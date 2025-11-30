Jesús Vázquez la lía en la final de 'Bailando con las Estrellas' por su favoritismo, le dan un toque y pide perdón

Este sábado, Telecinco ha emitido la gran final de la tercera edición de 'Bailando con las estrellas', la segunda en la cadena de Mediaset con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como presentadores.

Jorge González, Nerea Rodríguez, Nona Sobo y Anabel Pantoja eran los cuatro finalistas que luchaban por la victoria. Los cuatro han realizado tres bailes.

Tras los dos primeros bailes, Jorge González y Nerea Rodríguez encabezaban la clasificación con 100 puntos tras recibir dos plenos por parte del jurado.

Por si fuera poco, Pelayo Díaz no dudaba en señalar a Jorge González como su favorito. Lo que provocaba que Jesús Vázquez también se mojara generando gran polémica en plató. "Me voy a mojar por lo de que no hay dos sin tres. Llevo 20 años siguiendo la carrera de este chaval y a mí también me encantaría que ganara Jorge aunque todos bailan muy bien", recalcaba el presentador.

"Llevamos 20 años peleando por esto. Las demás son tres Diosas y se lo merecen también pero oye, el corazón es el corazón, y manda", añadía el presentador antes de que el jurado se le echara encima por mostrar su favoritismo.

"Yo quiero decir que queda aún un baile de cada uno, por eso yo no voy a decir todavía quién va a ser favorito. También el público en sus casas vota", le ha corregido Julia Gómez Cora.

Tras escuchar a una de las juezas más duras del programa, Jesús Vázquez se reafirmaba. "Yo me he arriesgado porque es una cuestión personal con él porque le conozco personalmente y le tengo mucho cariño desde hace 20 años. Entonces, lo siento pero me tenía que mojar", se justificaba.

Después era Blanca Li la que se dirigía al presentador. "Quería decirte que no es el momento todavía de decir quién va a ganar porque quedan cuatro bailes y estamos muy pendientes del público y todo puede cambiar. El público todavía está descubriendo y disfrutando. Entonces, vamos a dejarles que sigan hasta el final", le ha rebatido la presidenta del jurado.

"Por una vez en la vida, yo que soy muy comedido, me he dejado llevar por el corazón. Lo siento, pero no lo he podido evitar", ha terminado replicando Jesús Vázquez.

Por último, tras el baile de Nona, Jesús Vázquez terminaba dirigiéndose al público. "Que vote todo el mundo, insisto, que mi opinión personal no afecte a nadie. Que voten por el que quieran", concluía el presentador.