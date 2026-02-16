'La Revuelta' anuncia la visita estelar de Pablo Alborán en el regreso de David Broncano hoy, lunes 16 de febrero

Tras cerrar una semana más corta de lo habitual con la visita de Nek el martes pasado, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano entrevistó por primera vez al intérprete para descubrir todos los detalles de su nueva gira de conciertos internacional, con la que hará parada en Barcelona y Madrid el próximo mes de abril. Y durante el miércoles y el jueves, el espacio de La 1 quedó apartado de la programación con motivo de los partidos de la Copa del Rey y el Benidorm Fest 2026.

La visita del intérprete de 'Para ti sería' se tradujo en un 11.8% de share y 1.506.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 14.1% de share y 1.757.000 seguidores gracias a la entrevista a Belén Rueda y Belén Écija. Por su parte, 'First Dates' anotó un 9.5% de cuota de pantalla y 1.188.000 espectadores en el access prime time de Telecinco con uno de sus especiales de San Valentín.

Pablo Alborán, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy lunes, 16 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Hovik Keuchkerian, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo espectáculo de teatro 'Grito', que permanecerá en los Teatros Luchana de Madrid durante todo el mes de febrero antes de continuar su gira. Por su parte, David Broncano recibirá a Pablo Alborán.

El malagueño regresará a 'La Revuelta' este lunes para desvelar como avanzan todos los preparativos de su nueva gira 'Global Tour KM0', que arrancará el próximo 28 de febrero en Chile. Así, el interprete se reencontrará con David Broncano meses después de su última visita al espacio de La 1, en la que aprovechó para presentar 'KM 0', su último álbum de estudio con el que recorrerá el mundo este 2026 sobre los escenarios de distintos países.

Tras arrancar su nuevo tour en Chile, el cantante pasará por distintos puntos de Latinoamérica como Colombia, Brasil, Ecuador o Perú antes de hacer su primera parada nacional en Bilbao, la cual tendrá lugar el próximo 2 de mayo. Después, el invitado de David Broncano hará parada en ciudades como Madrid, Valencia, Granada, Sevilla, Barcelona o Mallorca.