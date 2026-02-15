Este anuncio que se coló durante la final del Benidorm Fest 2026 en RTVE está acumulando múltiples reacciones

Coincidiendo con la esperada entrega final del Benidorm Fest 2026, en la que Tony Grox y Lucycalys se hicieron con el primer puesto con su tema 'T amaré', RTVE aprovechó este sábado para lanzar el spot promocional que celebra sus 70 años de historia. Y el vídeo promocional, en el que unos niños destruyen el archivo audiovisual de la corporación y tienen que recrearlo uno por uno, ha recibido multitud de aplausos en redes.
El clip promocional arrancaba con las instalaciones de Torrespaña a altas horas de la madrugada mientras un grupo de niños burlaba a los guardias de seguridad colándose en el corazón de la televisión pública. "¿Tú no querías ver la tele por dentro? Pues venga", anima uno de los protagonistas a los más indecisos del grupo, traspasando el plató del 'Telediario' y 'D Corazón' hasta llegar al archivo de la corporación.
Ronda de aplausos para RTVE por la emotiva promo de sus 70 años de historia: "Ha sido precioso"
"Aquí hay un montón de programas y un montón de botones", advierten los niños escolares mientras observan clips de 'Cuéntame' y otros muchos formatos históricos de RTVE justo antes de eliminar los 70 años de historia del ente por error. "Acabas de borrar todos los recuerdos de la tele... ¿Ahora qué hacemos?", pregunta una de las protagonistas. Es entonces cuando comienzan a recrear a través de vídeos caseros todos los formatos de la historia de Televisión Española.
La llegada a la luna con Jesús Hermida, el 'Un, dos, tres', 'La bola de cristal' con Alaska, el Benidorm Fest e incluso 'La Revuelta' son algunas de las escenas que los protagonistas del clip promocional recomponen desde 0, reinterpretando así algunos de los momentos que han marcado nuestra historia captados desde las cámaras de RTVE.
"Nuestros últimos 70 años son imposibles de borrar. Sigamos creando un futuro lleno de recuerdos", termina leyéndose al final de la promo, la cual ha causado un aluvión de aplausos en redes sociales. "Momentos imborrables de la tele de todos. ¡Qué bonito!", ha escrito Lourdes Maldonado en su cuenta de X. "70 años de historia. ¡Feliz cumpleaños a la que ha sido mi casa de toda la vida!", ha añadido también Paloma del Río.
