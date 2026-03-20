El actor Emilio Gutiérrez Caba, 83 años, envuelto en una gran polémica tras lo anunciado por 'Y ahora Sonsoles'

En los últimos días, el actor Emilio Gutiérrez Caba ('Gran reserva') y hermano de Julia Gutiérrez Caba, se encuentra en boca de todos por su decisión de echar de su casa a la que ha sido su ex pareja después de más de veinte años viviendo en ella. Este viernes, en 'Y ahora Sonsoles' han abordado todos los detalles con el testimonio de Mónica Medina, la ex pareja del intérprete en plató.

"¿Esperabas que el amor de tu vida algún día te hiciera esto?", preguntaba Sonsoles Ónega de primeras. "Jamás en la vida. A este extremo en absoluto, para mí fue una terrible sorpresa", le contestaba ella. "¿Él te dice que te quedes en esta casa cuando os separáis?", repreguntaba la presentadora.

"No, él vivía en la casa en la que vivíamos los dos y tuvo un accidente en el que se rompió la espalda y estuvimos tres años con médicos y cuando él se puso bien, yo dejé mi trabajo y a él y él compró este piso para que viviera yo. Y durante estos años que yo he vivido aquí hemos tenido una excelente amistad, él ha venido a comer y le he pasado la letra de alguna película que estaba en inglés y nos hemos ayudado mucho", trataba de explicar Mónica en 'Y ahora Sonsoles'.

Asimismo, Mónica Medina aseguraba que ella adora a Emilio y que le quiere mucho y que ni él ni nadie de su entorno se han puesto en contacto con ella desde que ha saltado la noticia a los programas de televisión y a la prensa. La mujer asegura haber invertido 80.000 euros en la reforma de esta casa, cuya propiedad no figura a su nombre.

"A mí me gustaría que Emilio tenga en cuenta que hemos tenido 10 años maravillosos y después 20 años de amistad preciosa. Pero de la noche a la mañana él cambia, es como si alguien le hubiera abducido", contaba Mónica. "¿Sospechas de alguien?", trataba de saber la presentadora. "Alguien del entorno de la obra de teatro que él hace", contestaba ella.

La ex pareja de Emilio Gutiérrez Caba aclara lo sucedido en 'Y ahora Sonsoles'

Ella misma reconoce que en su momento se fio de él y no prestó atención a los aspectos legales, pero ahora él se niega a llegar a un acuerdo. Mónica ha pedido comprar la vivienda por el precio por el que la consiguió Emilio, pero ahora el valor se ha duplicado y el actor no parece dispuesto a ceder.

Tras contar con Mónica Medina en el plató de 'Y ahora Sonsoles', el programa de Sonsoles también ha tratado de ponerse en contacto con Emilio Gutiérrez Caba. Y finalmente ha conseguido hablar con el actor. "Tengo clarísimo que quiero recuperar mi casa. Me siento tranquilo, no quiero entrar en detalles porque se trata de un asunto personal, pero estoy decidido a recuperar mi propiedad. Lo he puesto en manos de mis abogados y del tribunal que lleva estos asuntos. Esto es una demanda que se interpone hace unos años", le confesaba el actor a Paloma García-Pelayo.

"A mí me llegó una demanda de desahucio por precario hace 20 días", contestaba Mónica después. "¿Te vas a ir de la casa voluntariamente?", le cuestionaba Paloma García-Pelayo. "No, yo voy a contratar a un abogado. Él sabe muy bien lo que me ha dicho y lo que me dijo en su día", añadía la mujer. "La última vez que vino a casa me dijo que podía hacer lo que quisiera en la casa porque era mía", proseguía contando.

"Yo creo que él no es que me quiera hacer la puñeta de quitarme la casa, sino que necesita dinero. Y por eso yo lo que ofrezco es comprarla para que él no pierda lo que ha invertido", concluía Mónica Medina.