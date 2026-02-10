Todos señalan lo mismo ante lo captado con Jesús Vázquez y Javier Ambrossi en el Benidorm Fest 2026 de RTVE

Y por fin llegó el gran día. TVE ha arrancado este martes de forma oficial el Benidorm Fest 2026 con la emisión de su primera semifinal con Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand como maestros de ceremonia.

Esta primera semifinal da el pistoletazo de salida a la quinta edición del certamen antes de la segunda semifinal del jueves 12 de febrero y de la gran final del próximo sábado 14 de febrero en la que conoceremos al ganador del festival.

El Benidorm Fest 2026 llega con la intención de convertirse en el Festival de la música en español y de consolidarse como evento desligado de Eurovisión después de la decisión de RTVE de retirarse del Festival de Eurovisión por la presencia de Israel.

Este Benidorm Fest cuenta con 18 participantes. Este martes en la primera semifinal hemos podido ver a Kitai, María León & Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Gross & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth. Mientras que el jueves en la segunda semifinal veremos a Asha, Ku Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galón, MAYO y Miranda! & bailamamá.

Pero más allá de los artistas y del salto de calidad en imagen, realización y sonido, si hay algo que ha generado un sinfín de comentarios ha sido la elección de Jesús Vázquez y Javier Ambrossi como nuevos presentadores del Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernand en relevo de Ruth Lorenzo y Paula Vázquez.

Así, son muchos los que han alabado el fichaje de Jesús Vázquez y han destacado lo feliz que se le ve al presentador en esta nueva etapa de TVE tras su traumática salida de Mediaset.

Me encanta el dúo Javi Ambrossi y Jesús Vázquez en el #BenidormFestSemi1



Me llegan a decir hace 5 años que llegaríamos a esto y te digo, ni de coña.



Buen sonido, buena iluminación y la realización chapó.



https://twitter.com/AbelPlata/status/2021346331277787570

Llevan 5 minutos y los presentadores ya se comportan como los mejores de las 5 ediciones. Muchísimas complicidad entre ellos y Jesús Vázquez es que las tablas se notan.



Ya me parecen increíbles los presentadores del #BenidormFestSemi1 y llevan nada



Hacía mucho tiempo que no veía a Jesús Vázquez tan contento y emocionado presentando en TV



Hace años que tengo muy claro que te tienes que ir de donde te tratan mal y no eres feliz y buscar tu hueco allá donde te valoran y aprecian#BenidormFestSemi1pic.twitter.com/ES9EJs6Ecv — BĒRNAR (@BernarGM) February 10, 2026

Pues me están encantando Jesús y Ambrossi. Se agradece un presentador como Jesús Vázquez que de profesionalidad (que otros años se ha echado en falta) y con Ambrossi al lado aportando chispa, hacen un dúo muy bueno. #BenidormFestSemi1 — Lo veo así 👀 (@SrFestivalero) February 10, 2026

Yo alegrándome de ver a Jesús Vázquez en TVE #BenidormFestSemi1 #BenidormFest2026 pic.twitter.com/9V2rnnoxVb — La Loca de los Gatos (@Lalocadelosmisi) February 10, 2026

La diferencia de ver a Jesús Vázquez en Bailando con las Estrellas a verle en el #BenidormFestSemi1...

Tela lo amargadísimo que lucía allí y lo disfrutón que se le está viendo aquí — Rodri GS (@rodrigs91) February 10, 2026

Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand son un gran acierto como presentadores del #BenidormFest#BenidormFestSemi1 https://t.co/l0BrzBlSbI — Berto Molina (@BertoMolina) February 10, 2026

Jesús Vázquez y Javier Ambrossi están la mar de felices presentando. Me alegro mucho por los dos, sobre todo por Jesús que ya era hora de un programa en el que volviera a sentirse él #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/9gT7sJGT0S — Fernando Bside⚡️ (@nandostation) February 10, 2026

Me encanta ver a Jesús Vázquez en su salsa !!! #BenidormFestSemi1

El tándem con Javier Ambrossi me recuerda a estos 2 pic.twitter.com/VdZjVG6G0I — Óscar Rus (@OscarRusVicente) February 10, 2026

Mientras que Javier Ambrossi ha recibido algunas críticas por su pesadez al intentar tirarle los tejos a Jesús Vázquez. Así, algunos consideraban que el gag una vez podía tener gracia pero en cada fragmento no.

Que alguien le diga a Javier Ambrossi que pare. Ya sabéis a lo que me refiero. #BenidormFestSemi1 pic.twitter.com/2nknTScVoa — otex (@nototex) February 10, 2026

¿Cada vez que Jesus Vazquez y Javier Ambrossi conecten tienen que coquetear?



Hijos, de verdad, un chiste hace gracia. Cinco ya no.#benidormfestsemi1 pic.twitter.com/DejXPTcQMi — ex𝙈𝘰𝘵𝘰𝘱𝘢𝘱𝘪 anti𝘓𝘜𝘟 (@MrPinte) February 10, 2026

Ambrossi, no hace falta invadir el espacio personal de Jesús Vázquez para presentar, te prometo que no es necesario #BenidormFestSemi1 — 𝐿𝑖𝑑𝑖𝑎 (@SatiricBxtch) February 10, 2026

Qué pereza Ambrossi tirándole la caña todo el rato a JV. #BenidormFestSemi1 — ALGODÓN DE AZÚCAR 🍭 (@MrRobertoBL) February 10, 2026