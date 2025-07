Netflix hace desaparecer esta destacada serie española de su catálogo en apenas 4 días

Los años 90 dieron para mucho en nuestra televisión. Varias de las series más míticas de nuestra historia triunfaron en esa época y, hoy en día, gracias a las plataformas de streaming, podemos seguir disfrutándolas. Aunque algunas de sus tramas no han envejecido tan bien como nos habría gustado. Pero, quitando eso, porque es normal con el paso del tiempo, no les resta un ápice de importancia a ninguna de ellas. Y, si hay una que reinó en los años 90, esa es sin duda 'Médico de familia', creada por Daniel Écija y Emilio Aragón, que también la protagonizó junto a Lydia Bosch.

La serie de Telecinco tuvo nueve temporadas entre 1995 y 1999, con unas audiencias impensables hoy en día. De hecho, es el programa de televisión con la audiencia media más alta de nuestra historia. Durante 119 episodios, no solo acompañamos a Emilio Aragón y a Lydia Bosch, sino también a Ana Duato, Gemma Cuervo, Luisa Martín. Incluso la mismísima Britney Spears tuvo un cameo espectacular. Y hoy en día podemos disfrutarla Netflix... aunque no por mucho tiempo. Porque como nos avisa la plataforma, va a desaparecer de su catálogo de ficción el próximo 18 de julio.

"Los personajes e historias se desarrollaron en tiempo real y en muchos casos las tramas que estaban interpretando nuestros actores eran argumentos que les estaban afectando en su vida. Es posible que el paralelismo entre los personajes y la audiencia haya potenciado el efecto de identificación y complicidad de los espectadores con la serie", explicó el propio Aragón en una entrevista para El Mundo. Y, aunque es de las pocas que no ha hecho reunión de su reparto, Écija no lo descarta en un futuro.

La familia Martín, casi al completo.

"No sé si va a haber alguien que le interese, vamos a ver una panda de abuelos llegando. Debería haber una reunión solamente por volver a ver a algunos, que ya nos vemos igualmente, pero por juntarnos todos. Sería maravilloso", confesó a eCartelera. "Alguno desgraciadamente ya no está, pero claro que sí, si me dicen ven lo dejo todo. Sería precioso. Sería muy bonito volvernos a reunir porque yo estoy aquí por 'Médico de familia' y por los compañeros que tuve".

Pero ojo, que aunque la serie abandone Netflix, no significa que no vayamos a poder volver a disfrutar de las aventuras de la familia Martín en streaming. Porque 'Médico de familia' estará disponible en Prime Video, la plataforma de Amazon, con sus 9 temporadas al completo. Así que podremos continuar viendo un pedacito de esos años 90 que tanto nos acompañaron, y que ayudaba a reunir a toda la familia delante de una televisión.