanto sus creadores como sus principales protagonistas han avisado: va a ser un desenlace épico.

En esta octava temporada, tenemos los regresos de Omar Ayuso, André Lamoglia, Valentina Zenere, Mirela Balić, Gleb Abrosimov, Fernando Líndez, Nadia Al Saidi, Ander Puig, Carmen Arrufat, Mina el Hammani, Iván Mendes y Maribel Verdú. A todos estos nombres les sumamos los recién llegados Ane Rot, Nuno Gallego, Alexandra Pino y Mario Ermito entre otros.

Fecha de estreno: 26 de julio

El Príncipe Dragón (Temporada 6)

Sinopsis: Dos príncipes humanos forjan un peculiar vínculo con la asesina elfa que debía acabar con ellos y emprenden una épica aventura para detener la guerra entre sus reinos.

Creada por Aaron Ehasz y Justin Richmond para Netflix, esta serie de animación con tintes medievales es de lo mejor que ha entregado la plataforma en el apartado animado. Seguimos a Callum, Ezran y Rayla por el mundo mágico de Xadia para evitar una guerra que lo destruya todo. Aunque la temporada 5 bajó un poco el nivel, y acusó el ritmo demasiado pausado, hay mucha expectación por esta temporada 6. Con el sobrenombre de ‘Libro 6: las estrellas’, los protagonistas siguen buscando a Aaravos, el responsable de todas las conspiraciones que los han llevado hasta el límite de la destrucción. Una penúltima temporada, de las siete inicialmente planteadas, que llega solo un año después de la anterior. Y con los personajes mucho más maduros.

Fecha de estreno: 26 de julio

Estrenos en Prime Video

El ministerio de la guerra sucia (PELÍCULA)

Sinopsis: El ejército británico recluta a un pequeño grupo de soldados de élite para atacar a los nazis detrás de las líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial.

La película se inspira libremente en hechos reales, basándose en documentos desclasificados del Departamento de Guerra británico que relatan las operaciones de una unidad militar secreta creada por Winston Churchill. Dirigida por Guy Ritchie, es su nueva incursión en un género que se le da tan bien. De hecho, se ha especializado en él en los últimos años: la comedia de acción. Y además, cuenta con dos protagonistas repletos de carisma. Por un lado tenemos a Henry Cavill, el último Superman, o Geralt de Rivia en la serie de Netflix ‘The Witcher’. Por otro lado, Alan Richtson, que os sonará por dar vida a Jack Reacher en la serie homónima de Prime Video.

Fecha de estreno: 25 de julio

Estrenos en AppleTV+

Los héroes del tiempo (SERIE)

Sinopsis: Embárcate en un cómico y arriesgado viaje a través del tiempo y el espacio con un variopinto grupo de ladrones y su nuevo fichaje: un friki de la historia de once años. Juntos, emprenderán una emocionante misión para salvar a los padres del niño y al mundo entero.

¿Cómo no vamos a esperar con ganas una serie que nos mostrará la creación de Stonehenge, el Caballo de Troya en acción, la era de los dinosaurios o la última glaciación? Así es ‘Los héroes del tiempo’, adaptación que lleva a cabo AppleTV+ del clásico de culto de los 80 ‘Time Bandits’, dirigida por Terry Gilliam. Con 10 episodios creados por Jemaine Clement, Iain Morris y Taika Waititi (‘Nuestra bandera significa muerte’), esta serie promete ser una auténtica locura de viajes en el tiempo. Liderados por Lisa Kudrow (la mítica Phoebe de ‘Friends‘), el reparto lo completan Kal-El Tuck, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Rune Temte, Charlyne Yi, Rachel House. Y también están presentes Kiera Thompson, James Dryden, Felicity Ward, Francesca Mills e Imaan Hadchiti.

«Los héroes del tiempo» es un viaje alucinante a través del tiempo y el espacio con un dispar grupo de ladrones y su nuevo recluta: un aficionado a la historia de 11 años llamado Kevin. Una premisa surrealista y muy divertida, con unos efectos especiales de primera. Y por seguro tendrá toques del humor tan característico del propio Taika Waititi.

Fecha de estreno: 24 de julio

Más estrenos semanales: