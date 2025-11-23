Acusaciones masivas de "tongo" a 'Bailando con las Estrellas' por Anabel Pantoja y tras una expulsión "injusta"

La semifinal de 'Bailando con las Estrellas' se ha saldado con polémica en Telecinco. Si ya ha sido un "despropósito" la eliminación de Tania Medina pese a su gran nivel, quedando así fuera de la recta final del concurso, lo que ha sucedido al final de la gala durante la proclamación de los finalistas ha sido el colmo, causando un estallido en redes.

Tras realizar sus dos respectivas coreografías, se ha producido la ceremonia de salvación. Y no se trataba de una salvación cualquiera, pues suponía el pase directo a la gran final que se celebrará el próximo sábado. Nona Sobo y Jorge González se han clasificado sin problemas junto a sus respectivos maestros de baile debido a sus extraordinarias puntuaciones: 100 y 95 respectivamente.

Sin embargo, la sorpresa mayúscula se ha producido cuando Anabel Pantoja, la peor valorada de la noche con tan solo 58 puntos en total entre las dos rondas, se ha clasificado para la final. Esto ha sido debido al enorme espaldarazo que ha recibido del público con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity.

Por tanto, las nominadas han sido Blanca Romero y Nerea Rodríguez, muy superiores a la sobrina de la tonadillera con 72 y 89 puntos del jurado. Por eso, se ha desatado una fuerte ola de indignación en redes sociales, con muchísimos espectadores clamando "tongo" y señalando que se trata de una total "injusticia" que Anabel se sitúe en la final mientras concursantes de mayor nivel han quedado fuera como el mencionado caso de Tania.

Finalmente, Nerea y Blanca se han enfrentado al último baile y la expulsada ha sido Blanca por decisión del jurado, quedando como finalistas absolutos de 'Bailando con las Estrellas 2025' Nona, Jorge, Anabel y Nerea.

❌ Blanca Romero se convierte en la nueva eliminada ❌



⭐ #BailandoConLasEstrellas11

🔵 https://t.co/72MElZhY3I pic.twitter.com/whQz8MwS1b — Bailando con las estrellas (@bailandoest) November 23, 2025

Estas son solo algunas de las múltiples reacciones de incredulidad y enfado de los telespectadores de Telecinco:

Han querido tener a Anabel por audiencia y se les ha vuelto en contra. Que ella sea finalista y posible ganadora hace que el programa pierda toda la credibilidad. #BailandoConLasEstrellas11 — Óscar Repo (@OscarRepo) November 23, 2025

No puede ser, vaya tongo #BailandoConLasEstrellas11 — Sandrii loves Luis❣️✨️💙 TINHO FAVORITO (@sandriiauryner) November 23, 2025

vaya tongo y vaya robo, me están jodiendo? #BailandoConLasEstrellas11 — anti ☆ (@antitixfcb) November 23, 2025

DE TRACA DE TRACA #BailandoConLasEstrellas11 — Helen 🌠 (@azulnoche2704) November 23, 2025

Que tongo más grande! Esto es un programa de baile y no de chismes! No se merece estar en la final esta señora Pantoja! #BailandoConLasEstrellas11 — JAVIER SORIA M (@JaviSoria79) November 23, 2025

Pero quién vota a Anabel Pantoja? Es un concurso de baile, no de hacer el circo con cuatro chistes de mierda #bailandoconlasestrellas11 pic.twitter.com/9VWqW37689 — Chris (@Chris_efren98) November 23, 2025

Lo de Anabel Pantoja en la final no se explica. #BailandoConLasEstrellas11 — Mónica 〽️ (@LadyM_purple) November 23, 2025

Una injusticia mas. #BailandoConLasEstrellas11 — Dolores Puig Fornes (@FornesPuig) November 23, 2025

Que VERGÜENZA!! Anabel no se merece para nada ser finalista!#BailandoConLasEstrellas11 — Comento Realities (@Laquecomenta11) November 23, 2025

Que pena Nerea nominada. Injusta y de poca vergüenza #BailandoConLasEstrellas11 — Rocío Alanís🦉😈♠️💜 (@rocalanez) November 23, 2025

Lo de Anabel a la final me parece vergonzoso ya...#BailandoConLasEstrellas11 — ESC Simus Sumis (@SimusSumis) November 23, 2025

Blanca la mala suerte de toparte con una Pantoja!! FELICIDADES 👏👏👏. TU ERAS LA FINALISTA. #BailandoConLasEstrellas11 — Helen 🌠 (@azulnoche2704) November 23, 2025

Anabel en la final en lugar de blanca que ha bailado mucho mejor es igual de surrealista que benita y sofia en la final en baila como puedas en lugar de álvaro escassi,que bailó mucho mejor e hizo unos portés excelentes #BailandoConLasEstrellas11 — tonia (@toniapelagica74) November 23, 2025

#BailandoConLasEstrellas11 VERGONZOSO, Tania y Blanca fuera. — Loca y Despeinada (@ExpertaDeSofa) November 23, 2025