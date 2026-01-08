Entrevista a Jesús Vázquez, que se desmarca de Mediaset tras saltar a RTVE y avanza dos formatos nuevos

Jesús Vázquez ha decidido romper con el pasado y dejar atrás a Mediaset tras 23 años de éxito con formatos como '¡Allá tú!', 'Operación Triunfo', 'Supervivientes', 'La Voz' o 'Bailando con las estrellas' y dar el salto a TVE en un gran momento para la cadena pública. Y lo hace además como el rostro estelar de la próxima edición del Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernand, Javier Ambrossi y LalaChus.

Para Jesús Vázquez su llegada a TVE es cumplir un deseo y una manera de cerrar su amplia carrera. "Es un giro en mi carrera que yo quería desde hace tiempo", aseguraba en la rueda de prensa a la que ha acudido El Televisero y en la que se han dado todos los detalles de las semifinales y la gran final del Benidorm Fest que tendrán lugar los próximos 10,12 y 14 de febrero en el Palacio de L'illa de Benidorm.

En El Televisero hemos podido hablar con Jesús Vázquez sobre este salto de Mediaset a TVE, sobre los proyectos futuros que le esperan en la cadena pública y sobre cómo afronta su llegada a la cadena pública en un momento en el que las críticas por parte de la derecha y la ultraderecha no cesan.

Has explicado en la rueda de prensa que fuiste tú quien llamó a Sergio Calderón, director de TVE. ¿Por qué tenías tantas ganas de cambiar de aires después de tantos años?

Porque creía que era el momento. Después de tantos años en el mismo sitio, yo ya tengo 60 años y no quería irme sin probar la televisión pública. A Sergio Calderón lo conocía de otra cadena -es que no pienso decir el nombre-, y le llamé. Desde el principio fue todo como la seda, con él y con José Pablo López. Fue todo como la seda, una alegría, un cariño y unas ganas por hacer cosas juntos. Salí de TVE pensando que era el momento de hacer el cambio.

¿Por qué dices que no quieres ni decir el nombre de Mediaset?

Porque no me gusta hablar del pasado, sino del presente que soy yo y del futuro que es el Benidorm Fest.

¿Pero en Mediaset te intentaron retener?

Estoy feliz de estar en TVE y no me vais a sacar de ahí.

Nos sorprende que no quieras decir nada del pasado y no quieras ni nombrar a Mediaset. Eso destila que no habéis acabado del todo bien...

Porque no quiero que esto se convierta en hablar del pasado y en un titular en el que el nombre que aparezca sea el de esa cadena. Quiero que se hable Benidorm Fest, de la televisión pública y de lo bien que estoy aquí. No es nada más. Mi contrato terminó antes del último programa ('Bailando con las estrellas'), que lo hice fuera de contrato, de buena fe y de buen rollo. No hay ningún problema, pero el pasado, pasado está.

Desembarcas en TVE, ¿has firmado algún tipo de contrato y tienes algún otro proyecto entre manos?

TVE no hace contratos en exclusiva, cosa que me parece muy bien, porque es una televisión pública y tiene que gestionar bien el dinero que pagan los españoles con sus impuestos y no vas a hacer un contrato por varios años, trabajes o no, porque eso a lo mejor lo amortizas o a lo mejor. Pero sí ha habido reuniones en las que TVE ha mostrado su interés por hacer más cosas juntos y yo más que ellos. A mí ,e encantaría pasar una temporada aquí, que puede ser la última. Quiero pasar los últimos años de mi carrera en la televisión pública.

¿Y te gusta los proyectos que te plantean en TVE o has sido tú el que está diciendo lo que quieres hacer?

Me han hablado de dos formatos nuevos que me gustan muchísimo y que tienen que ver con mi carrera y en los que me sentiría muy cómodo. Pero también quiero salir de lo que ya he hecho como concursos, talents, realitys y probar algo nuevo. Yo, por mi parte, les he soltado una idea, pero como no me han contestado todavía, prefiero no decirla.

¿Un programa de qué género?

De hablar, que es un poco con lo que empecé. A mí me gusta ser muy empático cuando hago entrevistas a la gente. Los otros proyectos de los que me han hablado también me gustan, pero son mi zona de confort.

¿Qué te parece la decisión que ha tomado TVE de no participar en Eurovisión por el genocidio en Gaza?

Estoy totalmente de acuerdo. Me parece lo correcto. Si se ha vetado a otros países por invadir, debería ser norma para todo el mundo. Tu invades un país, pues no puedes ir a Eurovisión. Si no se cumple esa norma, me parece bien que no vayamos.

Entre el mundo eurofan siempre se hablaba de ti y de Paula Vázquez como los presentadores ideales si Eurovisión se celebrara en España. Esta elección para el Benidorm Fest en cierto modo es cumplir ese deseo. ¿Qué opinas de ese reconocimiento que se tiene de ti?

Pues es algo que no sabía. Yo últimamente cuando me quieren hacer reconocimientos o darme premios casi nunca acepto porque al final siempre hay intereses ocultos. Nunca se lo dan al que más se lo merece sino al que interesa en ese momento. Mi premio, el único, el auténtico y el genuino que tengo después de 35 años de trabajo es ese, el que siga aquí, que la gente me siga y me demuestre ese cariño. Hoy he flipado con el cariño y la admiración de Javier Ambrossi, de Inés Hernand y de LalaChus.

Llegas a una TVE que está en el ojo del huracán y que se le critica continuamente por ser una cadena de izquierdas. ¿Te impone o tienes miedo a esas críticas?

Yo no estoy de acuerdo. No veo aquí izquierda ni derechas. Yo veo una televisión transversal. Cuando se da información, se dan datos, no se dan bulos ni fake news ni opiniones. No creo que nadie haya pillado en un renuncio a Silvia Intxaurrondo, ni a Javier Ruiz ni a Jesús Cintora. Lo que pasa es que a algunos les duele la información cuando es verdad, y viven de bulos y fake news, que es la mentira. Nosotros damos datos y ellos construyen relatos. TVE está en el sitio correcto dando a la población lo que tienen que dar: información veraz. Insisto, cuando me enseñe alguien un bulo dicho por Silvia Intxaurrondo, diré otra cosa. Y, luego, en series o entretenimiento... ¿ahí dónde está la ideología? En lo único donde podría haber ideología sería en los informativos, y yo lanzo el reto a los pseudomedios del otro lado que me expliquen cuál es el bulo que han pillado a los tres que he nombrado... Me he quedado hueco (risas)

Aunque no quieras hablar de tu pasado, el lunes se estrena '¡Allá tú!, con un nuevo presentador en Telecinco. ¿Qué te parece?

Ojalá lo cuiden como lo he cuidado yo, porque es uno de los grandes formatos de mi carrera. Parte de por qué yo estoy aquí es por el éxito que tuve con ese programa. Ojalá lo sepan cuidar y hacerlo con el corazón, como lo hacía yo. Y que le vaya bien a todo el mundo.

¿A la hora de hacer entretenimiento te vas a enfrentar a tu trabajo de forma diferente al estar en una empresa pública a cómo lo hacías en la privada?

No, yo voy con todo el bagaje que tengo y, sobre todo, voy con todas las ganas y la ilusión que he recobrado, porque se me había ido en algún punto y, de repente, ha despertado. Hoy lo he sentido. Mi marido, incluso, me ha dicho: 'Vuelves a ser tú, con tus tonterías, con tus bromas, con tu frescura'... Es algo que se me estaba apagando. Entonces, lo voy a coger todo y lo voy a poner al servicio del Benidorm Fest.

En los últimos meses, habías incluso hablado de cansancio y tenías casi un pie pensando en la retirada.

Sí, yo pensaba: 'Ya tengo la carrera hecha, la hucha bien, pues me piro'. Sin embargo, ahora no me sacan de aquí ni con agua caliente.