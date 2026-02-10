Todos señalan lo mismo ante lo captado con Jesús Vázquez y Javier Ambrossi en el Benidorm Fest 2026 de RTVE

Y por fin llegó el gran día. TVE ha arrancado este martes de forma oficial el Benidorm Fest 2026 con la emisión de su primera semifinal con Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand como maestros de ceremonia.
Esta primera semifinal da el pistoletazo de salida a la quinta edición del certamen antes de la segunda semifinal del jueves 12 de febrero y de la gran final del próximo sábado 14 de febrero en la que conoceremos al ganador del festival.
El Benidorm Fest 2026 llega con la intención de convertirse en el Festival de la música en español y de consolidarse como evento desligado de Eurovisión después de la decisión de RTVE de retirarse del Festival de Eurovisión por la presencia de Israel.
Este Benidorm Fest cuenta con 18 participantes. Este martes en la primera semifinal hemos podido ver a Kitai, María León & Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Gross & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth. Mientras que el jueves en la segunda semifinal veremos a Asha, Ku Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galón, MAYO y Miranda! & bailamamá.
Pero más allá de los artistas y del salto de calidad en imagen, realización y sonido, si hay algo que ha generado un sinfín de comentarios ha sido la elección de Jesús Vázquez y Javier Ambrossi como nuevos presentadores del Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernand en relevo de Ruth Lorenzo y Paula Vázquez.
Así, son muchos los que han alabado el fichaje de Jesús Vázquez y han destacado lo feliz que se le ve al presentador en esta nueva etapa de TVE tras su traumática salida de Mediaset.
Mientras que Javier Ambrossi ha recibido algunas críticas por su pesadez al intentar tirarle los tejos a Jesús Vázquez. Así, algunos consideraban que el gag una vez podía tener gracia pero en cada fragmento no.
