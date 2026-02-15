Crítica masiva por lo ocurrido con Tony Grox & Lucycalys en el Benidorm Fest justo después de alzarse ganadores

El Benidorm Fest 2026 ha cerrado este sábado una semana de mucha música en TVE con la emisión de su gran final. Una última gala en la que los nervios han estado a flor de piel pues quizás era la edición en la que había más candidatos a hacerse con la victoria.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand han vuelto a ejercer de maestros de ceremonia como en las semifinales. Pero a ellos se ha sumado este sábado LalaChus apostando así por un gran plantel de presentadores que han demostrado su gran solvencia al frente de este espectáculo musical.

Mayo, que se colaba por sorpresa en la final para muchos, ha sido el encargado de abrir la gran final con su tema 'Tócame'. Después era el grupo Kitai el que llenaba de rock el escenario del Palau de L'Illa de Benidorm con su 'El amor te da miedo'. Y en tercer lugar salía una de las grandes revelaciones de esta edición, Asha con su 'Turista'. Después era Dani J el que hacía moverse a todos con su bachata de 'Bailándote' y The Quinquis lo deban todo con su 'Tú no me quieres' en este día de San Valentín. Y el encargado de cerrar la primera mitad de la gala era Izan Llunas con '¿Qué vas a hacer?'.

Tras un breve parón, la segunda mitad la abría Mikel Herzog Jr. con su tema 'Mi mitad'. Y después de él llegaba el turno de las "divorciadas disfrutonas" María León y Julia Medina tal y como se han vendido con su tema "Las damas y el vagabundo".

En las últimas cuatro posiciones de la gala han actuado los grandes favoritos para la victoria del Benidorm Fest 2026 como Rosalinda Galán volviendo a emocionar a todos con su 'Mataora', Kenneth haciendo bailar a todos con sus 'Los ojos no mienten' al igual que Miranda & bailamamá con su 'Despierto amándote'. Finalmente, Tony Grox & LUCYCALYS cerraban la final con su tema 'T Amaré' celebrando por todo lo alto este día del amor.

Tras todas las actuaciones y ver de nuevo sobre el escenario a los cuatro ganadores del Benidorm Fest -Chanel Terrero, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody-, llegaba el momento de conocer las votaciones y saber quién se alzaba con la victoria. No obstante, hay que recordar que este año, son tres los premios que otorga la organización ante la ausencia de representación en Eurovisión tras la retirada de España.

En esta ocasión sí que se han dado a conocer los votos de cada artista. Durante las votaciones del jurado se producía una gran polémica con el público abucheando al ver que solo otorgaban 52 puntos a una de las favoritas como Rosalinda Galán y confirmarse que la máxima votada por el jurado profesional era Asha con 92 puntos.

Asha, ganadora del Premio Spotify

Y si Asha era la más votada por el jurado, la artista también recibía uno de los galardones especiales de la noche pues era la elegida por el jurado para llevarse el premio Spotify, que hará que viaje a Estocolmo para grabar un single en los estudios de la plataforma musical.

Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del Premio Univisión

Después, era el momento de conocer quién o quiénes eran los ganadores del Premio Univisión y finalmente se conocía que los ganadores de ese galardón eran otros de los favoritos de esta edición, Tony Grox & LUCYCALYS con su canción 'T amaré', que les permitirá viajar a Miami para grabar un single con un productor muy importante y hacer una gira por Latinoamérica de la mano de Televisa y Univisión.

Así han sido las votaciones de la final del Benidorm Fest 2026

JURADO

23 puntos - Mikel Herzog Jr.

24 puntos - Mayo

24 puntos - Kenneth

30 puntos - María León & Julia Medina

40 puntos - Dani J

51 puntos - Kitai

52 puntos - Rosalinda Galán

65 puntos - The Quinquis

70 puntos - Miranda & bailamamá

71 puntos - Izan Llunas

82 puntos - Tony Grox & LUCYCALYS

92 puntos - Asha

JURADO DEMOSCÓPICO

4 puntos - Mayo

8 puntos - Miranda & bailamamá

12 puntos - Kenneth

16 puntos - The Quinquis

20 puntos - Kitai

24 puntos - María León & Julia Medina

28 puntos - Asha

32 puntos - Dani J

36 puntos - Tony Grox & LUCYCALYS

40 puntos - Mikel Herzog Jr.

