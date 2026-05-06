El palo de Pablo Alborán a Vox y a su "prioridad nacional" desde TVE: "Igual ya no soy español según quién"

Este martes, 5 de mayo, La 1 de TVE ha vuelto a emitir tras 'La Revuelta' una nueva entrega de 'Al cielo con ella'. En esta ocasión, Henar Álvarez ha recibido la visita del cantante Pablo Alborán, la periodista Isabel Gemio, y la cómica argentina CeciHace.

El malagueño se sinceró sobre su vida personal y profesional, se mostró muy crítico con la prensa del corazón que, según él se invita su vida privada, e incluso no dudó en lanzar un dardo a Vox por su polémica 'prioridad nacional'. Según esta ley que el partido ultraderechista pretende implantar, solo los españoles de padres españoles tendrán prioridad en el acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.

Pablo Alborán, aunque andaluz de nacimiento, es hijo de madre francesa, por lo que, según Vox y quienes les apoyan, no sería considerado español. Esto sirvió al compositor para criticar la medida: "España es mi país, he nacido aquí. Mi madre es francesa y nacida en Marruecos. Ahora algunos dicen que no soy español porque no soy de padre y madre españoles. Igual ya no soy español según quién…", lamentó, aunque con ironía, antes de añadir: "Este país, mi país es el que ha hecho que yo pudiera ir a Latinoamérica, a Europa…".

Henar Álvarez quiso saber si el público latino es distinto al español. Ante esto, su invitado fue muy diplomático: "Creo que todos los públicos son diferentes, inclusive entre ciudades de España. Eso es lo bueno, es lo que nos hace ser como somos". "En Latinoamérica no estoy tanto tiempo, por lo que hay un fervor muy guay. En la gira me han estado dando regalos que han preparado durante todo un año", reconoció, muy agradecido.

PABLO ALBORÁN en AL CIELO CON ELLA:



“españa es mi país, he nacido aquí… mi madre es francesa nacida en marruecos que es que algunos dicen que ahora yo no soy español porque claro porque como no soy de padre y madre española… igual ya no soy español según quien” pic.twitter.com/EVsNDabRd3 — ‎rs10 (@rafalozzz) May 5, 2026

Pablo Alborán saca su vena más romántica con Henar Álvarez

En otro momento de la entrevista, Pablo Alborán sacó a relucir su lado más romántico. El artista reconoce que idealiza mucho el amor: "Una cosa son las películas y otra cosa es la mirada en el momento oportuno". "Soy romántico y ya está", sentencia entre risas. Y es que la inmensa mayoría de sus canciones están basadas en el amor.

El malagueño confiesa que "he sido muy intenso y soy intenso, para lo bueno, para lo malo y para todo". "Soy una persona sensible, yo le doy lugar a las emociones mías, del otro y eso hace que el mundo avance", añade. De hecho, cuenta que ya desde su adolescencia escribía sobre el amor: "'Desencuentro' lo escribí con 12 años sobre cosas que no me pasaban". "Yo recogía las historias que veía sobre mi familia, mis amigos y de pronto me dejaba llevar por ese camino", explica.

Además, Pablo Alborán cuenta que, desde su misma vivencia, dos persona pueden experimentarlo de formas muy distintas algo común: "Veo que escribo canciones desde la soledad y de pronto hay una persona que tiene otra historia completamente diferente". "Hay personas que no tienen nada que ver con pensamientos social, político y, de pronto, se unen y eso inspira mucho. Nos llegamos a poner de acuerdo realmente cuando nos dejamos de tanta tontería y dejamos que la piel actúe", sentencia.