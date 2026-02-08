Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador del Benidorm Fest 2026 en RTVE entre sus 18 participantes?

Ya no queda nada para que arranque el Benidorm Fest 2026. De hecho, este sábado se produjo la ceremonia de apertura de la gran semana de la música en TVE en la que participaron los 18 artistas participantes de esta edición junto a tres de sus presentadores e invitados con ex representantes como Nebulossa.

Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus serán los maestros de ceremonias de la quinta edición del Benidorm Fest, que se celebrará el martes 10 y el jueves 12 de febrero con la emisión de sus dos semifinales y que concluirá el sábado 14 de febrero con la gran final en la que se proclamará al ganador de esta edición.

En la primera semifinal del martes 10 de febrero a partir de las 23:10 horas veremos sobre el escenario a Kitai, María León ft Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & Lucycalys, Mikel Herzog Jr y Kenneth. Solo seis de ellos se clasificarán para la gran final, mientras que tres se quedarán fuera.

Dos días después, el jueves 12 de febrero a partir de las 23:00 horas, será el turno de Asha, Ku Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, Mayo y Miranda! & Bailamamá.

El ganador se alzará con el nuevo trofeo de la Sirenita y se llevará un premio económico de 150.000 euros (100.000 para el/los intérpretes, y 50.000 para los autores). Además, habrá dos nuevos premios: uno de los artistas viajará a Estocolmo para grabar un single en el estudio insignia de Spotify, y otro viajará a Miami, de la mano de Univisión, para promocionar su carrera en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un reconocido productor musical.