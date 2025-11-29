'Bailando con las estrellas', el último proyecto de Jesús Vázquez ante su posible adiós a Mediaset 23 años después

Este sábado 29 de noviembre podría pasar a la historia de la televisión. Y es que con la final de 'Bailando con las estrellas 2025' podría llegar el final de la relación de Jesús Vázquez con Mediaset tras 23 años de forma ininterrumpida.

Hay que recordar que en los últimos meses, Jesús Vázquez ha dejado caer en varias entrevistas su intención de empezar a valorar qué hacer con su carrera pues el contrato que tiene con Mediaset concluye ahora.

"Estoy en un momento profesional en el que quiero ser dueño de mi tiempo y ser libre. Entonces, seguramente, después de este programa tomaré ese camino", reconocía en el pasado FesTVal de Vitoria en una entrevista exclusiva en El Televisero.

No obstante, aclaró que si en Mediaset le ofrecieran algún proyecto ilusionante lo valoraría. "Por supuesto, siempre Mediaset es mi casa y si me ofrecen algo que sea acorde a lo que a mí me gusta hacer, lo haré, pero voy a estar libre después de este programa", confesaba. Aunque dejó claro que "a partir de enero empezaré a pensarme bien lo que quiero y lo que no quiero hacer".

De esta manera, Jesús Vázquez quiere aprovechar la vida ahora que ha cumplido 60 años aunque sin ganas de jubilarse. "No, jubilarme no. De hecho, hay vida ahí fuera, hay vida y hay cosas y hay que ver qué hacemos, pero vamos, que después de este programa soy libre", añadía.

Si 'Bailando con las estrellas' supone el final de Jesús Vázquez en Telecinco, el grupo perdería a su rostro mas representativo pues formó parte de los inicios de Telecinco gracias a 'La quinta marcha' y 'Hablando se entiende la basca'.

Desde entonces, el gallego ha sido una de las estrellas de Mediaset presentando programas tan históricos como 'Gran Hermano VIP', 'Supervivientes', 'Hotel Glam', 'Operación Triunfo', 'La Voz', '¡Allá tú!' o 'Factor X, entre muchos otros. Incluso' Pekín Express' en Cuatro o jurado de 'Got Talent' en su primera temporada. Es por ello por lo que sería una mala noticia para el grupo su pérdida y más ahora que atraviesa la mayor crisis de su historia.