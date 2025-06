La vida actual de Lola Herrera que cumple hoy 90 años: de actriz en 'UPA' y 'Las chicas de oro' a su cruzada con Vox

Si hay una dama del teatro en España que tenga presencia y sea ampliamente reconocida por todos, esa es Lola Herrera. La veterana actriz cumple este lunes 20 de junio 90 años y lo hace como pocas figuras del panorama cultural español: en plena actividad profesional, con las ideas claras y sin renunciar a decir lo que piensa. Nacida en Valladolid en 1935, comenzó su carrera como telefonista y cantante en emisoras de radio. "Tenía 12 años y era como lo de 'Lluvia de estrellas' ¡pero en casposo! Cantábamos y hacíamos lo que podíamos, pero con 14 ya lo dejé", contó en la revista Teatros.

"Probé lo de cantar muy jovencita, lo deseché. Probé el cine, tampoco me gustó nada. Y luego me quedé en la radio, que me gustaba mucho pero, sin embargo, había una insatisfacción que no sabía a qué obedecía [...]. Hasta que apareció el teatro. Me di cuenta de que ése era mi sitio", confesó en la misma revista. Y fue ahí, sobre los escenarios, donde llegó su consagración definitiva. 'Cinco horas con Mario', la adaptación teatral de la novela de Delibes, se ha convertido en el proyecto más importante de su carrera. Es decir, es un monólogo que lleva interpretando desde 1979. "Me cambió la vida. Me hizo mejor actriz, pero también mejor persona", dijo en una entrevista con El País.

Pero Lola Herrera no solo tiene una carrera teatral, sino también televisiva, que puede que sea la que más reconocimiento del público le ha dado. En los años setenta protagonizó espacios clásicos de TVE, como 'Las Viudas' (1977) (ganando su primer TP de Oro) y 'La Barraca' (1979). En 1981 protagonizó la película 'Función de noche', un trabajo autobiográfico dirigido por Josefina Molina que tocaba el fracaso matrimonial entre ella y Daniel Dicenta, con el que se había casado en 1960 (y divorciado en el 76). Pero la fama le llegó con la sitcom de Antena 3, 'La casa de los líos'.

Interpretando a Pilar Valdés, compartía serie con Arturo Fernández o Miriam Díaz Aroca. "Con Arturo me apetecía trabajar y me llamaron para hacer de la hermana y lo disfruté mucho. Fueron cuatro años y éramos como una familia de verdad", contó en la revista Teatros. Y es que es verdad que la serie de Antena 3 supuso un espaldarazo importante en su carrera.

Más tarde llegaría 'Un paso adelante', donde encarnó a Carmen Arranz, directora de la prestigiosa academia de artes escénicas que da título a la serie. Su papel en 'UPA' le acercó a toda una nueva generación. También protagonizó la versión española de 'Las chicas de oro' como Blanca, junto a otras tres grandes como Carmen Maura, Concha Velasco y Alicia Hermida.

Durante todos estos años se ha convertido en una de las actrices más relevantes y queridas de la escena en España y ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Teatro, varios Fotogramas de Plata y reconocimientos recientes como el Premio Estatal de Comunicación Social (2025), o incluso una plaza con su nombre en el madrileño barrio de Delicias.

Polémicas contra Vox

Pero si hay algo que ha caracterizado a Lola Herrera, ha sido no tener pelos en la lengua, dejando claro su posicionamiento político. Sobre todo tras haber vivido la dictadura en sus carnes. "Viví una dictadura. Y lo que me enseñó es que cuando el miedo se convierte en norma, se acaba todo. Es un aprendizaje muy duro, pero hace tener las ideas claras", dijo en una reciente charla con la Cadena SER. Y, en 2024, en el programa 'La noche en 24 horas' de RTVE, aprovechó también para cargar contra VOX. "No entiendo que una mujer pueda votar a Vox. Es votar en contra de sí misma, de su cuerpo, de sus derechos, de su historia". Donde también aprovechó para criticar a Trump. "Este hombre me tiene espantada. Es un bocazas".

Lola Herrera, actriz: "¿Por qué votan a Vox las mujeres? Votan contra ellas mismas, contra sus propios derechos"#LaNoche24h

La polémica creció cuando el Ayuntamiento de Valladolid, donde se había propuesto homenajearla por el Día de la Mujer, recibió presiones de VOX para retirar su nombre de los actos institucionales. Irene Carvajal, concejala del partido, declaró que "no se puede celebrar a quien insulta a media población por sus ideas políticas". Pero Lola Herrera, lejos de amedrentarse, contestó: "Yo no insulto. Yo opino. Y opinar es un derecho que me costó muchas décadas poder ejercer con libertad".

Lola Herrera como Carmen Arranz en 'UPA NEXT'.

Polémicas aparte, a sus 90 años continúa subiendo a los escenarios con 'Camino a la Meca', una obra que aborda el derecho de las mujeres mayores a decidir cómo vivir. "Tengo miedo de convertirme en esa anciana adorable a la que todos quieren pero nadie escucha", dijo en el podcast 'Buenismo Bien'. "En mi cabeza puedo ser una ancianita o una niña. Pero sigo necesitando el escenario para respirar", confesó en El País sobre su pasión por el teatro.