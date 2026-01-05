Entrevista a Anabel Pantoja, que habla sobre el fracaso de 'GH 20' en Telecinco y si participará en 'GH DÚO 4'

Anabel Pantoja atraviesa un momento personal de calma y satisfacción tras cerrar una etapa profesional que define como intensa y emocional, “un capítulo de Netflix” con altibajos, reencuentros y aprendizajes, nos confiesa. Feliz por su paso por 'Bailando con las estrellas' y por las personas que ha conocido en el camino, la colaboradora nos reconoce en esta entrevista en exclusiva, que ahora solo piensa en volver a casa y disfrutar de los suyos, poniendo el broche a un año que ha vivido como una temporada más de su propia serie vital.

Anabel Pantoja se pronuncia tambien sobre el mal rendimiento de la vigésima edición de 'Gran Hermano', de la que ha sido colaboradora, un formato histórico que, pese a su renovación y a la nueva casa, no ha alcanzado las expectativas de audiencia de Telecinco. Sin pretender dárselas de experta, la influencer apunta a la que cree como posible causa y defiende tanto al programa como a la productora, confiando en que los próximos proyectos que están preparando devuelvan al género el pulso perdido, aunque descarta por ahora volver a encerrarse en una casa que no sea la suya, en Gran Canaria.

Por el lado contrario, Anabel se muestra más crítica con el fenómeno viral de 'La Casa de los Gemelos', un contenido que arrasa en redes con cifras de más de 800.000 espectadores en directo. Aunque admite que es imposible no toparse con él, rechaza su planteamiento y el mensaje que, a su juicio, transmite a los más jóvenes. Respeta a quienes lo consumen, pero no lo comparte ni lo apoya, alertando de que detrás del éxito y el dinero hay comportamientos y situaciones que, como sociedad, no deberían normalizarse. De todo ello y más El Televisero ha podido hablar en exclusiva con Anabel Pantoja. La entrevista, a continuación:

Anabel Pantoja, ¿cómo estás?

ANABEL - Muy bien, muy feliz, contenta. Hemos terminado una etapa súper guay y me he reencontrado con un montón de gente que no veía hace mucho. Me ha gustado trabajar en 'Bailando con las estrellas' muchísimo porque he conocido a gente maravillosa, entre ellas Álvaro, que me lo llevo para mí. Feliz, ahora deseando volver a casa.

¿Qué nombre le pones a tu 2025?

ANABEL - Pues le pondría "Capítulo de Netflix"

¿Por qué?

ANABEL - Porque este año ha sido como una temporada que va para arriba y para abajo. Pero sí, como un capítulo.

La edición número 20 de 'Gran Hermano' no ha funcionado como todos esperábamos, a pesar de la nueva casa. ¿Por qué crees?

ANABEL - Es que yo no soy experta, yo sólo comento. Sigo insistiendo que el formato es maravilloso, que lleva toda la vida, que son muchas ediciones. A lo mejor no sé si ha sido que ha habido una masificación de muchos realities a la vez. Es que no tengo ni idea, pero me da cosa porque apuesto por el programa, por la productora, y espero que ahora, con lo nuevo que organicen, lo peleen.

¿Con VIPS?

ANABEL - Sí.

¿Te animarías a participar?

ANABEL - Yo ahora mismo no. Yo me quiero ir a la casa de Anabel en Gran Canaria.

Lo que sí está siendo un fenómeno es 'La Casa de los Gemelos', ¿te has enterado de esto?

ANABEL - Es inevitable no ver eso porque te sale. Yo es verdad que no consumo mucho Tiktok, pero me lo han comentado. Yo lo respeto, pero no lo comparto. Creo que si al final eso es lo que es viral y que nuestros jóvenes estén viendo eso y que les parezca divertido y llegar allí a hacer eso, me parece que estamos haciendo algo mal como sociedad. Hay mucha gente ganando dinero. Me refiero, los creadores están ganando mucho dinero, pero hay mucha gente que sufre.

Tienen mucha audiencia, el otro día llegaron a tener 800.000 personas conectadas al directo...

ANABEL - Es heavy. Entiendo que aburre lo clásico, 'Sonrisas y lágrimas', el mundo happy... pero de ahí a pegarse, de ahí al alcohol y otras cosas, yo creo que no.

¿Irías de visita?

ANABEL - No, en eso no. No apoyaría esto.