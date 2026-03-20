La vida actual de Julia Gutiérrez Caba, 97 años: de ser la abuela de 'Los Serrano' a la actriz española más longeva

Una de las grandes damas del teatro en nuestro país, con permiso de Lola Herrera, es Julia Gutiérrez Caba. La veterana actriz pertenece a la cuarta generación de una familia de actores iniciada por el intérprete de zarzuela Pascual Alba Sors en el siglo XIX. Hija de los actores Emilio Gutiérrez e Irene Caba Alba, sobrina de Julia Caba Alba y hermana de Irene y Emilio Gutiérrez Caba. Además de tía del productor José Luis Escolar y tía abuela de la actriz Irene Escolar. Una auténtica familia de actores y actrices que se sigue alargando en el tiempo.

Precisamente, su hermano Emilio Gutiérrez Caba está de plena actualidad después de que Mónica Álvarez, quien fuera su ex pareja, haya hecho pública la delicada situación que atraviesa después de que la hayan desahuciado de su casa por petición del actor pese a que él le había dejado dicha vivienda.

Las nuevas generaciones la conocen como Carmen Casado Robles, o lo que es lo mismo, la abuela de 'Los Serrano'. Es decir, la madre de Belén Rueda durante las ocho temporadas de la famosa serie de Telecinco. Pero lo cierto es que la veterana actriz -que tiene actualmente 97 años y cumple 98 el próximo octubre- ya contaba con una carrera increíble a sus espaldas, tanto en televisión como en teatro y cine. Una veintena de películas, con un premio Goya por 'You're the one'; varias series míticas en nuestra televisión, y más de 50 montajes teatrales, con un par de premios Miguel Mihura y una nominación a los MAX. Es decir, una auténtica leyenda.

"Yo no puedo entender los actores que no han hecho teatro. Hay un tipo de actor, al que llaman animal cinematográfico por su fotogenia o por su relación con la cámara, que 'a lo mejor no lo necesita'. Pero muchas de las grandes estrellas de Hollywood fueron y son gente que surgió del teatro. El teatro, a mi modo de ver, es básico", manifestó para ABC Cultura.

"Yo tuve muchas reservas en dedicarme a esta profesión, precisamente porque sabía lo que significaba y me daba cierto miedo no estar a la altura. Veía a otros actores y lo difícil que era lo que hacían, y pensaba que yo no llegaría. Por eso no me decidía a entrar en la profesión", pronunció en la misma entrevista sobre sus primeros pasos en el difícil mundo de la interpretación. Pero ella contaba con la ventaja de que venía de una saga familiar dedicada al mundo de los escenarios. Así que la decisión al final no fue tan difícil.

Julia Gutiérrez Caba, en 'Los Serrano'

Debutó en la televisión de la mano de Jaime de Armiñán, un grande nuestra historia audiovisual. Y, mientras que sus primeros trabajos en televisión eran teatro televisado, su primer proyecto televisivo 100% fue 'Confidencias', bajo las órdenes de Armiñán. En la serie, de pequeños capítulos de no más de 25 minutos, y que se extendió durante dos años, veíamos pequeñas historias de la vida cotidiana de los españoles medios de la década de 1960.

Tras este proyecto, llegarían otros como 'Tiempo y hora', también bajo las órdenes de Armiñán, compartiendo capítulos con actores como Alfredo Landa, Amparó Baró o Antonio Ferrandis; 'Buenas noches, señores', donde llegó a interpretar a trece personajes distintos; o la mítica 'Estudio 1', donde protagonizó tres de sus episodios. Pero, como lo que más le gustaba era el mundo del teatro, estuvo casi 20 años lejos tanto de la televisión como del cine para dedicarse exclusivamente a subirse a los escenarios.

"Compaginar las dos cosas se puede hacer cuando eres muy joven, porque no duermes, igual que cuando haces cine. Con el añadido de que en una larga etapa de mi vida no había día de descanso en el teatro. Pero cuando eres joven aguantas eso y mucho más...", dijo en una entrevista para ABC.

La popularidad en los 2000

Julia Gutiérrez Caba ya había hecho mucho cine cuando llegó el nuevo siglo. Pero fue gracias a la película 'You're the one', de Jose Luis Garci, cuando obtuvo el mayor reconocimiento: el premio Goya a Mejor Actriz de Reparto. Pero no fue la única alegría que le daría esa nueva década, sino que además ficharía por 'Los Serrano', una de las series más míticas de nuestra televisión. Esta serie la hizo conocida para toda una nueva generación y fue su regreso al mundo de las ficciones televisivas.

Julia Gutiérrez Caba en 'You're the one'.

"Yo durante aquellos conocí a muchos compañeros con los que no había trabajado y los pude tratar durante mucho tiempo, como Antonio Resines, Belén Rueda, que es una chica maravillosa, Natalia Sánchez…", se sinceró para la revista ¡Hola!. "Ahora todos los niños ya son mayores y a algunos les veo, sobre todo a Natalia, que ha seguido más con la profesión. Por ejemplo, conocí a Javier Gutiérrez, que es una figura importantísima dentro de nuestra profesión y que por primera vez hizo una colaboración con nosotros en 'Los Serrano'".

Desde entonces ha seguido seleccionando con mucho mimo sus papeles. Participó en la película 'Los ojos de Julia', o en la serie 'Estoy vivo', su último proyecto televisivo. Porque Julia Gutiérrez Caba ha cumplido 97 años, y ya ha dejado el mundo de la interpretación un poco atrás. Por supuesto, dando paso a la nueva generación de su familia, con Irene Escolar a la cabeza. Su último papel en teatro, 'Cartas de amor', de A.R. Gurney, en 2017, junto a Miguel Rellán.

Julia Gutiérrez Caba y Belén Rueda en 'Los Serrano'.

"En el teatro de hoy en día hay otros inconvenientes, como los dichosos teléfonos móviles, tan útiles para que hablemos en cualquier circunstancia. Pero que suenen en una obra es inaceptable. Y es algo que en España el público aún no ha asimilado: móviles que suenan o pantallas que se encienden", sentenció en una entrevista para la web oficial de Rivas Vaciamadrid.