44 puntos - Rosalinda Galán

48 puntos - Izan Llunas

PÚBLICO

4 puntos - Kenneth

8 puntos - Dani J

12 puntos - The Quinquis

16 puntos - Mikel Herzog Jr.

20 puntos - Izan Llunas

24 puntos - Asha

28 puntos - María León & Julia Medina

32 puntos - Kitai

36 puntos - Mayo

40 puntos - Miranda & bailamamá

44 puntos - Rosalinda Galán

48 puntos - Tony Grox & LUCYCALYS

CLASIFICACIÓN GENERAL

Tony Grox & LUCYCALYS - 166 puntos Asha - 144 puntos Rosalinda Galán - 140 puntos Izan Llunas - 139 puntos Miranda & bailamamá - 118 puntos Kitai - 103 puntos The Quinquis - 93 puntos María León y Julia Medina - 82 puntos Dani J - 80 puntos Mikel Herzog Jr. - 69 puntos Mayo - 64 puntos Kenneth - 40 puntos

Críticas por lo ocurrido en la actuación de Tony Grox & LUCYCALYS tras proclamarse ganadores

Finalmente, Tony Grox y Lucycalys daban un gran vuelco a la clasificación final con el televoto y se imponían en el último momento a los grandes favoritos, proclamándose ganadores del Benidorm Fest 2026 y llevándose el premio económico de 150.000 euros.

Sin embargo, esta victoria, inesperada para un sector de la audiencia, ha quedado totalmente deslucida con el desconcertante comportamiento del grupo, principalmente de la vocalista, cuando ha salido al escenario para repetir la actuación ganadora. Un cierre de gala final dantesco que ha causado una profunda indignación, ya que Lucycalys no ha cantado y ni ha actuado con profesionalidad al no ser capaz de controlar sus emociones. Las críticas han sido masivas:

Que no hayan cantado la canción al final me parece una vergüenza



estoy en shock#BenidormFestFinal — pepo (@Pepohte) February 15, 2026

Qué desastre…. Habéis hecho ganadora a la persona equivocada. Falta de profesionalidad no siendo capaz de cantar #BenidormFestFinal — Juanxu (@_JuanxuOficial_) February 15, 2026

De verdad no os da bochorno ver la actuación de los ganadores al final? BOCHORNOSO!!!! Para retirarles el premio!!! #BenidormFestFinal — JUAN CORPAS (@JUANCORPAS) February 15, 2026

#BenidormFestFinal LAMENTABLE LA ACTUACION FINAL. UNA ARTISTA TIENE QUE SABER CONTROLAR SUS EMOCIONES... YA APRENDERA. — Maestro_Verdi (@VerdiMaest91073) February 15, 2026

Esa es vuestra ganadora. Una tía incapaz de cantar #BenidormFestFinal — Zarautza (@zarautza) February 15, 2026

Vergonzosa la actuación final, poco profesional. Menos mal que no vamos a Eurovision #BenidormFestFinal — Cristina (@Cris361980) February 15, 2026

#BenidormFestFinal No es que esté siendo muy profesional que digamos... — Little Kitty (@LittleKitty2019) February 15, 2026

Q HORROR de cierre!!! No puede ni volver a cantar. Menos mal q no vamos a Eurovisión #BenidormFestFinal — MMM (@MarkoMalfoy) February 15, 2026

https://twitter.com/gazpaxitotv/status/2022826759175995540?s=46

Que poco profesional todo #BenidormFestFinal — LinkCaído (@199xviajero) February 15, 2026

Hay que ser profesional hasta el final. No me ha gustado esi de los ganadores. #BenidormFestFinal — Unicguay (@unicguay) February 15, 2026

Entiendo la emoción del momento pero qué poco profesional darle esto al público que te ha votado como ganadora. Fatal. #BenidormFestFinal — DziKleon (@DziKleon) February 15, 2026