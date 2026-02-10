Ni había empezado el Benidorm Fest 2026 y RTVE recibe una atronadora crítica por lo sucedido con su emisión en La 1

El Benidorm Fest 2026 ha arrancado oficialmente este martes en TVE con la emisión de la primera semifinal en la que los primeros nueve concursantes han luchado por su pase a la gran final del sábado en una gala que ha contado con Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand como maestros de ceremonia.

Esta primera semifinal del Benidorm Fest 2026 ha arrancado en torno a las 23:00 horas tras 'La Revuelta' de David Broncano. Un horario que ha sido muy criticado por la audiencia y por los fans del festival pues consideran que es un maltrato el comenzar y acabar tan tarde.

De hecho, antes de la emisión de esta semifinal, son muchos los que ya habían criticado a TVE por relegar el Benidorm Fest 2026 a las 23:00 horas y no eliminar la emisión de 'La Revuelta' adelantando su horario para demostrar su gran apuesta por el festival.

"Opinar es libre, pero sabéis que hay una programación. Es la habitual y se mantendrá la programación habitual de RTVE que se suele ver en La 1. El Benidorm Fest es un grandísimo programa, una apuesta apasionante de esta casa", defendía este lunes María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación al ser preguntada por las críticas a los horarios del evento.

Sobre los horarios poco conciliadores del #BenidormFest y el posible efecto en las audiencias de la salida de Eurovision. pic.twitter.com/857pajgdsn — JuanMa Fernández - (MONT3RO) (@juanmafdez) February 9, 2026

Lluvia de críticas a TVE por el horario del Benidorm Fest 2026

Por eso como era de esperar, las redes se han llenado de críticas a TVE por comenzar tan tarde el Benidorm Fest 2026 y por tener que ver 'La revuelta' para poder ver la primera semifinal. "No sé quién decide los horarios del Benidorm Fest pero ponerlo tan tarde es cargarse a parte de la audiencia. ¿A quién beneficia que acabe a horas imposibles?", se preguntaba un usuario.

"La verdad que 'La revuelta' hoy sobra, las cosas como son", defendía otro sobre la emisión del programa de David Broncano. "Os va a ver Rita. De Vergüenza el horario que os habéis marcado. Cada día lo hacéis mejor...", se queja otro.

No sé quién decide los horarios del #BenidormFest2026, pero ponerlo tan tarde es cargarse a parte de la audiencia. ¿A quién beneficia que acabe a horas imposibles? @rtve @Josepablo_ls — Johnny Toledo (@johnnytoledo_) February 10, 2026

No prometo llegar despierta, estoy molida y queda mucho rato aún 😭#BenidormFest2026 — Molona Martínez 😼 (@mevaalacontra) February 10, 2026

¿El gran problema de esta #BenidormFestSemi1? El horario.



¿Qué se prefiere: subir el share en #audiencias acabando más tarde o que más gente pueda ver la Semi?



Para pensarlo. A veces, una gala más corta (y emitida más temprano) es también más ágil y mucho más disfrutable. — M 📺 (@casasola_89) February 10, 2026

Por qué empieza el Benidorm fest tan tarde? 😭 #BenidormFest2026 — Claudia (@claudia132ga) February 10, 2026

Os va a ver Rita... De vergüenza el horario que os habéis marcado... Cada día lo hacéis mejor...#BenidormFest2026 https://t.co/ykD6KmfpO3 — Rey Fernando 👑 (@fernandogagalov) February 10, 2026

Avísenme el año que emitan el #BenidormFest2026 a una hora decente. #BuenasNoches — Raquel Pascual Antón (@pasanton) February 10, 2026

Otro año más en el que el prime time de la televisión pública tiene un horario de mierda...

No es viable quedarme despierta hasta la 1:30am cuando mi despertador al día siguiente suena a las 6am. #BenidormFest2026 — ✴ Iria ✴ (@Iria1316) February 10, 2026

Hoy no estaremos viendo #BenidormFest #Benidormfest2026 con todo mi dolor, pero es que a las horas que comienza y acaba no me compensa mañana el sueño y el cansancio en el trabajo. Tocará verlo por la tarde cuando vuelva — la Horcha 🍉 🧩 (@lahorcha92) February 10, 2026

Las 22:31 y acaba de entrar el invitado. Hasta las 23:15 esto no acaba ni de coña. #LaRevuelta #BenidormFest2026 — Hermaite 💫 🇵🇸🇦🇲 (@GHermaite) February 10, 2026

No entiendo que #BenidormFestSemi1 empiece cerca de las 23:00. En una edición que está generando poco interés, programarlo un martes a esa hora apunta a un fracaso de audiencia. #BenidormFest2026 — Luis Fernández (@Luisfernandez87) February 10, 2026

RTVE es la casa de la música pero parece que aún le cuesta darle todo el cariño que podría dar al formato.

¿Tanto cuesta que empiece a las 22h o 22:30h @Josepablo_ls?

Terminar a la 1:30h creo que no le beneficia. #BenidormFest #BenidormFest2026 — René (@renerrr89) February 10, 2026

A qué hora empieza??? Yo creo que ya es demasiado tarde para empezar #BenidormFest2026 — Guillermo 🦊 (@Guille1070) February 10, 2026

Vaya tela que esto vaya a empezar un día de diario a las 23h de la noche. Esta gente en que piensa?! #BenidormFest2026 — Luis (@SuarezyArenas) February 10, 2026

Empezar a las 23h es un gran NO #BenidormFest2026 — Pilar Sastre (@pdesastre) February 10, 2026

Gastarse una millonada, dedicar meses a la promoción y crear un hype gigante para que, al final, el #BenidormFest2026 empiece a las putas once de la noche de un martes me parece una indecencia, un enorme maltrato a la audiencia y algo que va contra el espíritu de una TV pública. — Juan Naranjo 📚 (@Juan_Naranjo_) February 10, 2026

El año que viene ya si eso que empiece a las 1 de la mañana para que lo vean en latinoamerica🤔 #BenidormFest2026 — Claudia (@claudia132ga) February 10, 2026

Un festival en directo esperando que acabe Broncano. Y no es culpa de Broncano...



Es una falta de respeto de RTVE al espectador #BenidormFest2026 — Sr. Oruga (@SrYonkus) February 10, 2026

En serio, yo estoy muerto de sueño, para gente que trabaja o que estudia, las 11 de la noche no son horas de empezar una semifinal, y que dure más de 2 horas y termine a la 1 y pico de la mañana... esto no es el festival que quieres. #BenidormFest2026 — Eurovision Stan (@Stan_Eurovision) February 10, 2026

Para una vez al año q hay #BenidormFest2026 podría empezar a las 22,00, o por lo menos a las 22,45 como estaba previsto — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) February 10, 2026

La rabia que me da tener que comerme mañana el spoiler de quienes han pasado a la final porque no les sale del ñoco poner el #BenidormFest2026 a una hora decente. Pero tienes que oír que es un producto estrella, muy cuidado por la casa... Todo por el puñetero share en la PÚBLICA! — Rosquilleto 🫠 (@Sir_Rosquilleto) February 10, 2026