Anabel Pantoja habla en exclusiva del "tongo" por llegar a la final de 'Bailando con las Estrellas' y denuncia su abandono

La final de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' llega el próximo sábado 29 de noviembre en medio de una fuerte expectación mediática. Los cuatro finalistas, Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo representan perfiles muy distintos dentro del formato, desde artistas con sólida proyección escénica hasta figuras televisivas con enorme tirón popular. El anuncio de Anabel Pantoja como finalista ha sido el principal foco de controversia tras la última gala, puesto que la sobrina de Isabel Pantoja recibió una de las valoraciones más bajas del jurado en la semifinal. Sin embargo, Anabel logró colarse en la final gracias al brutal apoyo del televoto.

Este desequilibrio entre valoración técnica del jurado y respaldo popular ha desencadenado acusaciones de “tongo” en redes sociales y entre parte de la audiencia, que considera que la dinámica del concurso favorece en exceso a quienes disponen de una comunidad fiel, independientemente de su desempeño en la pista. La situación ha reavivado la comparación con el fenómeno que protagonizó Belén Esteban en su momento, cuando ganó 'Mira quién baila' gracias al televoto, a pesar de las críticas del jurado. Para muchos espectadores, Anabel sigue un patrón similar: un personaje televisivo de enorme visibilidad que llega a las fases decisivas impulsado por su popularidad más que por la técnica. Ahora, a escasas horas de la gran final, en El Televisero hemos hablado de todos estos temas en exclusiva con la concursante.

Llega la gran final de 'Bailando con las estrellas'. ¿Qué balance hacéis de estos meses?

ANABEL - Empiezas con temor. Cuando vine aquí y vi a Álvaro, que es un profesional, y los bailes que nos ponen, pensé que era un reto brutal. Yo al principio decía: “Yo esto no, yo esto no lo puedo hacer, yo no voy a llegar lejos” y mira… Hago un balance de que, al final, quien sigue la consigue. Yo he llegado aquí gracias a él, por supuesto, 50%-50%, y al público que me ha apoyado, el balance es positivo.

Álvaro, ¿tú cómo has vivido el concurso al lado de Anabel?

ÁLVARO - Siempre es un reto quien te vaya a tocar y, sobre todo, el equipo que vayas a poder hacer. Para mí ha sido un reto maravilloso, tanto a nivel profesional de enseñarle a bailar como a nivel personal, o sea que el balance es súper bueno.

Álvaro, ¿qué pensaste cuando te dijeron que ibas a tener que hacer equipo con Anabel Pantoja?

ÁLVARO - Se lo dije el primer día, solo la seguía a ella en redes porque no sigo a muchísimos famosos y a ella sí que la seguía. Yo veía la parte televisiva y decía: “Guau, pedazo de reto”. Pero luego es que nunca es lo que se ve.

Anabel, ¿tú te imaginabas llegar a la final cuando estabas en el primer programa?

ANABEL - Para nada. De hecho, todos los compañeros, bueno, los finalistas tienen muy buen nivel. A mí me dio fiebre cuando vi todo el nivel, lo que llegaban a hacer y demás, me veía muy lejos de ellos. Pero bueno, al final se trata de un programa no solo de bailar, sino de entretener y de hacerlo todos los sábados y complementar, digamos, no solo el baile, sino los ensayos, el estar aquí en la sala de las estrellas y yo creo que al final el público me ha ayudado, obviamente, que le doy las gracias, muchísima infinita y por eso estoy aquí.

Me han hablado todos tus compañeros súper bien todos de ti

ANABEL - Uy, mira qué bien (sorprendida). Espero que hayan hablado bien porque es verdad que, queda mal que lo diga, pero yo he sido de las únicas concursantes que ha estado aquí todos los sábados animando, dejándose la voz por ellos. Cuando llegaban por aquí, felicitándolos a todos, si se venían mal, me salía con ellos fuera. Creo que he sido la única. Entonces, al final es de agradecer que valoren eso.

¿Te hubiera gustado también que estuvieran así contigo?

ANABEL - Yo lo dije en una gala, que me sentí un poco medio abandonada y no recibiendo lo que yo daba, pero bueno, pues entiendo que cada uno esté ensayando, el otro esté viendo lo que le dicen en las redes o lo que le dice su familia y le importen otras cosas, oye, todo el mundo no podemos ser igual.

Esta semana ha habido un aluvión de noticias por que te han comparado con Belén Esteban, cuando ganó 'Mira quién baila', por el hecho de que el público te haya llevado a la final. ¿Cómo te tomas tú esto?

