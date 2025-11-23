Acusaciones masivas de "tongo" a 'Bailando con las Estrellas' por Anabel Pantoja y tras una expulsión "injusta"

La semifinal de 'Bailando con las Estrellas' se ha saldado con polémica en Telecinco. Si ya ha sido un "despropósito" la eliminación de Tania Medina pese a su gran nivel, quedando así fuera de la recta final del concurso, lo que ha sucedido al final de la gala durante la proclamación de los finalistas ha sido el colmo, causando un estallido en redes.
Tras realizar sus dos respectivas coreografías, se ha producido la ceremonia de salvación. Y no se trataba de una salvación cualquiera, pues suponía el pase directo a la gran final que se celebrará el próximo sábado. Nona Sobo y Jorge González se han clasificado sin problemas junto a sus respectivos maestros de baile debido a sus extraordinarias puntuaciones: 100 y 95 respectivamente.
Sin embargo, la sorpresa mayúscula se ha producido cuando Anabel Pantoja, la peor valorada de la noche con tan solo 58 puntos en total entre las dos rondas, se ha clasificado para la final. Esto ha sido debido al enorme espaldarazo que ha recibido del público con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity.
Por tanto, las nominadas han sido Blanca Romero y Nerea Rodríguez, muy superiores a la sobrina de la tonadillera con 72 y 89 puntos del jurado. Por eso, se ha desatado una fuerte ola de indignación en redes sociales, con muchísimos espectadores clamando "tongo" y señalando que se trata de una total "injusticia" que Anabel se sitúe en la final mientras concursantes de mayor nivel han quedado fuera como el mencionado caso de Tania.
Finalmente, Nerea y Blanca se han enfrentado al último baile y la expulsada ha sido Blanca por decisión del jurado, quedando como finalistas absolutos de 'Bailando con las Estrellas 2025' Nona, Jorge, Anabel y Nerea.
Estas son solo algunas de las múltiples reacciones de incredulidad y enfado de los telespectadores de Telecinco:
