Zarpazo de TVE a Mediaset: Roba a Jesús Vázquez para presentar este proyecto tras más de 20 años ligado al grupo

Jesús Vázquez ha oficializado su ruptura con Telecinco tras el final de la segunda edición 'Bailando con las estrellas' con su confirmación al frente del Benidorm Fest 2026. TVE ha anunciado que por primera vez el presentador históricamente ligado a Mediaset se unirá al festival de la canción con otros rostros que repiten como Inés Hernand. Javier Ambrossi y Lalachus son los otros grandes fichajes de La 1 para esta nueva entrega.

Tras los rumores sobre su desvinculación de Telecinco una vez finalizase el concurso de baile que terminó con Jorge González como ganador, el comunicador ha confirmado su marcha de Mediaset tras más de dos décadas, continuando su trayectoria profesional en la televisión pública. Será el encargado de encabezar junto a sus compañeros la primera edición del certamen desvinculado de Eurovisión tras la decisión de RTVE de retirarse del festival por la presencia de Israel este jueves.

✨@_JesusVazquez_, Javier Ambrossi, @InesRisotas y @lalachus2 presentarán #BenidormFest2026



El próximo 8 de enero ofrecerán una rueda de prensa para contar todos los detalles de su participación.#ElFestivalQueQuieres https://t.co/oBnshldIZ9 pic.twitter.com/EoR2H9iato — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 5, 2025

Jesús Vázquez presentará el Benidorm Fest 2026 junto a Inés Hernand, Lalachus y Javier Ambrossi

Tras el resultado de la votación durante la última asamblea de la UER en la que se optó por permitir la participación de Israel en el festival de la canción, el ente público ha cortado lazos con Eurovisión y ha anunciado su retirada manteniendo el Benidorm Fest 2026. "Nuestro compromiso con el Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos", anunció José Pablo López, presidente de RTVE este mismo jueves tras hacer pública la decisión.

"La corporación trabaja para que tengamos la mejor edición de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España", ha adelantado el directivo sobre la próxima edición conducida por Jesús Vázquez, Lalachus, Javier Ambrossi e Inés Hernand, que tendrá lugar los días 10, 12 y 14 de febrero con dos semifinales y una gran final como en anteriores ocasiones.

RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión pero nuestro compromiso con #BenidormFest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos.



RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor #BenidormFest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran… pic.twitter.com/KGFrPyGyVA — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 4, 2025

Sin embargo, el gran premio del Benidorm Fest 2026 no será la participación en el festival de Eurovisión como en sus cuatro ediciones previas. Como ya adelantó la cadena pública a mediados de año, el ganador de esta nueva entrega obtendrá un premio en metálico de 150.000 euros que se repartirá entre el intérprete (100.000 euros) y los autores de la canción (50.000 euros).

Así, Jesús Vázquez oficializa su salto a TVE arropado por Inés Hernand, que repite por cuarta vez al frente del festival y Javier Ambrossi y Lalachus, que se estrenan junto al presentador por primera vez sobre el escenario de Benidorm. Y el plantel de artistas de este año que lucharán por el gran premio está formado por Bailamama y MIRANDA, Ku Minerva, Luna KI, Asha, Izan Llunas, Mikel Herzog Jr, Mayo, Marlon Collins y Dora Postigo, KITAI, Dani J, Atyat, Kenneth, DJ Tony Groz y Lucycalis y The Quinquis.