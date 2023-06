Maribel Verdú abochorna a ‘El Hormiguero’ por lo ocurrido tras las cámaras: «La última vez»

Este martes, 6 de junio, Maribel Verdú regresó a ‘El Hormiguero’ para presentar su último proyecto. Se trata de una de las producciones más grandes de su extensa trayectoria profesional. La actriz forma parte del reparto de ‘The Flash’, la adaptación que Andy Muschietti dirige sobre el personaje de los míticos cómics de DC y que llegará a los cines el próximo viernes 16 de junio.

Maribel Verdú recordó ante Pablo Motos cómo se enteró de que el cineasta argentino la quería para el papel de la superproducción. Según explicó, recibió la llamada el último día del rodaje de la serie ‘Ana Tramel. El juego’. Su representante le preguntó si estaba sentada, para así darle la noticia. «Me dijo: ‘Me acaba de llamar la productora de este proyecto. Ya sé que me va a decir que no’, porque siempre digo que no cuando me llaman de fuera. Me hago pequeña», reconoció la actriz española.

Pero, a petición de su representante, decidió darle una oportunidad al proyecto. Se entrevistó por videollamada con el director y la productora, que enseguida la hicieron sentir muy cómoda. «Quedamos para hacer un ‘Zoom’ de treinta minutos y estuvimos tres horas y pico. Una conexión, un buen rollo…», explicó la actriz.

Sin embargo, el hecho de que el personaje descrito en los cómics sea estadounidense, rubia y de ojos claros la hizo dudar sobre si aceptar, o no, el papel. «Pero me dijo: ‘es que quiero tus ojos para este personaje’. Y le contesté: ‘pues los tendrás'», desveló ella, y así es como aceptó el trabajo.

Las diferencias entre trabajar en Hollywood y en España

Pablo Motos le preguntó por las diferencias entre rodar en España y en Hollywood. A lo que su invitada contestó: «Te voy a ser sincera… Es muy ‘heavy'». Y es que, según contó, los sets de grabación son como ciudades. Son tan grandes y tienen tantas instalaciones que hay quienes viven en autocaravanas que son como viviendas. Además, se desplazan en carros de golfs y de un plató a otro pueden tardar bastante en llegar.

Precisamente, hablando de los rodajes, el presentador recordó que Maribel Verdú siempre hace amigos en ellos. Tras lo cual puso una foto de la actriz con una oveja con la que hizo muy buenas migas durante la grabación de ‘El faro de las orcas’, en la Patagonia. La invitada explicó que el animal la seguía a todas partes, como un perrito. Algo que Motos no se terminó de creer: «Una oveja es una oveja y un perro es un perro… Eso lo diría Rajoy perfectamente», bromeó el comunicador valenciano.

Sin embargo, se le quitaron las ganas de seguir bromeando cuando la actriz le explicó que el animal murió. «Me iba a poner a hacer chistes de la oveja, pero me has cortado el rollo…», reconoció. «Era mi guardiana. El último día no me dejaba irme. Como compañera fue fantástica», confesó Maribel Verdú. «Me encanta entrevistarte, porque todas son historias alucinantes», sentenció Pablo Motos.

La queja de Maribel Verdú a Pablo Motos

La actriz también aprovechó su visita a ‘El Hormiguero’ para quejarse del catering del programa. Después de que Trancas y Barrancas le preguntaran si era más de vino tinto o vino blanco, la invitada les espetó: «De hecho, cuando llego aquí, digo: ¿por qué no me tienen un vinito blanco bien fresco?». “Abres la nevera y dices: «No, quiero un vinito blanco fresco’. Pero si es invierno, tinto».

En su próxima visita, a buen seguro que no falta vino blanco en el camerino. Así se lo hizo saber Pablo Motos: «La última vez que pasa, tomo nota. Hasta que te haga el catering ese que te tenían en Londres».