Ni había empezado el Benidorm Fest 2026 y RTVE recibe una atronadora crítica por lo sucedido con su emisión en La 1

El Benidorm Fest 2026 ha arrancado oficialmente este martes en TVE con la emisión de la primera semifinal en la que los primeros nueve concursantes han luchado por su pase a la gran final del sábado en una gala que ha contado con Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand como maestros de ceremonia.
Esta primera semifinal del Benidorm Fest 2026 ha arrancado en torno a las 23:00 horas tras 'La Revuelta' de David Broncano. Un horario que ha sido muy criticado por la audiencia y por los fans del festival pues consideran que es un maltrato el comenzar y acabar tan tarde.
De hecho, antes de la emisión de esta semifinal, son muchos los que ya habían criticado a TVE por relegar el Benidorm Fest 2026 a las 23:00 horas y no eliminar la emisión de 'La Revuelta' adelantando su horario para demostrar su gran apuesta por el festival.
"Opinar es libre, pero sabéis que hay una programación. Es la habitual y se mantendrá la programación habitual de RTVE que se suele ver en La 1. El Benidorm Fest es un grandísimo programa, una apuesta apasionante de esta casa", defendía este lunes María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación al ser preguntada por las críticas a los horarios del evento.
Lluvia de críticas a TVE por el horario del Benidorm Fest 2026
Por eso como era de esperar, las redes se han llenado de críticas a TVE por comenzar tan tarde el Benidorm Fest 2026 y por tener que ver 'La revuelta' para poder ver la primera semifinal. "No sé quién decide los horarios del Benidorm Fest pero ponerlo tan tarde es cargarse a parte de la audiencia. ¿A quién beneficia que acabe a horas imposibles?", se preguntaba un usuario.
"La verdad que 'La revuelta' hoy sobra, las cosas como son", defendía otro sobre la emisión del programa de David Broncano. "Os va a ver Rita. De Vergüenza el horario que os habéis marcado. Cada día lo hacéis mejor...", se queja otro.
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.