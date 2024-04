El inapelable palo de Lola Herrera contra Vox y la derecha en ‘El Intermedio’: «Son inadmisibles»

A sus 88 años, son casi 70 los que lleva Lola Herrera sobre las tablas y, cada noche, se sigue subiendo a los escenarios con la misma energía que cuando empezó. En su haber tiene importantes premios, como la Medalla de Oro en las Bellas Artes, y es considerada, muy merecidamente, como la gran dama de la escena.

Este miércoles 10 de abril, ‘El Intermedio’ ha emitido una entrevista con la veterana actriz para la sección ‘Mujer tenía que ser’, en la que confiesa a Sandra Sabatés lo orgullosa que se siente de los avances que nuestro país ha hecho en lo que a feminismo se refiere. Y es que, Lola Herrera siempre se ha mostrado muy a favor de los derechos de las mujeres, llevando el feminismo por bandera.

La intérprete reconoce que todas las mujeres a las que ha interpretado a lo largo de su vida le han dejado algo. Y es que, según afirma, ponerse en la piel de distintos personajes le ha ayudado mucho en la vida, puesto que «te amplía el horizonte muchísimo, la comprensión, la empatía».

Lola Herrera asegura que ella pertenece a una generación en la que han «tomado nota» de aquellas que las precedieron. Y reconoce sin tapujos que han hecho el camino como han podido, puesto que «ha sido un camino terrible». De hecho, recuerda la difícil situación que atravesó tras separarse de su marido, en 1967: «Pasé a ser un mueble, no podía firmar las notas de los hijos, no podía comprar ni vender ni alquilar. No éramos nada, hemos dado pasos de gigante».

Lola Herrera advierte de los peligros de la extrema derecha

Eso sí, la vallisoletana pide no dar ni un paso atrás en los avances conseguidos: «Es una maravilla el camino que se ha hecho y no hay que distraerse ni un segundo porque parece que lo que conseguimos las mujeres no tuviera un anclaje. Y hay tantas cosas que tendrían que estar blindadas con respecto a nosotras, a las personas que siempre nos han puesto la zancadilla y no nos han dejado respirar».

Por todo ello, advierte de la amenaza que suponen los partidos de extrema derecha. «Quieren quitar y anular todo lo que se ha conseguido. Con lo que ha costado», lamenta Lola Herrera durante su entrevista a Sandra Sabatés.

«Lo que hay que tener en la vida son ganas, y ser leal, ser honesto. En la política yo pediría más honestidad, más verdad y menos insultos. Y más respeto a la ciudadanía, que no nos respetan nada», asegura. A raíz de esto, cree que «hay unas formas en la derecha española, y en la extrema derecha ya ni lo cuento, que son inadmisibles».

La actriz también reivindica el término «vejez»: «Yo soy vieja ahora porque he sido joven antes. A mí no me molesta que me llamen vieja, lo que me molesta es que vivimos en una sociedad donde la vejez está mal vista. Que seas mayor no quiere decir ni que seas tonta, ni que no veas… Hay un trato a la vejez que no me gusta», sentencia Lola Herrera.