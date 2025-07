La vida actual de Mónica Aragón, a los 52 años: la actriz de 'Médico de familia' con un increíble cambio físico

En España hay varias sagas familiares de renombre. Pero si hay una famosa, y que haya marcado varias décadas de entretenimiento familiar, esa es la familia Aragón. Es decir, Miliki, Fofó, Emilio... Desde el siglo XIX, esta familia de circenses y artistas no ha dejado de entretenernos. De pequeños y de mayores. Y, entre ellos, también ha destacado Mónica Aragón, una de las más pequeñas, hija de Fofito (y nieta de Fofó).

"Mi madre me contaba que muchas veces, a la hora del programa, como eran grabados, evidentemente, mi padre estaba en casa a la hora de la emisión. O si ese día no tenía grabación, también estaba en casa", contaba para La Cronosfera. "Y yo, como cualquier otro niño, me ponía a ver a los payasos y las caras las reconocía, pero miraba a la tele y miraba a mi padre, sentado en el sofá, como una persona normal sentada en el sofá de su casa, y mi madre decía que yo decía: 'el de la tele hace tonterías, éste no'. Ahí fue cuando empecé a distinguir entre el personaje y la persona".

Su debut fue en el espectáculo dirigido por Miliki en 1984, 'Pepín en el viaje a los planetas' con tan solo 11 años. Aunque Mónica decidió estudiar Periodismo. Y su primera gran oportunidad llegó gracias al popular programa infantil 'Club Disney', que emitió TVE entre 1992 y 1996. En este formato, con público en directo, Mónica Aragón, junto a Marc Azcona, introducían series de animación como 'Patoaventuras', 'El pato Darkwing' o 'Chip y Chop: Guardianes rescatadores'. Uno de los programas más famosos de la televisión, se emitía a los sábados por la tarde, con audiencias cercanas a los 3 millones de espectadores. Algo increíble para un formato de este tipo.

"Me quedo con muchas cosas del comienzo de mi carrera, pero el momento que más repercusión tuvo quizás fueron los años que estuve haciendo 'Club Disney' [...]. Yo era muy joven y fueron unos años de mucho aprendizaje", explicó Mónica Aragón en Revista Teatros. "Para mí no fue nada difícil (adaptarme al público infantil), nada raro, porque realmente era como crearte un personaje. Tú estás presentado y sí es cierto que es algo que se parece mucho a ti. Pero no siempre eres tú, porque muchas veces estás presentando y, a lo mejor, tienes un mal día, o te encuentras mal y, al igual que un personaje, tienes que dejar todo eso fuera y enfrentarte a presentar", contó en Dreamers.

Mónica Aragón, en 'Pasapalabra'.

En Club Disney estuvo hasta 1996 para luego dar el salto a una de las series más míticas de los años 90. Sí, estamos hablando de 'Médico de familia', donde compartía protagonismo con su primo Emilio Aragón. En la ficción de Telecinco, interpretó al personaje de la doctora Marta Tena. "Mi personaje en 'Médico de familia', iba para dos episodios pero luego parece que funcionó muy bien y decidieron mantenerlo", explicó en la misma entrevista para Dreamers. "Realmente no te preparas pensando que va a haber muchos capítulos. Te preparas el día a día, y mientras dure, estupendo. Y cuando se acabe, se acabó".

Pero el mundo televisivo de ficción no fue su terreno durante mucho tiempo. Mónica Aragón siempre se mantuvo más cómoda participando en programas o centrada más en espectáculos teatrales y musicales junto a su padre o miembros del clan Aragón. Ahí están los ejemplos de 'Circo Alaska' o 'Sonrisas'. Y, recientemente, el montaje 'Había una vez... Mi familia. El circo de nuestra vida', que rendía un sincero homenaje a los inolvidables 'Payasos de la tele', en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. O 'Aquellas meriendas...' en el Teatro Príncipe Pío.

Y, si últimamente ha estado de actualidad, ha sido gracias a su cambio de imagen radical. Desde hace menos de un año, Mónica Aragón dejó de teñirse el pelo y empezó a lucir una larga melena de color grisáceo que le sienta perfectamente. "This is me", decía en el post de Instagram donde subió dicho cambio de look. Además, Mónica estuvo casada con el actor Jacobo Dicenta: se casaron en 2002 y se divorciaron en 2012.