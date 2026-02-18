Este Benidorm Fest 2026 nos ha dejado el debut de Javier Ambrossi como presentador. Así, el actor, director y productor ha dado el salto como conductor de televisión con las semifinales y la final del certamen dando mucho que hablar. Uno de los que no ha dudado en opinar ha sido Pedro Ruiz.

La labor de Javier Ambrossi como presentador del Benidorm Fest ha sido alabada y cuestionada a partes iguales. Mientras muchos aseguraron que lo había hecho muy bien y que podría repetir al frente de las galas junto a Jesús Vázquez, otros lo criticaron por no estar a la altura.

Si hubo muchos mensajes que se pudieron leer en redes sociales durante las galas es lo pesado que estuvo Javier Ambrossi con Jesús Vázquez tonteando todo el rato con él queriendo dejar entrever lo mucho que le gustaba.

Los dos adjetivos de Pedro Ruiz para sentenciar a Javier Ambrossi como presentador tras el Benidorm Fest 2026

El actor y presentador Pedro Ruiz no dudó en utilizar su cuenta de "X" para pronunciarse sobre el debut de Javier Ambrossi. Y una vez más demostró no tener pelos en la lengua para sentenciar lo que piensa del actor y director.

"En un momento del Benidorm Fest dijo el Javi televisivo... ¿Sabéis que os digo? Que me comáis el higo'. Triunfal y excelso. Se avecinan ofertas de la BBC!", dijo con cierta ironía Pedro Ruiz.