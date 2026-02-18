Se destapa quién es la pareja sentimental de Pablo Alborán tras alardear de vida sexual en 'La Revuelta'

Pablo Alborán siempre se ha mostrado muy reacio a hablar de su vida sentimental. Sin embargo, con motivo de su cumpleaños, el modelo Juan Sesma ha colgado una publicación que destaparía su relación con el cantante malagueño, rompiéndose así su regla de oro de preservar la intimidad.

Ya durante su visita a 'La Revuelta' el pasado lunes 16 de febrero, Pablo Alborán reconoció a David Broncano que en el terreno sexual todo le iba "súper bien". "Por fin vengo aquí a decirte que muy bien", confesó entre risas. Y es que desde hace algún tiempo su corazón tiene dueño y, aunque en el programa de La 1 no quiso revelar su identidad, pocas horas después el secreto ha salido a la luz.

El hombre que ha conquistado el corazón del malagueño es el modelo navarro Juan Sesma quien, a través de sus redes sociales, ha querido compartir con todos sus seguidores el romántico fin de semana que pasó junto al compositor. En una batería de imágenes en Instagram, el modelo ha mostrado cómo celebró su 27 cumpleaños en Madrid. Además de agradecer a sus padres y amigos, ha destacado a su novio "por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00".

"Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme. Gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa del cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00", escribe Juan Sesma en su romántico post.

El romántico fin de semana de Pablo Alborán y Juan Sesma

En las fotos que ha compartido junto al texto se puede ver lo bien que se lo pasaron en la fiesta que organizó junto a un amigo. Entre las instantáneas aparece Pablo Alborán, destacando una imagen especialmente en la que se le puede ver mirando embelesado al modelo. Además, el artista no ha tardado en responder a la publicación con un corazón rojo. Detalles que han hecho saltar la noticia.

Aunque ha sido ahora cuando han decidido 'exhibir' su relación, es habitual verles compartiendo planes juntos como cenas en pareja o paseos con Terral, el perro de Pablo Alborán. La mascota es el fiel compañero del cantante, que ha mostrado su adoración hacia él en varias ocasiones. "Mato por ti", escribía recientemente en una publicación.

Pese a que el compositor es muy reservado en cuanto a su vida privada se refiere, durante su reciente visita a 'La Revuelta', se abrió un poco más a la hora de describir cómo es su relación ideal: "Ese grado de confianza con el que puedes estar tirado en pijama, los dos cocinando…". Además, confesó que todas sus relaciones largas hasta la fecha siempre habían llegado a su fin alrededor de los tres años y que actualmente su vida sexual era muy intensa.