ANABEL - Pues para mí, te digo cómo me lo tomo, como un honor, porque que me comparen con Belén… Belén es muy querida y cuando hace 10 años o 12 años hizo 'Mira quién baila', fue un fenómeno. La gente la amaba y si me comparan con ella para mí es un honor. La gente que considera que estoy aquí por tongo, por ser sobrina de y porque me han puesto aquí por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Pues no sé, que se tomen una tila o algo, porque al final yo creo que todo el mundo merece una oportunidad en la vida y no tiene por qué siempre ganar la persona perfecta con medidas perfectas, con disciplina perfecta y con una danza perfecta. También tiene que ser una persona de a pie, que no ha visto un porte en su vida, que no entrena y que empieza de cero.

Me ha dicho Gema, la bailarina de Jorge, una cosa muy bonita sobre ti que tiene todo el sentido. Dice que gracias a personas como tú y rostros como tú, ellos pueden estar aquí

ANABEL - Yo no te voy a hablar de eso porque yo creo que aquí somos todos iguales. Cada uno tenemos un perfil. Yo soy Anabel, Jorge González cantante, Nerea cantante, Nona es actriz...

Pero se refiere a tu carisma…

ANABEL - Yo la verdad que con Gema me llevo muy bien. Una chica que además que es muy linda conmigo. Siempre me dice cosas preciosas, cuando yo no me veo a lo mejor guapa, los sábados me vengo abajo. Me dice: “Que sí, que estás muy guapa, Anabel”. Al final te quedas también con ese cariño y ese apoyo de los compañeros.

¿Qué es lo que te ha dicho Belén Esteban, por ejemplo, en esta carrera?

ANABEL - Me dice: “Tú tienes que ganar, gordi, tú vas a ganar, gordi”. Pero bueno, es normal, es cariño de familia, de amiga, de que quiere que gane, pero bueno, ya está. No es una obsesión, pero pienso que no me voy a cerrar a la posibilidad de que tengamos el sueño de ganar, ¿por qué no? Totalmente.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Anabel a ti?

ÁLVARO - La fuerza que tiene. Yo creo que es una persona motor que tira con todo lo que se le ponga por delante y ella ha tirado con este programa en todos los sentidos. Yo creo que por eso es súper digno y necesario que esté en la final un perfil como ella, que no solo se trabaja delante de las cámaras, también detrás, que no solo se trabaja bailando y te prometo que has sido animadora de los compañeros, bailarina, se ha enfadado cuando tocaba, ha reído cuando tocaba. Yo creo que eso es superimportante para un programa de tele y un talent show. Ella ha tenido el talento y el show, o sea que para mí la ganadora.

ANABEL - Y que no solo se trabaja el minuto y 50 segundos que dura el baile. No es solo trabajar en eso y en los ensayos, esta sala que tú ves aquí son cuatro horas y eso hay que levantarlo y Valeria Masa está aquí la pobre y hay que ayudarla y hay que trabajar en todos los sentidos, todos los días y en todos los platós. No solo ahí.

¿Cómo te has sentido tratada por el jurado? ¿Cómo es enfrentarse a un jurado cada semana?

ANABEL - A mí me tienen ya en un carril, porque ven al resto de compañeros haciendo piruetas y demás y salgo yo y a lo mejor no las hago o a lo mejor no bailo igual que ellos y dicen: “Bueno, pues tal…”Pues ya está, estoy aquí porque me han escogido con un casting y luego estoy aquí porque el público quiere. ¿Quién mantiene este programa? El público. Y si mantiene este programa es porque el público quiere. Nosotros estamos cobrando gracias a que el público nos ve, entonces yo creo que el jurado debería replanteárselo un poquito.

¿De qué miembro del jurado te ha dolido más escuchar sus valoraciones?

ANABEL - A ver, tampoco nos vamos a llevar la sangre al río, esto es un juego. Las cosas que me ha dicho Julia me han afectado de una manera u otra un poquito, un poquito más de lo normal, pero luego yo no me lo llevo a casa, o sea, me voy a mi casa feliz porque mi chico, mi madre, mi familia y Álvaro se sienten orgullosos de mí y yo feliz.

¿Qué te ha dicho tu tía Isabel Pantoja de tu concurso?

ANABEL - Pues a ella le encantó, obviamente, que está muy contenta, que se divierte mucho cuando me ve y que hay una cosa en mí que no la tiene la gente y entonces es como que atrapo y que me lo diga ella. A ver, también es amor de tía, ¿sabes? No sé si me lo está diciendo de verdad o no, pero sí.