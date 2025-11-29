Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador de 'Bailando con las Estrellas': Anabel, Jorge, Nerea o Nona?

'Bailando con las estrellas' ofrece este sábado, 29 de noviembre la gran final de su segunda edición en Telecinco con cuatro finalistas después de dos expulsiones muy dolorosas en la semifinal. Así serán Jorge González, Nona Sobo, Nerea Rodríguez y Anabel Pantoja quién se jueguen la victoria.

Nada más arrancar la pasada gala tuvo lugar el primer 'Último asalto' con Tania Medina y Nona Sobo, las nominadas de la semana anterior, enfrentándose por mantenerse en el talent presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Una vez más la decisión estuvo en manos del jurado, que estuvo bastante dividido con dos votos a favor de Tania y tres de Nona, que logró mantenerse.

Una vez se produjo la primera expulsión, todos los semifinalistas se enfrentaron a dos bailes en los que los votos del jurado se sumarían a los del público y de ahí se conocería la lista final de finalistas y las dos parejas que se tendrían que enfrentar al 'Último baile' para conseguir la última plaza de la final.

Tras la suma de todos los votos, Jorge González, Nona Sobo y Anabel Pantoja, con mucha indignación de las redes pues consideraban que no merecía llegar a la final, se clasificaban directamente. Mientras que Nerea Rodríguez y Blanca Romero quedaban en duda y era el jurado quién decidía quién pasaba y quién no.

Finalmente, Nerea Rodríguez contó con el apoyo de Inmaculada Casal, de Gorka Márquez, de Julia Gómez-Cora y de Blanca Li mientras que Pelayo Díaz fue el único que votó a favor de que fuera Blanca Romero la que pasara a la final. De esa manera, la actriz y presentadora se quedaba fuera de la gran final.

De esta manera, los cuatro finalistas que lucharán hoy por la victoria en 'Bailando con las estrellas 2025' y por relevar a María Isabel serán Jorge González, Nona Sobo, Anabel Pantoja y Nerea Rodríguez. ¿Y tú quién quieres que gane? ¡VOTA YA!